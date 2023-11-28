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    Anlık Bildirim

    Logitech’ten önemli iş birliği: Müşteriler ergonomik ürünleri kiralayarak test edebilecek

    Logitech, kiralama pazaryeri Ortak ile iş birliği yaptığını duyurdu. Müşteriler, Kogitech'in ergonomi odaklı ürünlerini kiralama fırsatı elde edecek.             

    Logitech ve Ortak iş birliği yaptı Tam Boyutta Gör

    Logitech, elektronik ürünler başta olmak üzere pek çok ürünün kiralanabildiği kiralama pazaryeri Ortak ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bu iş birliği neticesinde müşteriler, Logitech’in ergonomi odaklı ürünlerini kapsıyor. Logitech Wave Keys Kablosuz Ergonomik Klavye, Lift Vertical Dikey Mouse ve Logitech Ergo ürünleri gibi ürünleri Ortak platformu üzerinden kiralayarak test edilebilecek.

    Kullanıcılar Logitech’in farklı tasarım türüyle ergonomik kullanım sunan ürünleri kısa süreliğine kiralanabilecek. Bu ürünleri satın almadan önce aklını kurcalayan “Bu ürünlerin şekline alışabilir miyim? Rahat kullanabilir miyim?” sorularına cevap bulabilecek.

    Ortak ve Logitech iş birliği kapsamında kullanıcıların kiralayabileceği ürünler şunlar: 

    • Lift Vertical Dikey Mouse
    • Wave Keys Kablosuz Ergonomik Klavye
    • K860 Ergo Gelişmiş Ergonomik Kablosuz Klavye
    • MX Master 3S Kablosuz Performans Mouse 
    • MX Anywhere 3S Sessiz Kompakt Kablosuz Performans Mouse
    • Logitech Pebble 2 Multi-Device Bluetooth Klavye & Mouse Seti 
    • POP Emoji Tuşlu Kablosuz Mouse & Klavye
    • M650 Signature Kablosuz Mouse
    • Logitech BRIO 100 Full HD Webcam

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz, şunları söyledi:

    ‘’Logitech olarak kurulduğumuz günden bu yana kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir markayız. Onların istek ve ihtiyaçlarını iyi dinleyip analiz ediyor, tüm süreçlerimizde bu geri bildirimlerden faydalanıyoruz. Yenilikleri seven, trendleri takip eden, kullanıcılarımızın hayatını kolaştıran bir marka olmak için çabalıyoruz. Şimdi de kullanıcılarımıza yeni bir deneyim sunmak için kiralama pazaryeri Ortak ile iş birliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece kullanıcılarımıza ürünlerimizi satın almadan önce evlerinin/ofislerinin rahatlığında deneyimleme şansı sunuyoruz. Kişisel tercihlere göre şekillenen kullanıcı isteklerine en doğru cevabı vermek için attığımız bu adımın güzel sonuçlar vereceğine inanıyorum.’’ dedi.

    Ortak İş Birim Müdürü Mücahit Şahin, “Logitech ile olan bu iş birliğimiz için çok heyecanlıyız. Ortak’ta kiralamanın pazaryerini oluşturma mottosu ile yola çıkmıştık. Şimdi de kategorisinin en iyi ürünlerini kullanıcıya sunan Logitech markasını Ortak’a dahil ettik. Bu iş birliğinin Ortak kullanıcıları arasında da ilgiyle karşılanacağını düşünüyoruz. Ortak’ta kullanıcılarımızın bir çoğu satın alma öncesi denemek istedikleri ürünleri kiralama yoluyla deniyorlar. Artık başta Logitech’in el ve bilek sağlığına önem veren ergonomik ürünleri olmak üzere seçili ürünlerini kiralayarak deneme hizmetini sağlıyoruz. Kiralamak kullanıcılarımıza mağazadaki birkaç dakikalık denemeye göre çok daha fazla fikir verecek, bu şekilde kullanıcılarımız istedikleri ürünü her açıdan deneyimleyebilecekler. Ortak olarak merak edilen ürünleri denemenin en verimli yöntemini sunuyoruz.” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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