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Tam Boyutta Gör ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Lucid, yeni orta boy crossover modelinin ilk görselini yayınladı. Şirketin geçtiğimiz sene tanıttığı Gravity modelinin altına konumlanacak olan isimsiz model, 50 bin doların altında fiyata sahip olacak.

Lucid şu an için model hakkında çok fazla detay paylaşmıyor ancak paylaşılan resimde otomobilin kıvrımlı ve oval bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Aracın seri üretimine 2026'nın sonlarında başlanması planlanıyor.

Lucid, orta boy iki model hazırlıyor

Bu yılın başlarında, Lucid CEO'su Peter Rawlinson, bir tanesi Rivian R2 ile rekabet edebilecek olan orta boy modeller üzerinde çalıştıklarını ve üretimin Suudi Arabistan'da inşa edilen tesiste gerçekleşeceğini açıklamıştı. Şirketin üzerinde çalıştığı diğer model, Tesla Model 3'e rakip bir sedan olan olacak.

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Lucid ayrıca, geliştirmekte olduğu yeni nesil Atlas güç ünitesinden de bahsetti. Şirketin orta boy araçlarına güç verecek olan Atlas, daha küçük boyuta ve daha yüksek verimliliğe sahip olacak.

Son olarak Lucid, büyük boy Gravity SUV modelinin 2025'te NACS portu ile donatılacağını açıkladı. Tesla araçlarında kullanılan NACS şarj sistemi, Kuzey Amerika'da standart haline geldiği için birçok üretici yeni portu araçlarına entegre etmeye başladı. Böylece, ek bir adaptöre gerek kalmadan Tesla'nın Supercharger ağını kullanmak mümkün olacak.

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Lucid, yeni orta boy crossover modelinin ilk görselini paylaştı