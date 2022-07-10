iPhone 14 serisi için fiyat artışı bekleniyor: Apple zam yapmak zorunda kalabilir

Apple önümüzdeki Eylül ayında dört yeni iPhone piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman yavaş yavaş yaklaşırken akıllı telefonlarla ilgili bazı detayların netleşmeye başladığını görüyoruz. Wedbush Securities analisti Dan Ives fiyatla ilgili tahminini açıkladı.
Ives, iPhone 14 serisi için önceki nesle göre yaklaşık 100 dolarlık bir fiyat artışı gerçekleşeceğine inanıyor. Fiyatların tüm tedarik zincirinde yükseldiğini belirten deneyimli analist Apple'ın bu maliyetleri tüketicilere yansıtmak zorunda kalacağı görüşünde.
Bir diğer görüş
Pazar araştırma şirketi CCS Insight'tan Ben Wood da yeni modellerde fiyat artışı gerçekleşebileceğini kabul ediyor. Ancak uzmana göre Apple ters etki yapabileceği için bu masrafları kendisi karşılayabilir. Şirket iPhone 13 serisini aşağıdaki başlangıç fiyatlarıyla piyasaya sürmüştü:
- iPhone 13 mini: 699 dolar
- iPhone 13: 799 dolar
- iPhone 13 Pro: 999 dolar
- iPhone 13 Pro Max: 1.099 dolar
iPhone 14 serisi için fiyat beklentisi:
- iPhone 14: 899 dolar
- iPhone 14 Plus: 999 dolar
- iPhone 14 Pro: 1.099 dolar
- iPhone 14 Pro Max: 1.199 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...