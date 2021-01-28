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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp, masaüstünde oturum açmak için biyometrik kimlik doğrulama isteyecek

    Tarayıcıda veya masaüstü uygulamasında oturum açmak isteyen kullanıcılar için WhatsApp, QR kodunu tanımlamadan önce yüz veya parmak izi doğrulamayı getiriyor.
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    sosyal medya
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp, masaüstünde oturum açmak için biyometrik kimlik doğrulama isteyecek

    WhatsApp yaptığı açıklamada, WhatsApp Web ve masaüstü sürümlerine 'daha fazla güvenlik' getirdiğini ve WhatsApp hesaplarını bilgisayarlara bağlayan kullanıcılar için ek bir koruma katmanı eklediğini söyledi. Şirket, WhatsApp hesabını web veya masaüstü uygulamasında açmak isteyen kullanıcıların öncelikle parmak izi veya yüz doğrulamayı yapmaları gerekeceğini belirtti.

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    Daha güvenilir WhatsApp erişimi

    WhatsApp, telefonunuzdan cihazınıza bağlanmak için bir QR kodu taramasından önce biyometrik doğrulamanın getirilmesiyle beraber kullanıcıların izni olmadan bir ev veya ofis arkadaşının WhatsApp hesabına bağlama şansını sınırlayacağını söyledi.  

    WhatsApp'tan yapılan açıklamada: "Bunu yapmak için, cep telefonu işletim sisteminde bulunan yüz veya parmak iziyle kilit açma özelliğinden yararlanıyoruz. WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasını WhatsApp hesabınıza bağlamak için şimdi yüzünüzü veya parmak izi kilidini kullanmanız istenecek." ifadelerine yer verildi.

    WhatsApp, değişikliğin web ve masaüstü sürümlerini mobil uygulamalar kadar güvenli hale getirmeyi amaçladığını söyledi. Şirket, yeni güncellemenin önümüzdeki haftalarda uyumlu cihazlar için kullanıma sunulacağını söylüyor.



    https://www.engadget.com/whatsapp-biometric-authentication-account-linking-080030297.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    5 saat önce
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    elLbufFer (selçuk dabak) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Parmak izi ve yüz . Kesin güvenlik içindir . Direkt parmak izini kimlik fotosu ve vesikalık fotoğrafı postalayalim daha kolay olur .
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    Routinues (Davut Ergün) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oldu olacak direk size kimliği verelim biz gidelim usta
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    trooe199 (Skinoski Sama) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden bu aralar bütün sığırlıklar whatsapp'ın başının altından çıkıyor? İşleri kolaylaştıracakları yerde zorlaştırıp duruyorlar. Resmen beni kullanmayı bırakın diye yalvarıyorlar.
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    B Batin sari (Batin Sari) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya okul grupları olmasa hemen sileceğim de okul grupları var
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    elLbufFer (selçuk dabak) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Parmak izi ve yüz . Kesin güvenlik içindir . Direkt parmak izini kimlik fotosu ve vesikalık fotoğrafı postalayalim daha kolay olur .
    Yanıtla +7
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    labtek38 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonumda bu özellikler yoksa?
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kusura bakmayın ama qr kod gibi bir teknoloji varken yüz tanıma ile kullanmak büyük bir gizlilik sorunu. Neden böyle şeyler hep Facebook ve Apple'ın altından çıkıyor acaba...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 58 dk. ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    Yola henüz çıkarken planladıkları buydu zaten. Bedava olan hiçbir uygulama ( hele ki bu küresel çaptakiler ) bu hizmeti babasının hayrına yapmadı, yapmıyor, yapmayacak. Niyetleri kendi dijital ülke ve nüfuslarını kurmak.
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