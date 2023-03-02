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    Lionel Messi, Arjantin milli takımına 35 adet altın kaplama iPhone aldı

    GOAT lakaplı efsane futbolcu Lionel Messi, dünya kupası zaferine ulaşan Arjantin milli takımı futbolcularına ve diğer personellere hediye etmek üzere 35 altın iPhone satın aldı.
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    Lionel Messi, Arjantin milli takımına 35 adet altın iPhone aldı Tam Boyutta Gör
    Günümüz futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi'nin Katar'daki 2022 Dünya Kupası finalinde zafere ulaşan Arjantin milli takımı futbolcuları ve ekibin diğer üyeleri için 35 adet altın iPhone akıllı telefon sipariş ettiği ortaya çıktı.
    Lionel Messi, Arjantin milli takımına 35 adet altın iPhone aldı Tam Boyutta Gör
    175.000 sterline mal olan 24 ayar altın kaplama akıllı telefonların üzerine oyuncuların isimleri, numaraları ve Arjantin milli takım logosu işlendi. Aktarılan bilgilere göre Messi tarihi zafer şerefine özel ve gösterişli bir şey yapmak istedi.

    Lionel Messi, Arjantin milli takımına 35 adet altın iPhone aldı Tam Boyutta Gör

    Saat yerine altın iPhone

    Ünlü futbolcun girişimci Ben Lyons ile temasa geçti ve tasarımı birlikte yaptılar. Raporda iDesign Gold CEO'su Ben'in şu sözlerine yer verildi:

    "Messi muhteşem galibiyeti kutlamak için tüm oyunculara ve personele özel bir hediye vermek istediğini ancak her zamanki gibi bir saat hediye etmek istemediğini söyledi. İsimlerinin yazılı olduğu altın iPhone'lar önerdim ve o da bu fikre bayıldı."

    Lionel Messi, Arjantin milli takımına 35 adet altın iPhone aldı Tam Boyutta Gör
    Arjantin 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarda 4-2 yenerek üçüncü dünya kupasını kazandı. Katar 2022, Lionel Messi'nin kariyerindeki beşinci Dünya Kupasıydı. GOAT lakaplı futbolcu bu sefer dünya kupasını kaldırmayı başardı.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 1 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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