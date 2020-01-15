Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı

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Uzun süreli kullanımlarda standart klavyelerin bilekte ağrılara ve yorgunluğa neden olduğu bir gerçek. Bu yüzden ergonomik klavye sınıfı ortaya çıktı. Pek çok üretici bilekler için en iyi ergonomiyi sunmayı amaçlıyor.

Logitech Ergo K860 özellikleri ve fiyatı

Logitech Ergo K860 klavye modeli diğer ergonomik klavyeler gibi belli başlı temel özelliklere sahip ancak bazı detaylarda kullanıcıyı biraz daha rahatlatacak dokunuşlar yapılmış.

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Klavye modeli orta kısmından ikiye ayrılır bir yapıya sahip ve dalgalı bir kavis tercih edilmiş. Bu yapı bileğinizi çok fazla bükmüyor ve kollarınızdaki ağırlığı en aza indiriyor. Gerektiği zamanlarda ise hemen alt kısmına bir bilek desteği de ekleyebiliyorsunuz.

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Bilek desteği de aynı dalgalı kavise sahip ve üstündeki yumuşak kaplama bileğinize göre şekil alabiliyor. Firma bu konseptin diğer klavyelere göre yüzde 54 daha fazla destek sağladığını ifade ediyor.

Klavye diğer taraftan alt kısmında kaide ayaklarına sahip. Özellikle ayakta klavye kullanıyorsanız kaideyi yükselterek bileğinizi biraz daha güvene alabiliyorsunuz. 2 adet AA kalem pil kullanan klavye 2 yıla kadar kullanım süresi sunabiliyor. 2.4GHz bandı ve Bluetooth bağlantısı yanında kablo desteği de sunulmuş. Logitech Ergo K860 klavye modeli 130$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.slashgear.com/logitech-ergo-k860-keyboard-is-the-perfect-mx-vertical-companion-15606840/

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