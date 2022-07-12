Bulunduğunuz konum telefonunuzun pil ömrünü etkiliyor: Peki ama nasıl?

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Ekran parlaklığı, sıcaklık, arka planda çalışan uygulama ve hizmetler gibi akıllı telefonların pil ömrünü etkileyen birçok faktör bulunmakta. Ancak çoğu akıllı telefon kullanıcısının bihaber olduğu önemli bir etmen daha var ki o da bağlantı kalitesi.

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Zayıf bağlantı sinyalleri bataryayı sömürüyor

Akıllı telefonlar, baz istasyonlarıyla haberleşebilmek için belirli miktarda enerji harcar. Ne var ki baz istasyonuna yakınsanız ve aldığınız bağlantı sinyali kaliteliyse telefonunuzun çok fazla enerji tüketmesi gerekmez. Bununla birlikte, telefonunuz baz istasyonuyla haberleşmekte zorlanıyor ve kötü bir sinyal alıyorsa daha fazla enerji harcar ki bu da telefonunuzun pilini hızla tüketir.

Bu durumu amiyane tabirle şöyle açıklayabiliriz: Telefonunuz baz istasyonundan ne kadar uzaktaysa onun tarafından duyulmak için o kadar çok "bağırması" gerekir. Öyle ki baz istasyonu kelimenin tam anlamıyla telefonunuza "Seni net duyamıyorum, daha yüksek sesle bağır" diyor. Hal böyle olunca da sistem kaynakları çok daha fazla tüketiliyor. Bu da bataryanın çok daha hızlı tükenmesine ve cihazın ısınmasına sebep oluyor. Telefonların bazen durduk yere ısınmasının sebeplerinden birisi de bundan kaynaklanıyor.

Telefonunuzun üst barındaki sinyal çubuğunun 3 ya da 4 diş göstermesi sizin kaliteli bir sinyal aldığınız anlamına gelmiyor. Zira burada önemli olan, sinyal gücünü ifade eden dBm değeridir. dBm değerlerine göre sinyal kaliteleri ve bunun bataryaya etkileri ise şöyle:

50–70 dbm - En iyi sinyal (Minimum pil tüketimi)

70–90 dbm- Orta sinyal (Orta derecede pil tüketimi)

90–120- Kötü sinyal (Yüksek pil tüketimi)

Peki telefonunuzun almış olduğu sinyal kalitesini nasıl öğrenebilirsiniz?

Android telefonlarda sinyal kalitesi nasıl öğrenilir?

Telefonunuzun ayarlar uygulamasına girip "Hakkında" kısmından SIM ayarları ya da SIM bilgileri kısmından görüntüleyebilirsiniz.

iOS telefonlarda sinyal kalitesi nasıl öğrenilir?

Telefonunuzun arama ekranından şunları tuşlayın: *3001#12345#* Açılan ekrandan "Servicing Cell Info" tuşuna basın. Ekranı biraz aşağı kaydırınca çıkan RSRP kımındaki sayı, size dBm değerini göstermektedir.

Seyahatler de batarya ömrünü etkiliyor

Akıllı telefonlar baz istasyonuyla ilk bağlantı sırasında hangi frekansların kullanımda olduğu hakkında bazı bilgiler öğrenir. Bu da önemli ölçüde güç tüketimine sebep oluyor. Dolayısıyla sinyal kalitesi batarya ömrünü etkilediği gibi seyahat halinde farklı baz istasyonlarıyla haberleşmek de pile ekstra yük bindiriyor.

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Bağlantı kalitesini etkileyen faktörler

Baz istasyonuna yakınlık

Baz istasyonunun teknik yeterliliği

Baz istasyonundaki yük miktarı

Fiziksel engeller (dağlar, binalar, trenler vb.)

Hava koşulları

Mobil cihazınızın durumu

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