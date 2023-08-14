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    Futbol ikonu Lionel Messi'nin hikayesi Apple belgeselleriyle canlanacak

    Teknoloji devi Apple, futbolun efsane ismi Lionel Messi'nin unutulmaz hikayesini anlatmaya hazırlanıyor. Son bilgilere göre Apple, iki Messi belgeseli üzerinde çalışıyor.
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    Apple, Lionel Messi'ye odaklanacak iki belgesel hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Apple TV’de bulunan MLS Season Pass'in önemi, futbol efsanesi Lionel Messi'nin lige gelişiyle birlikte hızla artıyor. Apple, yayın servisi Apple TV+ için geliştirmekte olduğu birden fazla Lionel Messi belgesel dizisiyle bu heyecandan ve artan ilgiden faydalanmak istiyor.

    Apple, Messi belgeselleri hazırlıyor

    Projelerden ilki aslında geçtiğimiz haziran ayında duyurulmuştu. Bu proje, Messi'nin geçen yıl Katar'da kazandığı ilk Dünya Kupası zaferini ve bu süreçte yaşadıklarını temel alacak. Bununla birlikte Apple’ın Messi'nin MLS kariyerini hedef alan ikinci bir belgesel üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

    Apple, Lionel Messi'ye odaklanacak iki belgesel hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Dünya Kupası belgesel dizisi dört bölümden oluşacak. MLS belgesel dizisi ise altı bölümden oluşacak. Her iki projenin de yapımcılığını Smuggler Entertainment üstleniyor. Lionel Messi’nin özel kamera arkası görüntülerinin de olacağı projelerin şimdilik hani isimlerle çıkacağı ve yayın tarihlerinin ne olacağı belirsiz durumda.

    Messi’nin belgeselleri halihazırda Apple TV+'ta yayınlanan ve aralarında They Call Me Magic, Super League, Real Madrid Until the End, Make or Break ve son olarak Stephen Curry Underrated adlı uzun metrajlı belgeselin de bulunduğu senaryosuz spor dizileri listesine katılacak. Apple TV+'ın aynı zamanda Nike, Meadowlark ve diğer markalarla sporla ilgili diziler ve filmler yapmak için prodüksiyon anlaşmaları bulunuyor. Bununla birlikte Messi'nin temmuz ayında Inter Miami'ye katılmasından bu yana, MLS Season Pass'in abone sayısının iki kattan fazla arttığı geçen hafta açıklandı.

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