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    Meizu ilk katlanabilir telefonu için tasarım arayışında: Kullanıcılara soruldu

    Meizu markası da katlanabilir telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Çinli şirket Weibo hesabında, piyasaya süreceği ilk modelin tasarımını netleştirecek bir anket düzenledi.
    Oy Ver

    Meizu ilk katlanabilir telefonu için tasarım arayışında
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    Meizu, piyasaya sürmeyi planladığı ilk katlanabilir telefonunun form faktörüyle ilgili bir anket düzenledi. Otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınan Çinli marka bu segmente adım atmasını sağlayacak cihazın tasarımı konusunda tüketicilerin fikrini aldı.

    Şirket, halihazırda piyasada bulunan üç tip katlanabilir telefonun görüntülerini yayınladı. Yani, içe veya dışa doğru yatay katlanabilen ekran ve Galaxy Z Flip tarzı dikey katlanabilen model. Kullanıcılardan tercih ettikleri seçeneğe oy vermeleri istendi.

    Meizu ilk katlanabilir telefonu için tasarım arayışında
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    Kullanıcıların tercihi hangisi?

    Sonuç olarak ankete katılanların %76.3'ü dikey katlanabilen tasarım için oy kullandı. Galaxy Fold tarzı klasik form faktörü %17.8 puan alırken, dışa doğru katlanabilen ekran seçeneği kullanıcıların %6'sından daha azı tarafından tercih edildi.

    Meizu ilk katlanabilir telefonunu ne zaman piyasaya süreceğini henüz resmi olarak açıklamış değil. Ancak anket sonuçlarına bakılırsa şirketin ilk katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip tarzı dikey şekilde katlanabilen bir model olacak.

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