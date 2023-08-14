Futbol ikonu Lionel Messi'nin hikayesi Apple belgeselleriyle canlanacak

Apple, Messi belgeselleri hazırlıyor
Projelerden ilki aslında geçtiğimiz haziran ayında duyurulmuştu. Bu proje, Messi'nin geçen yıl Katar'da kazandığı ilk Dünya Kupası zaferini ve bu süreçte yaşadıklarını temel alacak. Bununla birlikte Apple’ın Messi'nin MLS kariyerini hedef alan ikinci bir belgesel üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.
Messi’nin belgeselleri halihazırda Apple TV+'ta yayınlanan ve aralarında They Call Me Magic, Super League, Real Madrid Until the End, Make or Break ve son olarak Stephen Curry Underrated adlı uzun metrajlı belgeselin de bulunduğu senaryosuz spor dizileri listesine katılacak. Apple TV+'ın aynı zamanda Nike, Meadowlark ve diğer markalarla sporla ilgili diziler ve filmler yapmak için prodüksiyon anlaşmaları bulunuyor. Bununla birlikte Messi'nin temmuz ayında Inter Miami'ye katılmasından bu yana, MLS Season Pass'in abone sayısının iki kattan fazla arttığı geçen hafta açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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