DDR5 belleklerde ilk kez 10000Mbps barajı geçildi

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Önceki nesle göre daha yüksek hızlar ve daha iyi enerji verimliliği ile gelen DDR5 bellek teknolojisinin sınırları potansiyelini ortaya koymak adına zorlanmaya devam ediyor. İlk kez DDR5 belleklerde 10000Mbps hızları aşılmış oldu.

DDR5 belleklerde rekor

MSI hız aşırtma ekibinden Kovan Yang, MEG Z690 Unify-X anakartı üzerinde Kingston Fury Beast DDR5-4800 bellek kitlerini teste soktu. İşlemlerde dengeyi sağlamak adına Intel Core i9-12900KS işlemcisi 400MHz hızında ve 1.253V seviyesinde çalıştırıldı.

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Testlerde DDR5 bellekler 5001.8 MT/s veya 10004Mbps seviyesine kadar çıkarak ilk kez 10000Mbps sınırını geçmeyi başardı. Böylece orijinale göre 2.08 kat daha iyi performans elde edilmiş oldu. Bu bellek modeli daha önce de pek çok rekor denemesine ev sahipliği yapmıştı.

10000Mbps elbette yeni sınır olarak kalmayacak. TEAMGROUP ve ADATA yakın dönemde DDR5-12600 bellek kitlerini gelişmiş hız aşırtma yetenekleri ile piyasaya sürecek. Yeni Intel ve AMD platformları ile de 15000Mbps sınırlarının da geçilmesi bekleniyor.



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DDR5 belleklerde rekor