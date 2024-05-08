LockBit fidye yazılımı liderinin kimliği tespit edildi: Bulana 10 milyon dolar ödül!

LockBit’in arkasındaki isim deşifre edildi
Bilmeyenler için LockBit, aynı isim altında fidye yazılımı hizmeti sağlayan bir siber suç grubudur. En azından 2019'dan bu yana, çeşitli takma adların arkasına saklanan grup şimdiye kadar milyonlarca dolar gasp etti. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Rus vatandaşı Dmitry Yuryevich Khoroshev, LockBit'in başında geçirdiği beş yıl boyunca kurbanlarından 500 milyon dolar gasp etti. Aktarılanlara göre elde edilen bu kirli paradan Khoroshev’e (LockBitSupp) düşen pay ise 100 milyon dolardı.
ABD federal savcıları tarafından düzenlenen iddianamede LockBit saldırılarından elde edilen yüz milyonlarca dolar bir yana, bu faaliyetler sonucunda kişi, kurum ve şirketlerin uğradığı zarar dünya çapında milyarlarda doları aşıyor. Bununla birlikte fidye olarak kilitlenen hassas kurumsal ve kişisel bilgiler de sürekli olarak güvensiz ve tehlikede kaldı.
185 yıl hapis cezası
Öte yandan LockBit'in kökü neredeyse kazınmış durumda. ABD ve diğer 10 ülkedeki kolluk kuvvetlerinin LockBit üyelerinin kullandıkları altyapıya birkaç ay önce büyük bir darbe indirdi. LockBit ile ilişkili 14.000 hesabın ve Hollanda, Almanya, Finlandiya, Fransa, İsviçre, Avustralya, ABD ve İngiltere'de bulunan 34 sunucunun kontrolün ele geçirilmiş durumda. Yetkililer ayrıca fidye yazılımı operasyonuyla bağlantılı 200 kripto para hesabını da dondurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.