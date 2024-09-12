Lucid, yeni orta boy crossover modelinin ilk görselini paylaştı

Lucid şu an için model hakkında çok fazla detay paylaşmıyor ancak paylaşılan resimde otomobilin kıvrımlı ve oval bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Aracın seri üretimine 2026'nın sonlarında başlanması planlanıyor.
Lucid, orta boy iki model hazırlıyor
Bu yılın başlarında, Lucid CEO'su Peter Rawlinson, bir tanesi Rivian R2 ile rekabet edebilecek olan orta boy modeller üzerinde çalıştıklarını ve üretimin Suudi Arabistan'da inşa edilen tesiste gerçekleşeceğini açıklamıştı. Şirketin üzerinde çalıştığı diğer model, Tesla Model 3'e rakip bir sedan olan olacak.
Lucid ayrıca, geliştirmekte olduğu yeni nesil Atlas güç ünitesinden de bahsetti. Şirketin orta boy araçlarına güç verecek olan Atlas, daha küçük boyuta ve daha yüksek verimliliğe sahip olacak.
Son olarak Lucid, büyük boy Gravity SUV modelinin 2025'te NACS portu ile donatılacağını açıkladı. Tesla araçlarında kullanılan NACS şarj sistemi, Kuzey Amerika'da standart haline geldiği için birçok üretici yeni portu araçlarına entegre etmeye başladı. Böylece, ek bir adaptöre gerek kalmadan Tesla'nın Supercharger ağını kullanmak mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.