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    Anlık Bildirim

    Logitech Loupedeck için Streamlabs eklentisi çıktı!

    Logitech yakında zamanda çıkardığı konsolu için yeni bir eklentiyi duyurdu. Yayıncıların işini kolaylaştıracak bu eklenti Streamlabs sahibi olanlara otomatik gelmiş olacak. 

    Logitech Loupedeck için bir Streamlabs eklentisi çıkardı Tam Boyutta Gör

    Logitech'in yakında zamanda çıkardığı konsolu için yeni bir eklentiyi duyurdu. İçerik üreticilerin işini kolaylaştıracak bu eklenti Streamlabs sahibi olanlara otomatik gelmiş olacak. 

    Streamlabs eklentisi v1.0 Loupedeck ve S kontrollerini tek bir programa toplayarak kullancılarına kolaylık sağlıyor. İçerik üreticilerin konsol ile beraber müzik ve diğer canlı yayın araçlarını kullanırken tuş atamaları yaparak eklenti üzerinden görüntülemelerini sağlıyor. Ayrıca daha farklı bir arka plan, kaynak ve müzik bölümlerinin oluşturabileceğiniz Loupedeck ile farklı noktalarda yapılan ses düzenlemeleri, oyun için kayıtlar ve eski kayıtlar üstünde oynama gibi özelliklerin olduğu bir platform olup yayın içerisindeyken hızlı bir şekilde erişip üzerinde çalışmalar yapabilmeyi sağlıyor.

    Logitech Loupedeck için bir Streamlabs eklentisi çıkardı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 8 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    gerçek hayatta eve kumru girmesi have v3 bedelli askerlik mantıklı mı boyner ayakkabı garanti süresi balıktan sonra dondurma yenir mi

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