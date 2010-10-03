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Logitech, Google TV lansmanına hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Logitech, hazırlık çalışmaları uzun süredir devam eden Google TV çözümünü resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor. 6 Ekim'de New York'ta gerçekleştirilecek etkinlikte Logitech'in ürünlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Junien Labrousse'nin, Revue isimli Google TV kutusu ve bu kutuya özel çeşitli çevre birimleri duyurması bekleniyor. Intel Atom platformu üzerinde Android işletim sistemini çalıştıran Google TV kutusu, Akıllı Televizyon yarışı da hız kazanacak.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen IDF 2010 etkinliğinde Intel, Akıllı Televizyon konseptinin yılın en heyecan verici gelişmelerinden biri olduğunu ve bu yönde çalışmalara devam edeceklerini açıklamıştı. Mevcut televizyon çözümleriyle kıyaslandığında Akıllı Televizyon konsepti, interaktif kullanım ve gelişmiş internet deneyimi vaad ediyor.


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TuVNeRa 9 yıl
Bunun için sağlam internet alt yapısı lazım.
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