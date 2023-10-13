Logitech Loupedeck için Streamlabs eklentisi çıktı!

Logitech'in yakında zamanda çıkardığı konsolu için yeni bir eklentiyi duyurdu. İçerik üreticilerin işini kolaylaştıracak bu eklenti Streamlabs sahibi olanlara otomatik gelmiş olacak.
Streamlabs eklentisi v1.0 Loupedeck ve S kontrollerini tek bir programa toplayarak kullancılarına kolaylık sağlıyor. İçerik üreticilerin konsol ile beraber müzik ve diğer canlı yayın araçlarını kullanırken tuş atamaları yaparak eklenti üzerinden görüntülemelerini sağlıyor. Ayrıca daha farklı bir arka plan, kaynak ve müzik bölümlerinin oluşturabileceğiniz Loupedeck ile farklı noktalarda yapılan ses düzenlemeleri, oyun için kayıtlar ve eski kayıtlar üstünde oynama gibi özelliklerin olduğu bir platform olup yayın içerisindeyken hızlı bir şekilde erişip üzerinde çalışmalar yapabilmeyi sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.