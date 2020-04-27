Lise öğretmenleri hava dezenfekte cihazı geliştirdi

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Koronavirüs ile mücadele için meslek liselerinin üretim altyapısının kullanarak bugüne kadar çok sayıda cihaz geliştiren öğretmenler şimdi de hava dezenfekte cihazı ve kızılötesi termometre geliştirdi.

İstanbul Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri yazılımını ve donanımını kendilerinin geliştirdiği 'Ozon hava dezenfekte cihazı' ve 'Temassız kızılötesi (IR) termometre cihazı' üretmeyi başardı. Bu ürünlerin gerekli onaylarının alınmasından sonra birkaç hafta içerisinde seri üretime geçilebilecek.

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Ozon hava dezenfekte cihazı, havaya ozon püskürterek dezenfeksiyon işlemi sağlıyor. Havaya ozon püskürtülme süresi ve püskürtülme aralığı kontrol edilebiliyor. Bu cihaz hastane, devlet daireleri, ofisler gibi kapalı alanları dezenfekte edebilecek.

Ayrıca Bkz. "MEB uzaktan kontrollü ventilatör cihazı üretti"

Temassız termometre cihazı, sektördeki diğer ürünler gibi kişiye temas etmeden 1 cm – 4 cm uzaklıktan vücut sıcaklığını ölçüyor. En son ölçülen değerleri hafızasında tutuyor. 9v pil ile ortalama 1000 adet ateş ölçümü gerçekleştirebiliyor. Koronavirüsün en önemli belirtisi yüksek ateş olduğu için bu cihaz, koronavirüsün tespit edilmesinde önemli rol alacak.

MEB’den koronavirüsle mücadeleye büyük katkı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar meslek liselerinde 9 milyon cerrahi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı, 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük üreterek ihtiyaç duyulan noktalara üretildi. Ar-Ge çalışmaları sonucunda cerrahi maske üretim makinesi, N95 maske makinesi, solunum cihazı, UVC Hava Sterilizasyon Cihazı, video laringoskop cihazı ve izole numune alma ünitesini geliştirildi.

http://www.meb.gov.tr/meslek-lisesi-ogretmenleri-hava-dezenfekte-cihazi-ve-temassiz-termometre-uretti/haber/20794/tr

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