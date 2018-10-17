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Mercedes mi yoksa BMW mi? 2018 satışlarında kim önde?

Lüks otomobil satışlarında Mercedes-Benz mi yoksa BMW mi önde? 2018'in ilk üç çeyreğini kapsayan global satış rakamları iki Alman markasından hangisinin yarışı önde götürdüğünü ortaya koydu.
7 ay
8,9b
1
24
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Mercedes-Benz ve BMW'nin 2018'in ilk üç çeyreğini kapsayan global satış rakamlarının yayınlanması ile birlikte lüks otomobil pazarında kimin önde olduğu ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "BMW yeni amiral gemisi SUV'sini tanıttı: 2019 BMW X7 ile tanışın"
Ocak ayının başından Eylül'ün sonuna kadar BMW markası bir önceki yıla göre yüzde 1.9'luk artışla 1.566.216 adet araç sattı. Stuttgart merkezli Mercedes-Benz'in ise yüzde 0.1 düşüşle 1.715.087 adet otomobil sattığı açıklandı.

Yan markalar durumu değiştiriyor

Satış rakamları 2018'in ilk üç çeyreğini Mercedes-Benz'in 148.871 adet farkla önde tamamladığını gösteriyor. Bununla birlikte işin içine otomobil devlerine ait diğer markalar da girince durum değişiyor.
Mercedes-Benz otomobilleri (Smart markası dahil) ilk üç çeyrekte toplam 1.811.471 adet sattı. Buna karşın aynı dönemde 1.834.810 araç satan BMW Group (Mini, Rolls-Royce ve BMW Motorrad markaları dahil) 23.339 adet farkla yarışı önde götürüyor.

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napolyon94 7 ay en beğenilen
Acaba ömrüm boyunca sıfır bir bmw yada mercedes sahibi olabilecek miyim? Ulaşması çok zor ürünlerin hayali ile geciyor herhalde hayat. Yada ülkemiz de en azindan boyle oluyor.
Acaba ömrüm boyunca sıfır bir bmw yada mercedes sahibi olabilecek miyim? Ulaşması çok zor ürünlerin hayali ile geciyor herhalde hayat. Yada ülkemiz de en azinda...
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5 Yanıt Yanıtla +41
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Sirrüs 7 ay napolyon94
Sıfırı bir kenara bırakalım 2011-12 tüplü C180 AMG’yi ulaşmak bile sorun. 130 bandında fiyatları.
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12 Angry Men 7 ay napolyon94
Malesef aynı duyguları paylaşıyoruz. Coğrafya kaderdir.
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tempraclube 6 ay
arac dizel alınacaksa kesinlikle mercedes olmalı bmv de km belli bi değere kadar motor sesi kaputun altından gelirken belli bi değerden sonra motor sürücü koltuğunun altındaymış gibi titreşimli çalışıyor
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Manyetizma 6 ay
Bir bmw kullanıcısı olarak söyleyim
1 ve 3 serisi için bmw alırım. Mercedes bu klasmanda gençlere hitap edemiyor
e ve s serisindede mercedes seçerim. Bmw yapamıyor bu klasmanı
yeni cıkan 2 serisi a serisi vb arabalara ben alışamadım. Sırf marka adından satıyor diye düşünüyorum
keşke imkan olsada Tesla alabilsek. Fanatikliğe gerek yok markalarda, gün gelir ABCD diye bir marka cıkar ve fiyat performansı bu markalara göre iyidir alınır. Bmw mercedeste markadan başka birşey değildir.
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xbox2 7 ay
BMW 🕵🏻‍♂️
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bluedevil866 7 ay
mercolar cop surus dinamikleri acisindan. bir tek isimleri var. bmw her turlu ezer...
yaza 10.000 euro basip 20.000 euro bandindan ya 2010 ustu q7 4,2 yada 2010 ustu bmw 7.40d... Almandan arac bulmak sorun.
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haberelectro 7 ay bluedevil866
Anlıyorum
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Zerathull 7 ay
Bmw motorrad neden eklenmis ki?
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cabriyo 7 ay
zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış misali bizde almanların malını tartışıyoruz. şu gözler yerli mersedes görecekmi acaba ben onun derdindeyim.
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Musty3535123 7 ay
bence bmc
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huguli 7 ay
Ben bu dış güçlere hakkımı helal etmiyem.
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Draqonn 7 ay
Bu satışlara ticari araçlar,otobüs vb şeyler dahil mi acaba ?
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haberelectro 7 ay Draqonn
Değil
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b@d0 7 ay
Benim için Bayern Munich - Borussia Dortmund maçını izlemekten bir farkı yok bu haberin.
Nasıl ki bizim takımların bu seviyelere ulaşamayacağını bilip izliyorsam , haberi de bu arabalara binemeyeceğim gerçeğiyle okuyorum.
Bizi kıskan Almanya.
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