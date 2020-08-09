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    Logitech web kamerası siparişlerine yetişemiyor

    Görüntülü görüşme uygulamalarına olan ilginin artması nedeniyle web kameralarına talep patlamış durumda. Üreticiler beklenmedik ilgi karşısında yetersiz kalıyor.
    1 hf.
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    Çevre B...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Logitech web kamerası siparişlerine yetişemiyor
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    Pandemi sürecinde yıldızı parlayan sektörlerden birisi de web kamerası oldu. Evden çalışanların görüntülü görüşmelerde kullanmak amacıyla adeta hücum ettiği web kameralarında stok sıkıntısı başladı.

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    Talebe yetişemiyor

    Logitech yılın ikinci çeyrek tablolarını açıklarken web kamerası pazarında yaşanan stok sıkıntısına da değindi. Pandemi nedeniyle ilk çeyrekteki web kamera talebinin iki katına çıktığını ve son 10 yılda en büyük yükselişi yaşadığını belirten firma talebe yetişmekte zorlandıklarını vurguladı.

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    Yılın ikinci çeyreğinde üretimi arttırdıklarını dile getiren firma yine de hem ikinci el hem sıfır web kameralarında stok sıkıntısının devam ettiğini belirtti. Stoklarda yaşanan sıkıntı da tahmin edilebileceği üzere ortalama fiyatları arttırmış durumda.

    Pandemi nedeniyle sadece Logitech değil ilgili pek çok üretici ve internet platformu beklentilerin üzerinde ilgi görüyor. Bununla birlikte gelecek dönemin nasıl şekilleneceğini tahmin edemedikleri için üretimi arttırmak veya tekrar dengede tutmak konusunda da tereddütler yaşıyor.



    https://www.techpowerup.com/270717/logitech-says-its-doing-everything-it-can-to-thwart-webcam-shortages Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Why Shy 1 hf. en beğenilen
    Reklam gibi olmuş. Web kamera bir tek Logitech satmıyor. Marka ismi vermenin mantığı nedir?
    3 Yanıt Yanıtla +15
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf. Why Shy
    Logitech’in yaptığı bir duyuru bu adamlar stok yetiştiremiyoruz demiş ne demek marka vermek
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    hsyn2802 (hüseyin sarı) 1 hf.
    Türkiyedeki upload hızları ile ne kadar kaliteli görüşmeler yapabilecez acaba?
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    webmaster58 (AYDIN KULAN) 1 hf.
    bizim ülkede asgari ücretle evini zor geçindiren memur nasıl 1 milyar versinde bi webcam alsın fiyatlarına baktım işe yarar en aşşa 1 milyar istiyor.
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 hf.
    değişik fantazili bir haber...
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    onur1301 1 hf. (düzenlendi)
    Letgo 2. El webcam kaynıyor git ordan al. Pandemide evde çalışan 900 liralık kamerayı ne yapsın. Patronuna yada toplantı yaparken kendini HD göstersen ne olur göstermesen ne olur. Herkeste laptop var zaten kamerası var.

    Reklam kokan hareketler.
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    whatif (İsmail Yk) 1 hf.
    alacaktım bir tane, fiyatlar çok yüksek diye almadım. 13 yıl önceki her yerde olan kamera şimdi 280 lira
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    waltran (murat balcı) 1 hf.
    Talebe yetişemiyorda hala afedersiniz dışkı gibi webcamler... yahu niye adam gibi bir webcam üretmiyorlar anlamıyorum illa premium ürünler mi olması lazım. Kaliteli f p kamera yapılamıyor mu? Telefonlara 4 er 5er kamera koyarlar...
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    muhalefet_ağlıyor.com 1 hf. yeni yorumcu
    bu gibi durumlarda fiyat attıracaksın.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    götürdü parayı :)
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    Paetzold (R S) 1 hf.
    Yayıncılık sektörüde patlamış durumda. Buda etkiliyor. Herkes Twitch'e üşüştü şu sıralar. Periscope vb. para getirmeyen uygulamalarda boş boş takılan tipler Twitch'e geldi para işlerini duyunca.
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    Ibrahim Akca 1 hf.
    masAllah diyorum sadece. Is üreten, çalışan herkes rahat rahat para harcıyor.
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    2457 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Logitech, coronavirus ve
    4 etiket daha covid-19 web cam webcam Donanım
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