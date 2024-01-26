Lucid, Tesla Model Y'ye rakip hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Premium otomobil markası Lucid'in model yelpazesi Air sedan ve kısa süre önce tanıtılan Gravity crossover'dan oluşuyor. Bu araçların esasında Tesla Model S ve Model X'e rakip olarak konumlandırıldıklarını belirtelim. Ancak görünüşe bakılırsa şirket, daha uygun fiyatlı segmentlere doğru genişleme planları yapıyor.

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Lucid CEO'su Peter Rawlinson, üretim planlarına odaklanan bir etkinlikte yeni bir orta boy SUV modelinden bahsetti. Elektrikli otomobil "Project Midsize" adı altında geliştiriliyor. Rawlinson, bu yeni modelin uygun fiyatı nedeniyle mevcut Lucid'lerden daha kitlesel bir model haline geleceğini söyledi.

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Suudi Arabistan'da üretilecek

Rawlinson ayrıca orta boy SUV modelinin şirketin uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak değil, mevcut çalışmaların bir uzantısı olarak geliştirildiğini vurguladı. Mühendislik ekibinin çalışmalarını incelediğini ve tasarım ekibinin otomobilin görünümünü iyileştirdiğini ifade etti.

Tam Boyutta Gör Lucid Midsize'ın daha küçük ve daha uygun maliyetli bir platform üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Aktarılan bilgilere göre şirket yeni aracı Suudi Arabistan'daki fabrikasında üretecek. Tesis şu anda yılda 5.000 adet Air sedan üretebiliyor. Lucid'in hedefi ise bu kapasiteyi yılda 150.000 araca çıkarmak.

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