Mercedes mi yoksa BMW mi? 2018 satışlarında kim önde?

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Mercedes-Benz ve BMW'nin 2018'in ilk üç çeyreğini kapsayan global satış rakamlarının yayınlanması ile birlikte lüks otomobil pazarında kimin önde olduğu ortaya çıktı.Ayrıca Bkz. "BMW yeni amiral gemisi SUV'sini tanıttı: 2019 BMW X7 ile tanışın"
Ocak ayının başından Eylül'ün sonuna kadar BMW markası bir önceki yıla göre yüzde 1.9'luk artışla 1.566.216 adet araç sattı. Stuttgart merkezli Mercedes-Benz'in ise yüzde 0.1 düşüşle 1.715.087 adet otomobil sattığı açıklandı.
Yan markalar durumu değiştiriyor
Satış rakamları 2018'in ilk üç çeyreğini Mercedes-Benz'in 148.871 adet farkla önde tamamladığını gösteriyor. Bununla birlikte işin içine otomobil devlerine ait diğer markalar da girince durum değişiyor.
Mercedes-Benz otomobilleri (Smart markası dahil) ilk üç çeyrekte toplam 1.811.471 adet sattı. Buna karşın aynı dönemde 1.834.810 araç satan BMW Group (Mini, Rolls-Royce ve BMW Motorrad markaları dahil) 23.339 adet farkla yarışı önde götürüyor.
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1 ve 3 serisi için bmw alırım. Mercedes bu klasmanda gençlere hitap edemiyor
e ve s serisindede mercedes seçerim. Bmw yapamıyor bu klasmanı
yeni cıkan 2 serisi a serisi vb arabalara ben alışamadım. Sırf marka adından satıyor diye düşünüyorum
keşke imkan olsada Tesla alabilsek. Fanatikliğe gerek yok markalarda, gün gelir ABCD diye bir marka cıkar ve fiyat performansı bu markalara göre iyidir alınır. Bmw mercedeste markadan başka birşey değildir.
yaza 10.000 euro basip 20.000 euro bandindan ya 2010 ustu q7 4,2 yada 2010 ustu bmw 7.40d... Almandan arac bulmak sorun.
Nasıl ki bizim takımların bu seviyelere ulaşamayacağını bilip izliyorsam , haberi de bu arabalara binemeyeceğim gerçeğiyle okuyorum.
Bizi kıskan Almanya.
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