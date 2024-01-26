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    Anlık Bildirim

    Lucid, Tesla Model Y'ye rakip hazırlıyor

    Premium segmente hitap eden elektrikli otomobilleriyle tanıdığımız Lucid, uygun fiyatlı bir model çıkarma hazırlığında. Şirket CEO'su, Tesla Model Y'ye rakip olacak yeni bir araçtan bahsetti.
    Lucid, Tesla Model Y'ye rakip hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Premium otomobil markası Lucid'in model yelpazesi Air sedan ve kısa süre önce tanıtılan Gravity crossover'dan oluşuyor. Bu araçların esasında Tesla Model S ve Model X'e rakip olarak konumlandırıldıklarını belirtelim. Ancak görünüşe bakılırsa şirket, daha uygun fiyatlı segmentlere doğru genişleme planları yapıyor.

    Lucid CEO'su Peter Rawlinson, üretim planlarına odaklanan bir etkinlikte yeni bir orta boy SUV modelinden bahsetti. Elektrikli otomobil "Project Midsize" adı altında geliştiriliyor. Rawlinson, bu yeni modelin uygun fiyatı nedeniyle mevcut Lucid'lerden daha kitlesel bir model haline geleceğini söyledi.

    Lucid, Tesla Model Y'ye rakip hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    Suudi Arabistan'da üretilecek

    Rawlinson ayrıca orta boy SUV modelinin şirketin uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak değil, mevcut çalışmaların bir uzantısı olarak geliştirildiğini vurguladı. Mühendislik ekibinin çalışmalarını incelediğini ve tasarım ekibinin otomobilin görünümünü iyileştirdiğini ifade etti.

    Lucid, Tesla Model Y'ye rakip hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Lucid Midsize'ın daha küçük ve daha uygun maliyetli bir platform üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Aktarılan bilgilere göre şirket yeni aracı Suudi Arabistan'daki fabrikasında üretecek. Tesis şu anda yılda 5.000 adet Air sedan üretebiliyor. Lucid'in hedefi ise bu kapasiteyi yılda 150.000 araca çıkarmak.
    Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/01/lucid-teases-smaller-suv-to-fight-tesla-model-y-and-3/ https://twitter.com/SawyerMerritt/status/1750542313678356572
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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