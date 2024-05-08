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    LockBit fidye yazılımı liderinin kimliği tespit edildi: Bulana 10 milyon dolar ödül!

    Uluslararası işbirliği sayesinde LockBit fidye yazılımının lideri olan LockBitSupp’un kimliğinin Dmitry Yuryevich Khoroshev olduğunu tespit etti. Şahsın başına ayrıca 10 milyon dolar ödül kondu.
    LockBit fidye yazılımı liderinin kimliği nihayet tespit edildi Tam Boyutta Gör
    ABD, İngiltere ve Avustralya'dan kolluk kuvvetleri, LockBit'in yüzlerce milyon dolarlık hack saldırısının merkezindeki lider ismi LockBitSupp'un gerçek kimliğini tespit etti. Ortaklaşa yürütülen çalışma sayesinde LockBitSupp'un gerçek kimliğinin Rus vatandaşı Dmitry Yuryevich Khoroshev olduğu açıklandı. Khoroshev’in tutuklanması için başına ayrıca 10 milyon dolar ödül konuldu.

    LockBit’in arkasındaki isim deşifre edildi

    Bilmeyenler için LockBit, aynı isim altında fidye yazılımı hizmeti sağlayan bir siber suç grubudur. En azından 2019'dan bu yana, çeşitli takma adların arkasına saklanan grup şimdiye kadar milyonlarca dolar gasp etti. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Rus vatandaşı Dmitry Yuryevich Khoroshev, LockBit'in başında geçirdiği beş yıl boyunca kurbanlarından 500 milyon dolar gasp etti. Aktarılanlara göre elde edilen bu kirli paradan Khoroshev’e (LockBitSupp) düşen pay ise 100 milyon dolardı.

    ABD federal savcıları tarafından düzenlenen iddianamede LockBit saldırılarından elde edilen yüz milyonlarca dolar bir yana, bu faaliyetler sonucunda kişi, kurum ve şirketlerin uğradığı zarar dünya çapında milyarlarda doları aşıyor. Bununla birlikte fidye olarak kilitlenen hassas kurumsal ve kişisel bilgiler de sürekli olarak güvensiz ve tehlikede kaldı.

    185 yıl hapis cezası

    LockBit fidye yazılımı liderinin kimliği nihayet tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Düzenlenen iddianameye göre Dmitry Yuryevich Khoroshev, çeşitli siber suçlara fiilen karışmakla suçlanıyor. Suçlu bulunması halinde Khoroshev en fazla 185 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Khoroshev özelinde ayrıca yaptırımlar da açıklandı. Khoroshev yardımda bulunan, LockBit grubuna ödeme yapan veya ödemeleri kolaylaştıran herhangi bir ABD'li kişiler de ceza kapsamına alındı. Bununla birlikte ABD, Khoroshev'in tutuklanmasına ve/veya mahkum edilmesine yol açacak her türlü bilgi için 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

    Öte yandan LockBit'in kökü neredeyse kazınmış durumda. ABD ve diğer 10 ülkedeki kolluk kuvvetlerinin LockBit üyelerinin kullandıkları altyapıya birkaç ay önce büyük bir darbe indirdi. LockBit ile ilişkili 14.000 hesabın ve Hollanda, Almanya, Finlandiya, Fransa, İsviçre, Avustralya, ABD ve İngiltere'de bulunan 34 sunucunun kontrolün ele geçirilmiş durumda. Yetkililer ayrıca fidye yazılımı operasyonuyla bağlantılı 200 kripto para hesabını da dondurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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