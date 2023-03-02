Lionel Messi, Arjantin milli takımına 35 adet altın kaplama iPhone aldı

Saat yerine altın iPhone
Ünlü futbolcun girişimci Ben Lyons ile temasa geçti ve tasarımı birlikte yaptılar. Raporda iDesign Gold CEO'su Ben'in şu sözlerine yer verildi:
"Messi muhteşem galibiyeti kutlamak için tüm oyunculara ve personele özel bir hediye vermek istediğini ancak her zamanki gibi bir saat hediye etmek istemediğini söyledi. İsimlerinin yazılı olduğu altın iPhone'lar önerdim ve o da bu fikre bayıldı."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez