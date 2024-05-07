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    Neredeyse bütün VPN'leri etkisiz hale getiren bir saldırı yöntemi keşfedildi

    Araştırmacılar, neredeyse tüm sanal özel ağ (VPN) uygulamalarına karşı, trafiğin bir kısmını veya tamamını, şifrelenmiş tünelin dışına gönderip almaya zorlayan bir saldırı tasarladı.
    VPN'leri etkisiz hale getiren bir saldırı yöntemi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, neredeyse tüm sanal özel ağ (VPN) uygulamalarına karşı, trafiğin bir kısmını veya tamamını, şifrelenmiş tünelin dışına gönderip almaya zorlayan bir saldırı tasarladı.

    Araştırmacıların TunnelVision adını verdikleri saldırı, VPN'lerin temel amacı ve satış noktası olan gelen ve giden internet trafiğini şifrelenmiş bir tünel içinde kapsüllendirme ve kullanıcının IP adresini gizleme özelliğini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Araştırmacılar, saldırının düşmanca bir ağa bağlandıklarında tüm VPN uygulamalarını etkilediğine ve kullanıcının VPN'inin Linux veya Android'de çalışması dışında bu tür saldırıları önlemenin hiçbir yolu olmadığına inanıyor. Ayrıca saldırı tekniklerinin 2002'den bu yana mümkün olabileceğini ve o zamandan bu yana keşfedilip kullanılmış olabileceğini belirtiyorlar.

    VPN trafiğini okuyabiliyor ve değiştirebiliyor

    Video'da TunnelVision'ın etkisi şu şekilde açıklanıyor: "Kurbanın trafiği gizleniyor ve doğrudan saldırgan üzerinden yönlendiriliyor. Saldırgan, sızdırılan trafiği okuyabilir, bırakabilir veya değiştirebilir ve bu sırada kurban hem VPN hem de İnternet bağlantısını koruyabilir."

    Saldırı, yerel ağa bağlanmaya çalışan cihazlara IP adresi atayan DHCP sunucusunu manipüle ederek çalışıyor. Seçenek 121 (option 121) olarak bilinen bir ayar, DHCP sunucusunun, şifrelenmiş tüneli başlatan yerel bir IP adresi üzerinden VPN trafiği gönderen varsayılan yönlendirme kurallarını geçersiz kılmasına olanak tanıyor. Saldırı, VPN trafiğini DHCP sunucusu üzerinden yönlendirmek için seçenek 121'i kullanarak verileri DHCP sunucusunun kendisine yönlendiriyor.

    VPN'leri etkisiz hale getiren bir saldırı yöntemi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Saldırı, trafiğin bir kısmının veya tamamının şifrelenmemiş tünelden yönlendirilmesine izin veriyor. Her iki durumda da VPN uygulaması tüm verilerin korumalı bağlantı üzerinden gönderildiğini sanıyor. Bu tünelden yönlendirilen herhangi bir trafik VPN tarafından şifrelenmiyor ve uzak kullanıcı tarafından görüntülenebilen internet IP adresi, VPN uygulaması tarafından belirlenen ağ yerine, VPN kullanıcısının bağlı olduğu ağa ait oluyor.

    Sadece Android işletim sistemi saldırıdan etkilenmiyor

    İlginç bir şekilde, Android, VPN uygulamalarını saldırıya karşı tamamen koruyan tek işletim sistemi. Bunun sebebi seçenek 121'i uygulamaması. Diğer tüm işletim sistemleri için sorunun tam bir çözümü yok. Uygulamalar Linux'ta çalıştırıldığında etkileri en aza indiren bir ayar bulunuyor, ancak bu durumda bile TunnelVision, hedef trafiğin anonimliğini kaldırmak ve hedefli hizmet reddi saldırılarını gerçekleştirmek için bir yan kanaldan faydalabilir. Ağ güvenlik duvarları, fiziksel arabirimden gelen ve giden trafiği engelleyecek şekilde de yapılandırılabilir. Ancak bu çözümün iki problemi bulunuyor. İlki, güvenilmeyen bir ağa bağlanan bir VPN kullanıcısının güvenlik duvarını kontrol etme yeteneği yoktur. İkincisi bu, Linux'de bahsettiğimiz yan kanalların açılmasını sağlıyor.

    En etkili çözümler, VPN'yi ağ bağdaştırıcısı köprülü modda olmayan bir sanal makinenin içinde çalıştırmak veya VPN'yi hücresel bir cihazın Wi-Fi ağı üzerinden İnternet'e bağlamak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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