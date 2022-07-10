iPhone 14 serisi için fiyat artışı bekleniyor: Apple zam yapmak zorunda kalabilir

Tam Boyutta Gör

Apple önümüzdeki Eylül ayında dört yeni iPhone piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman yavaş yavaş yaklaşırken akıllı telefonlarla ilgili bazı detayların netleşmeye başladığını görüyoruz. Wedbush Securities analisti Dan Ives fiyatla ilgili tahminini açıkladı.

iPhone 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Ives, iPhone 14 serisi için önceki nesle göre yaklaşık 100 dolarlık bir fiyat artışı gerçekleşeceğine inanıyor. Fiyatların tüm tedarik zincirinde yükseldiğini belirten deneyimli analist Apple'ın bu maliyetleri tüketicilere yansıtmak zorunda kalacağı görüşünde.

Tam Boyutta Gör

Bir diğer görüş

Pazar araştırma şirketi CCS Insight'tan Ben Wood da yeni modellerde fiyat artışı gerçekleşebileceğini kabul ediyor. Ancak uzmana göre Apple ters etki yapabileceği için bu masrafları kendisi karşılayabilir. Şirket iPhone 13 serisini aşağıdaki başlangıç fiyatlarıyla piyasaya sürmüştü:

iPhone 13 mini: 699 dolar

iPhone 13: 799 dolar

iPhone 13 Pro: 999 dolar

iPhone 13 Pro Max: 1.099 dolar

iPhone 14 serisi için fiyat beklentisi:

iPhone 14: 899 dolar

iPhone 14 Plus: 999 dolar

iPhone 14 Pro: 1.099 dolar

iPhone 14 Pro Max: 1.199 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

iPhone 14 serisi için 100 dolar fiyat artışı bekleniyor