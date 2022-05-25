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    Logitech MX Mechanical klavyeler kablosuz ve uzun ömürlü

    Logitech MX Mechanical klavye serisi mekanik hissiyatı kullanıcılara sunarken uzun kullanım sürelerine arka aydınlatma imkânını da ekleyerek günün farklı saatlerinde uygun hale geliyor.
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    Logitech MX Mechanical
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    Logitech markasının bu hafta tanıttığı yeni MX serisi aksesuarlar içerisinde iki klavye modeli de vardı. Logitech MX Mechanical tam boy mekanik kablosuz klavye iken Logitech MX Mechanical Mini ise kompakt boyutlarda bir mekanik klavye.

    Logitech MX Mechanical klavyeler

    Logitech MX Mechanical klavye Choc V2 tuşlar ile mekanik hissiyatı en üst seviyeye çıkarıyor. Bununla birlikte düşük profil oldukları için biraz daha dizüstü klavyesini andırıyor. Tuşlar arka aydınlatma ile desteklenmiş. Bluetooth veya  2.4GHz ile bağlanan klavye aynı anda 3 cihaz arasında geçiş yapabiliyor.

    USB Tip-C üzerinden şarj olan klavye 10 aya kadar kullanım süresi sunuyor. Ne var ki arka aydınlatma açık ise sadece 15 gün gidiyor. Yine de karışık bir kullanım düzeni ile oldukça uzun süre idare edebilir.

    Logitech MX Mechanical Mini
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    Logitech MX Mechanical klavye için 170$ fiyat etiketi belirlenmiş. Logitech MX Mechanical Mini ise sayısal tuş takımını kaldırarak boyutlarınıi biraz daha küçültüyor. Fiyatı ise 150$ seviyesinde.

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    AirSupport 3 gün önce

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    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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