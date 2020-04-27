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    Lise öğretmenleri hava dezenfekte cihazı geliştirdi

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele için kurduğu Ar-Ge merkezlerinde iki yeni cihaz geliştirildi. Ozon hava dezenfekte cihazı ve temassız kızılötesi (IR) termometre  cihazı üretildi.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Lise öğretmenleri hava dezenfekte cihazı geliştirdi
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    Koronavirüs ile mücadele için meslek liselerinin üretim altyapısının kullanarak bugüne kadar çok sayıda cihaz geliştiren öğretmenler şimdi de hava dezenfekte cihazı ve kızılötesi termometre geliştirdi.

    İstanbul Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri yazılımını ve donanımını kendilerinin geliştirdiği 'Ozon hava dezenfekte cihazı' ve 'Temassız kızılötesi (IR) termometre  cihazı' üretmeyi başardı. Bu ürünlerin gerekli onaylarının alınmasından sonra birkaç hafta içerisinde seri üretime geçilebilecek.

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    Ozon hava dezenfekte cihazı, havaya ozon püskürterek dezenfeksiyon işlemi sağlıyor. Havaya ozon püskürtülme süresi ve püskürtülme aralığı kontrol edilebiliyor. Bu cihaz hastane, devlet daireleri, ofisler gibi kapalı alanları dezenfekte edebilecek.

    Ayrıca Bkz. "MEB uzaktan kontrollü ventilatör cihazı üretti"

    Temassız termometre cihazı, sektördeki diğer ürünler gibi kişiye temas etmeden 1 cm – 4 cm uzaklıktan vücut sıcaklığını ölçüyor. En son ölçülen değerleri hafızasında tutuyor. 9v pil ile ortalama 1000 adet ateş ölçümü gerçekleştirebiliyor. Koronavirüsün en önemli belirtisi yüksek ateş olduğu için bu cihaz, koronavirüsün tespit edilmesinde önemli rol alacak.

    MEB’den koronavirüsle mücadeleye büyük katkı

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar meslek liselerinde 9 milyon cerrahi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı, 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük üreterek ihtiyaç duyulan noktalara üretildi. Ar-Ge çalışmaları sonucunda cerrahi maske üretim makinesi, N95 maske makinesi, solunum cihazı, UVC Hava Sterilizasyon Cihazı, video laringoskop cihazı ve izole numune alma ünitesini geliştirildi.



    http://www.meb.gov.tr/meslek-lisesi-ogretmenleri-hava-dezenfekte-cihazi-ve-temassiz-termometre-uretti/haber/20794/tr Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    wswswq 3 sa. en beğenilen
    Başlığa bak, Liseli Öğretmenler...
    Önüne gelen yazar olmuş.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 28 dk.
    ATEŞ ÖLÇER(Termometre) iNFRARED(Kızıl ötesi)yazarak her alışveriş sitesinden bunun çok daha küçükleri alınabilir.
    Çin'den 25 liraya almıştım bir kaç yıl evvel; şuan 10 katı fiyatı, 250 lira olmuş şimdi baktım. Yani size nasıl yapabileceğini videolu göstereyim:

    Aslında kulak tipi ateş ölçüm cihazından güya kızıl ötesine çevirmek bu videodakinden çok daha kolay ,sadece yakınlık sensörü almak gerekiyor!
    (9960 daha kaliteli olduğundan ülkemizde bulmak zor 3.ncü dünya ülkesine 9930 yeterli) Çinden getirtmek 10 tanesi 7 lira ama o zaman nasıl kazanır yerli aracılar!
    direnc.net/...


    amazon.com.tr/...
    Bu da işinizi görür kablosuza çevirmek için ,10 lira

    Aslında bizim gibiler için şuan Youtube'da bunları yapmak bile para basmamızı sağlar ama o kadar soğudum ki asgari ücrete çalışmayı tercih ediyorum
    diyot.net/...
    Kullanımı ve açıklaması da orada var.

    Yani bunları neden paylaşıyorum : İnsanlara sanki büyük bir iş başarmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar; Eşek kadar cihaz yapmış utanmadan da bunu millete paylaşıyorlar, ben de ODTÜ elektronik mezunuyum ama bunu Meslek lisesinde elektronik okuyan herkes bilir zaten.

    Not :tabii ki mesleğimi yapmıyorum burası Türkiye!

    Aslında şuan elektronik bilgisi olan ve ne yaptığını bilen kişiler için girişimci olurlarsa para kazanmak için en uygun vakit: Yani bahsettiklerimi yaparak Youtube'a koymam bile yeter para kazanmak için. Ama para her şey değildir; ben huzur istiyorum sadece, her şeyden soğuttu eğitim sistemi üzerine iş hayatı. Evde oyun oynar, film ve anime izlerim daha iyi ülkeyi ben mi kurtaracağım: Her ülke halkının hak ettiği gibi yönetilir biz de bu kadarını hak ediyoruz belli ki o yüzden de 3 kuruş devreleri yapan üç kuruşluk öğretmenlerin algısı yapılıyor.
    (Benim hiçbir öğretmenimin bu denli kalitesiz bir şey yapacağına ihtimal bile vermiyorum, konudakini anca lise ilk sınıf öğrencileri yapmıştır)

    Yerlisini millet paylaşmadan çok ucuza kablosuz alkol dispenserini de paylaşayım; hani şu otobüslere koyduklarının kablosuzu(kaliteli sensörle mesafesi artar)


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    eror1 (adem demir) 2 sa.
    Önüne gelen yazar olmuş
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    mokoko_TR 2 sa. yeni yorumcu
    gelecek türkiye'nin
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    Bay Robot ( tunc) 3 sa.
    Lüseli öğretmenler de iyiymiş
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    wswswq 3 sa. en beğenilen
    Başlığa bak, Liseli Öğretmenler...
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