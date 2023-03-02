Lionel Messi, Arjantin milli takımına 35 adet altın kaplama iPhone aldı

Tam Boyutta Gör Günümüz futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi'nin Katar'daki 2022 Dünya Kupası finalinde zafere ulaşan Arjantin milli takımı futbolcuları ve ekibin diğer üyeleri için 35 adet altın iPhone akıllı telefon sipariş ettiği ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör 175.000 sterline mal olan 24 ayar altın kaplama akıllı telefonların üzerine oyuncuların isimleri, numaraları ve Arjantin milli takım logosu işlendi. Aktarılan bilgilere göre Messi tarihi zafer şerefine özel ve gösterişli bir şey yapmak istedi.

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Saat yerine altın iPhone

Ünlü futbolcun girişimci Ben Lyons ile temasa geçti ve tasarımı birlikte yaptılar. Raporda iDesign Gold CEO'su Ben'in şu sözlerine yer verildi:

"Messi muhteşem galibiyeti kutlamak için tüm oyunculara ve personele özel bir hediye vermek istediğini ancak her zamanki gibi bir saat hediye etmek istemediğini söyledi. İsimlerinin yazılı olduğu altın iPhone'lar önerdim ve o da bu fikre bayıldı."

Tam Boyutta Gör Arjantin 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarda 4-2 yenerek üçüncü dünya kupasını kazandı. Katar 2022, Lionel Messi'nin kariyerindeki beşinci Dünya Kupasıydı. GOAT lakaplı futbolcu bu sefer dünya kupasını kaldırmayı başardı.

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Lionel Messi, Arjantin milli takımına 35 adet altın iPhone aldı