NASA, insanların Mars ve Ay'ı kirletmesini durdurmak için iki yeni yönerge yayınladı

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NASA, Gezegensel Koruma Politikaları'nı Ay'a ve Mars'a gerçekleştirilecek olan insan ve robot misyonları için güncelledi. Uzay ajansı, bu bağlamda iki ara yönerge(NID) yayınladı.

Eklenen politikalar, Ayın üzerinde veya etrafında hiçbir biyolojik maddenin kalmayacağını ve insanların Mars'ın herhangi bir bölümünü kirletmeyeceğini veya Kızıl Gezegenden mikroplarla Dünya'ya dönmeyeceğini belirtiyor.

İlk NID, Ay'ı içeren robotik ve insanlı görevleri kapsıyor. İkincisi Mars'a insanlı misyonları içeriyor. NASA yetkilileri, bu NID'lerin üç belirli uzay topluluğunun çıkarları göz önünde bulundurularak oluşturulduğunu söyledi.

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Gelecek Ay ve Mars misyonları için yeni düzenleme

İlk NID, Ay'ın bazı bölümlerini yeniden sınıflandırma etrafında dönüyor, böylece uzay aracı ve insan göndermek için daha az kısıtlama olacak Mevcut gezegensel koruma kurallarına göre Ay, Kategori II gök cismi olarak kabul edilir, bu da bir uzay aracının taşıdığı kirlenmenin gelecekteki görevleri tehlikeye atma ihtimalinin az olduğu anlamına geliyor ancak bilim adamları, Ay yüzeyinde potansiyel olarak çok fazla su buzunun gizlendiğini keşfettikten sonra bu düşünce değişti.

NASA, gelecek araştırmalara zarar vermemek için Ay'ın belirli bölümlerinde daha fazla dikkat edilmesini ve biyolojik kirletmenin önüne geçilmesi gerektiğini bildirdi.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, “Ay'a gittiğimizde, Ay'ı biyolojik açıdan zararlı bir şekilde kirletme riskinin olduğu çok önemli bilimsel yerleri koruduğumuzdan emin olmalıyız.” dedi.

Ayrıca Bkz. "Araştırma yürütmede kimyagerlerden bin kat daha hızlı robotik laboratuvar asistanı geliştirildi!"

İkinci NID, NASA'nın Mars ortamını olabildiğince koruyabilecek karantina ve atık imha sistemlerini araştırma ve yüzey üzerindeki etkimizi izlemek için teknolojiler geliştirmeyi taahhüt ediyor.

Bridenstine, Mars'ın Ay'a göre daha karmaşık ve bilinmez olduğunu bu yüzden Mars'a gerçekleştirilecek olan misyonların daha dikkatli bir şekilde olması için çabaladıklarını belirtiyor.

https://www.slashgear.com/nasa-wants-to-take-humans-to-the-moon-and-mars-but-not-their-germs-10628507/

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