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    Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı

    Logitech Ergo K860 klavye modeli dalgalı kavis yapısıyla bileğinizi rahatlatırken bilek desteği ve yükseltilebilir kaidesi sayesinde farklı masa yüksekliklerinde de rahatlık sağlıyor.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı
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    Uzun süreli kullanımlarda standart klavyelerin bilekte ağrılara ve yorgunluğa neden olduğu bir gerçek. Bu yüzden ergonomik klavye sınıfı ortaya çıktı. Pek çok üretici bilekler için en iyi ergonomiyi sunmayı amaçlıyor.

    Logitech Ergo K860 özellikleri ve fiyatı

    Logitech Ergo K860 klavye modeli diğer ergonomik klavyeler gibi belli başlı temel özelliklere sahip ancak bazı detaylarda kullanıcıyı biraz daha rahatlatacak dokunuşlar yapılmış.

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    Klavye modeli orta kısmından ikiye ayrılır bir yapıya sahip ve dalgalı bir kavis tercih edilmiş. Bu yapı bileğinizi çok fazla bükmüyor ve kollarınızdaki ağırlığı en aza indiriyor. Gerektiği zamanlarda ise hemen alt kısmına bir bilek desteği de ekleyebiliyorsunuz.

    Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı
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    Bilek desteği de aynı dalgalı kavise sahip ve üstündeki yumuşak kaplama bileğinize göre şekil alabiliyor. Firma bu konseptin diğer klavyelere göre yüzde 54 daha fazla destek sağladığını ifade ediyor.

    Klavye diğer taraftan alt kısmında kaide ayaklarına sahip. Özellikle ayakta klavye kullanıyorsanız kaideyi yükselterek bileğinizi biraz daha güvene alabiliyorsunuz. 2 adet AA kalem pil kullanan klavye 2 yıla kadar kullanım süresi sunabiliyor. 2.4GHz bandı ve Bluetooth bağlantısı yanında kablo desteği de sunulmuş. Logitech Ergo K860 klavye modeli 130$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



    https://www.slashgear.com/logitech-ergo-k860-keyboard-is-the-perfect-mx-vertical-companion-15606840/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Rouvax 6 gün
    MS Sculpt Ergonomic çoktan çıktı kullanıyorum gerçekten iyi, onu taklit etmişler mi desem ne desem bilemedim
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    alemburda34 6 gün
    şu bilek desteği efsane
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    12 Angry Men 1 hf.
    Çöp
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    face1tr 1 hf.
    bize yakın olan tarafından yükseliyor.
    15-20 yıl öncekilerde bize yakın olan taraf aşağıda kalırdı.
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    aspirin_00 1 hf.
    tutmaz bu klavye 15 20 yıl önce buna benzer klavyeler vardı.. hani neredeler
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