Mercedes mi yoksa BMW mi? 2018 satışlarında kim önde?

Mercedes-Benz ve BMW'nin 2018'in ilk üç çeyreğini kapsayan global satış rakamlarının yayınlanması ile birlikte lüks otomobil pazarında kimin önde olduğu ortaya çıktı.

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Ocak ayının başından Eylül'ün sonuna kadar BMW markası bir önceki yıla göre yüzde 1.9'luk artışla 1.566.216 adet araç sattı. Stuttgart merkezli Mercedes-Benz'in ise yüzde 0.1 düşüşle 1.715.087 adet otomobil sattığı açıklandı.

Yan markalar durumu değiştiriyor

Satış rakamları 2018'in ilk üç çeyreğini Mercedes-Benz'in 148.871 adet farkla önde tamamladığını gösteriyor. Bununla birlikte işin içine otomobil devlerine ait diğer markalar da girince durum değişiyor.

Mercedes-Benz otomobilleri (Smart markası dahil) ilk üç çeyrekte toplam 1.811.471 adet sattı. Buna karşın aynı dönemde 1.834.810 araç satan BMW Group (Mini, Rolls-Royce ve BMW Motorrad markaları dahil) 23.339 adet farkla yarışı önde götürüyor.