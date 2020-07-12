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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LinkedIn'e Apple kullanıcılarının pano içeriğini gizlice okuduğu iddiasıyla dava açıldı

    LinkedIn'in, Apple kullanıcılarının pano verilerini kullanıcıyı bilgilendirmeden okuduğu iddiaları üzerine bir dava açıldı. Bu iddia, LinkedIn'in gizliliği ihlal ettiğini ileri sürüyor.
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    Güvenlik
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    LinkedIn'e Apple kullanıcılarının pano içeriğini gizlice okuduğu iddiasıyla dava açıldı
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    Geçen hafta, iOS 14'teki yeni bir özellik sayesinde, bir dizi uygulamanın Apple iPhone kullanıcılarının panolarında casusluk yaptığı bulundu. Pano, bir uygulamadan kopyalanan bilgilerin başka bir uygulamaya yapıştırılana kadar tutulduğu yerdir. Sonuç olarak, panoya yazılan ve 120 saniye sonra otomatik olarak silinen kişisel veriler bulunuyor.

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    iOS 14 özelliğinin ilk kurbanı LinkedIn oldu

    Bir uygulama, kullanıcının panosununda yer alan verileri okuduğunda iOS 14 özelliği kullanıcıyı bilgilendirir. İOS 14 tarafından yakalanan uygulamalar arasında TikTok, LinkedIn ve Reddit vardı. Bir kullanıcı, LinkedIn'in kendi pano içeriğini kopyaladığını gösteren bir video yayınlamıştı.

    San Francisco federal mahkemesinde açılan bir sınıf davasında, Microsoft'un LinkedIn sosyal ağ uygulamasının federal ve Kaliforniya gizlilik yasalarını ihlal ettiği ve sözleşmenin ihlali iddiasıyla suçlandı.

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    Adam Bauer tarafından yapılan şikayette, LinkedIn uygulamasının kullanıcılarını gözetlediğini aynı zamanda bu kullanıcıların sahip olduğu diğer Apple cihazlarında da aynı sıkıntının yaşandığı belirtiliyor.



    https://www.reuters.com/article/us-microsoft-linkedin-lawsuit/linkedin-sued-over-allegation-it-secretly-reads-apple-users-clipboard-content-idUSKBN24C010 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kediterbiyecisi (Abdulkadir Yılmaz) 55 dk.
    İşin sonu apple tarafından pano erişimi izni gibi bir seçenek eklenmesine gider gizlilik ayarlarında.
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 sa.
    Demek ki izin vermemene rağmen takip yapılıyor İOS'ta
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