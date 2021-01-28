WhatsApp, masaüstünde oturum açmak için biyometrik kimlik doğrulama isteyecek

WhatsApp yaptığı açıklamada, WhatsApp Web ve masaüstü sürümlerine 'daha fazla güvenlik' getirdiğini ve WhatsApp hesaplarını bilgisayarlara bağlayan kullanıcılar için ek bir koruma katmanı eklediğini söyledi. Şirket, WhatsApp hesabını web veya masaüstü uygulamasında açmak isteyen kullanıcıların öncelikle parmak izi veya yüz doğrulamayı yapmaları gerekeceğini belirtti.

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Daha güvenilir WhatsApp erişimi

WhatsApp, telefonunuzdan cihazınıza bağlanmak için bir QR kodu taramasından önce biyometrik doğrulamanın getirilmesiyle beraber kullanıcıların izni olmadan bir ev veya ofis arkadaşının WhatsApp hesabına bağlama şansını sınırlayacağını söyledi.

WhatsApp'tan yapılan açıklamada: "Bunu yapmak için, cep telefonu işletim sisteminde bulunan yüz veya parmak iziyle kilit açma özelliğinden yararlanıyoruz. WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasını WhatsApp hesabınıza bağlamak için şimdi yüzünüzü veya parmak izi kilidini kullanmanız istenecek." ifadelerine yer verildi.

WhatsApp, değişikliğin web ve masaüstü sürümlerini mobil uygulamalar kadar güvenli hale getirmeyi amaçladığını söyledi. Şirket, yeni güncellemenin önümüzdeki haftalarda uyumlu cihazlar için kullanıma sunulacağını söylüyor.

https://www.engadget.com/whatsapp-biometric-authentication-account-linking-080030297.html

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