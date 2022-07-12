Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bulunduğunuz konum telefonunuzun pil ömrünü etkiliyor: Peki ama nasıl?

    Bulunduğunuz lokasyonun telefonunuzun batarya ömrünü etkilediğini biliyor muydunuz? Peki ya seyahat sıklığının pildeki etkisini? İşte telefonların pil ömrü üzerinde büyük etkisi olan o faktör:
    1

    Lokasyonunuz telefonunuzun pil ömrünü etkiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Ekran parlaklığı, sıcaklık, arka planda çalışan uygulama ve hizmetler gibi akıllı telefonların pil ömrünü etkileyen birçok faktör bulunmakta. Ancak çoğu akıllı telefon kullanıcısının bihaber olduğu önemli bir etmen daha var ki o da bağlantı kalitesi

    Zayıf bağlantı sinyalleri bataryayı sömürüyor

    Akıllı telefonlar, baz istasyonlarıyla haberleşebilmek için belirli miktarda enerji harcar. Ne var ki baz istasyonuna yakınsanız ve aldığınız bağlantı sinyali kaliteliyse telefonunuzun çok fazla enerji tüketmesi gerekmez. Bununla birlikte, telefonunuz baz istasyonuyla haberleşmekte zorlanıyor ve kötü bir sinyal alıyorsa daha fazla enerji harcar ki bu da telefonunuzun pilini hızla tüketir. 

    Bu durumu amiyane tabirle şöyle açıklayabiliriz: Telefonunuz baz istasyonundan ne kadar uzaktaysa onun tarafından duyulmak için o kadar çok "bağırması" gerekir. Öyle ki baz istasyonu kelimenin tam anlamıyla telefonunuza "Seni net duyamıyorum, daha yüksek sesle bağır" diyor. Hal böyle olunca da sistem kaynakları çok daha fazla tüketiliyor. Bu da bataryanın çok daha hızlı tükenmesine ve cihazın ısınmasına sebep oluyor. Telefonların bazen durduk yere ısınmasının sebeplerinden birisi de bundan kaynaklanıyor.

    Telefonunuzun üst barındaki sinyal çubuğunun 3 ya da 4 diş göstermesi sizin kaliteli bir sinyal aldığınız anlamına gelmiyor. Zira burada önemli olan, sinyal gücünü ifade eden dBm değeridir. dBm değerlerine göre sinyal kaliteleri ve bunun bataryaya etkileri ise şöyle:

    • 50–70 dbm - En iyi sinyal (Minimum pil tüketimi)
    • 70–90 dbm- Orta sinyal (Orta derecede pil tüketimi)
    • 90–120- Kötü sinyal (Yüksek pil tüketimi)

    Peki telefonunuzun almış olduğu sinyal kalitesini nasıl öğrenebilirsiniz?

    Android telefonlarda sinyal kalitesi nasıl öğrenilir?

    Lokasyonunuz telefonunuzun pil ömrünü etkiliyor

    Telefonunuzun ayarlar uygulamasına girip "Hakkında" kısmından SIM ayarları ya da SIM bilgileri kısmından görüntüleyebilirsiniz.

    iOS telefonlarda sinyal kalitesi nasıl öğrenilir?

    Telefonunuzun arama ekranından şunları tuşlayın: *3001#12345#* Açılan ekrandan "Servicing Cell Info" tuşuna basın. Ekranı biraz aşağı kaydırınca çıkan RSRP kımındaki sayı, size dBm değerini göstermektedir.

    Seyahatler de batarya ömrünü etkiliyor 

    Akıllı telefonlar baz istasyonuyla ilk bağlantı sırasında hangi frekansların kullanımda olduğu hakkında bazı bilgiler öğrenir. Bu da önemli ölçüde güç tüketimine sebep oluyor. Dolayısıyla sinyal kalitesi batarya ömrünü etkilediği gibi seyahat halinde farklı baz istasyonlarıyla haberleşmek de pile ekstra yük bindiriyor.

    Lokasyonunuz telefonunuzun pil ömrünü etkiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Bağlantı kalitesini etkileyen faktörler

    • Baz istasyonuna yakınlık
    • Baz istasyonunun teknik yeterliliği
    • Baz istasyonundaki yük miktarı
    • Fiziksel engeller (dağlar, binalar, trenler vb.)
    • Hava koşulları
    • Mobil cihazınızın durumu
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

    Profil resmi
    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A03S
    Samsung Galaxy A03S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız