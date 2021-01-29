Logitech MX Keys, Türkçe tuş dizilimiyle Türkiye'de

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Logitech’in iş ve profesyonel çalışma koşullarına göre tasarladığı Logitech MX Keys klavye Türkçe tuş dizilimiyle ülkemizde satışa sunuldu. Logitech bu klavyeyi “dünyanın en gelişmiş klavyesi” olarak adlandırıyor.

Logitech MX Keys özellikleri

Logitech MX Keys klavyeyi tasarım özellikleri ve çoklu cihaz özellikleri öne çıkarıyor. MX Keys tuş diziliminde Windows ve MacOS tuşları bir arada bulunuyor. Linux, iOS, iPadOS ve Android cihazlarda da kullanılabiliyor. Aynı anda 3 cihaza bağlanabilen MX Keys üzerine 3 cihaz arasında hızlı geçiş tuşları bulunuyor. Kutudan çıkan USB-A alıcı ile ya da Bluetooth ile bağlanıyor.

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Logitech MX Keys’in tuşlarının orta bölümü oyuklu yapıda. Parmağınızı koyduğunuzda tuşun ortasına zahmetsizce basabilmeniz hedeflenmiş. Firma bu tasarımın yazmayı kolaylaştırdığını ve hata ihtimalini azalttığını söylüyor. Tuşlar sessiz yapıda. Ofis ortamında yazı yazarken yanınızdakiler rahatsız olmayacak.

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Kablosuz çalışan klavyeyi pil ile değil dahili batarya ile kullanıyoruz. Bataryayı USB-C kablo ile şarj ediyoruz. Işıklar açıkken 10 gün, ışıklar kapalıyken 5 aya kadar kullanım sunuyor.

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Klavyenin ışıkları beyaz renkte. Işık sensörü sayesinde ortamdaki parlaklığa göre ışığın şiddetini algılıyor. Klavyede el algılama özelliği mevcut. Elinizi klavyeye yaklaştırdığınızda ışıklar belirginleşiyor, geri çektiğinizde soluklaşıyor. Bu sayede yazı yazmadığınız zamanlarda klavye göz almıyor. Ayrıca pil tasarrufu sağlanıyor.

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Klavyenin tuşları mat yüzeyle kaplı. Tuşlar haricindeki bölümler metal yapıda. Standart kutudan dahili olarak avuç içi desteği çıkmıyor ancak satın alırken avuç içi desteği olan versiyonunu satın alabilirsiniz.

Logitech MX Keys fiyatı ne kadar?

Büyük enter ve Türkçe harflerle gelen Logitech MX Keys Türkçe klavye’nin avuç içi desteği olmayan versiyonunun Türkiye fiyatı 1299 TL olarak belirlenmiş ancak çeşitli e-ticaret sitelerinde 1040 TL’ye bulabilmek mümkün.

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