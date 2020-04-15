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    Lise öğrencileri uzaktan eğitimle "uluslararası bilişim teknolojileri" sertifikalarına sahip olabilecek

    Ziya Selçuk, lise kademesindeki öğrencilerin yapay zekadan, dijital güvenliğe, bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabilmeleri için yürütülen çalışmanın tamamlandığını söyledi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerine yönelik önemli bir açıklamada bulunarak, bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabileceklerini söyledi.

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    Bakan Selçuk, öğretmenler için açılan 17 uluslararası akredite yazılım sertifika programının lise kademesindeki öğrencilerin de erişimine sunulmasına ilişkin başlattıkları çalışmanın tamamlandığını söyledi. Bakanın yaptığı açıklamada “Lise öğrencilerimiz için iyi bir haberim var; bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabileceksiniz. Başvurular online, eğitim uzaktan, sertifikalar bizden. Derinleşmek, kendine yatırım yapmak sizden” ifadeleri yer aldı.

    Başlatılan uzaktan eğitim uluslararası eğitim sertifika programlarının, uluslararası yazılım firmalarının akredite sertifikalarını alarak yetiştirilen öğretmenler ve yazılım uzmanları tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Bu sertifikalara sahip öğrencilerin gerekli derinleşmeyi sağlamaları halinde dünyanın dört bir yanında bilişim teknolojileri alanında istihdam kapılarını aralayabileceklerini söyleyen Ziya Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın akademik ve bireysel gelişimlerinin ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitim programlarıyla desteklenmesi amacıyla dünyanın önde gelen yazılım firmalarıyla bir dizi iş birliği anlaşması yaptık. Çocuklarımıza bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni uygulamalar konusunda dijital beceriler kazandırmak ve teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için bu alanda uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlu eğitimlerin verilmesiyle bilişim teknolojileri alanında yetişmiş bireylerin bilimsel birikimlerinin paylaşılarak yeni fikirlerin üretilmesini hedefledik.”

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    Öğrencilerin alabileceği uzaktan eğitim programları şöyle:

    • Python Eğitimi: Milli Eğitim Bakanlığı ile Cisco iş birliğinde gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri sonucunda eğitici sertifikası alan öğretmenler tarafından verilecek eğitim ile öğrencilerin yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data gibi birçok dalda uygulama geliştirme becerilerinin artırılması hedefleniyor.
    • Google Dijital Atölye: Google iş birliğiyle yürütülen programla lise öğrencilerinin Google Dijital Atölye'de yer alan uluslararası sertifikalı dijital pazarlama/girişimcilik eğitimi başta olmak üzere dijital güvenlik, kodlama ve makine öğrenimine yönelik eğitim programları ile dijital becerilerinin artırılması amaçlanıyor.
    • Herkes Kod Yazabilir Swift Playgrounds: Apple iş birliğiyle yürütülen programla 8 yaş üstü çocukların bilgi ve becerilerinin artırılması planlanıyor. Bu eğitim ile çocukların kod yazma, algoritma üretebilme ve farklı problemleri çözebilme becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.
    • Herkes Yenilikçi İşler Yapabilir: Apple iş birliğiyle yürütülen programla öğrencilerin çizim, müzik, video ve fotoğraf aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanıyor.


    http://www.meb.gov.tr/ogrenciler-uluslararasi-bilisim-teknolojileri-sertifikalarina-uzaktan-egitimle-sahip-olabilecek/haber/20695/tr Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Rachsuchtig 53 dk.
    Umarım uygulamaya geçer. Ziya Selçuk gerçekten gelmiş geçmiş en iyi Milli Eğitim Bakanlarindan biri. Neden? Çünkü kendisi eğitimci de ondan
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    NaciAydinlar 2 sa. yeni yorumcu
    Ne zaman başlıyor bu eğitim
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