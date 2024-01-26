Lucid, Tesla Model Y'ye rakip hazırlıyor

Lucid CEO'su Peter Rawlinson, üretim planlarına odaklanan bir etkinlikte yeni bir orta boy SUV modelinden bahsetti. Elektrikli otomobil "Project Midsize" adı altında geliştiriliyor. Rawlinson, bu yeni modelin uygun fiyatı nedeniyle mevcut Lucid'lerden daha kitlesel bir model haline geleceğini söyledi.
Suudi Arabistan'da üretilecek
Rawlinson ayrıca orta boy SUV modelinin şirketin uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak değil, mevcut çalışmaların bir uzantısı olarak geliştirildiğini vurguladı. Mühendislik ekibinin çalışmalarını incelediğini ve tasarım ekibinin otomobilin görünümünü iyileştirdiğini ifade etti.Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/01/lucid-teases-smaller-suv-to-fight-tesla-model-y-and-3/ https://twitter.com/SawyerMerritt/status/1750542313678356572 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.