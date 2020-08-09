Logitech web kamerası siparişlerine yetişemiyor

Pandemi sürecinde yıldızı parlayan sektörlerden birisi de web kamerası oldu. Evden çalışanların görüntülü görüşmelerde kullanmak amacıyla adeta hücum ettiği web kameralarında stok sıkıntısı başladı.İlginizi Çekebilir Logitech Pro X Wireless oyuncu kulaklığı satışa çıkıyor
Talebe yetişemiyor
Logitech yılın ikinci çeyrek tablolarını açıklarken web kamerası pazarında yaşanan stok sıkıntısına da değindi. Pandemi nedeniyle ilk çeyrekteki web kamera talebinin iki katına çıktığını ve son 10 yılda en büyük yükselişi yaşadığını belirten firma talebe yetişmekte zorlandıklarını vurguladı.
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Yılın ikinci çeyreğinde üretimi arttırdıklarını dile getiren firma yine de hem ikinci el hem sıfır web kameralarında stok sıkıntısının devam ettiğini belirtti. Stoklarda yaşanan sıkıntı da tahmin edilebileceği üzere ortalama fiyatları arttırmış durumda.
Pandemi nedeniyle sadece Logitech değil ilgili pek çok üretici ve internet platformu beklentilerin üzerinde ilgi görüyor. Bununla birlikte gelecek dönemin nasıl şekilleneceğini tahmin edemedikleri için üretimi arttırmak veya tekrar dengede tutmak konusunda da tereddütler yaşıyor.
https://www.techpowerup.com/270717/logitech-says-its-doing-everything-it-can-to-thwart-webcam-shortages Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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