Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En verimli elektrikli araçlar belli oldu: Hyundai adeta şov yapıyor

    En verimli elektrikli araçlar belli oldu. ABD Enerji Bakanlığı ve EPA verilerine göre, Hyundai (Kia dahil) en yüksek yakıt verimliliğine sahip ilk on elektrikli araçtan altısına sahip.
    En verimli elektrikli araçlar belli oldu: Hyundai şov yaptı Tam Boyutta Gör
    ABD Enerji Bakanlığı ve EPA verilerine göre, en verimli elektrikli araçlar belirlendi. Hyundai Motor (Kia dahil) 2024 yılı özelinde ABD'de en yüksek yakıt verimliliğine sahip ilk on elektrikli araçtan altısına sahip olurken elektrikli otomobil devi Tesla’nın hiçbir modeli listeye giremedi. Verilere göre en verimli elektrikli araç ise 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD modeli oldu.

    En verimli elektrikli araçlar (2024 Q1)
    Sıra Model MPGe (kombine)
    1 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD /18” jant 140
    2 2024 Lucid Air Pure RWD /19” jant 137
    3 2024 Hyundai Ioniq 6 standart menzil RWD 135
    4 2024 Lucid Air Pure RWD /20" jant 130
    5 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil AWD /18" jant 121
    6 2024 BMW i4 eDrive35 Gran Coupe /18" 120
    7 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD / 20" jant
    2024 Kia EV6 uzun menzil RWD
    2024 Kia EV6 standart menzil RWD

    117
    8 2024 Hyundai Kona Elektrikli uzun menzil 116
    9 2024 Polestar 2 tek motor /19" Jant 115
    10 2024 Hyundai Ioniq 5 uzun menzil RWD 114

    Yukarıdaki tabloda yer alan araçlar EPA kombine şehir/otoyol derecelerine göre sıralanmış durumda. Tamamen elektrikli araçlardaki yakıt ekonomisi Galon Başına Mil eşdeğeri (MPGe) olarak veriliyor. Buna göre 33,7 kWh = 3.78 litreye denk geliyor.

    En verimli elektrikli araçlar listesinde ilk üç marka ve model ise şu şekilde gerçekleşti: 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD, 2024 Lucid Air Pure RWD ve 2024 Hyundai Ioniq 6 standart menzil RWD. Listeye 6 adet Hyundai girerken iki adet de Kia modeli giriş yapıyor.

    Kia'nın da dahil olduğu Hyundai Motor, yılın ilk üç ayında Ford ve GM'yi geride bırakarak ABD'de en çok satan ikinci elektrikli araç markası olmuştu. Firma, yılın ilk çeyreğinde 18.500'den fazla elektrikli araç sattı. Bu rakama Kona Electric, Kia Niro EV veya Genesis satışları dahil değil. Bunlar da dahil edildiğinde rakamın 30 bin adedin üzerine çıkacağı belirtiliyor.

    Hyundai, 2024 Kona Electric'i daha fazla menzil, daha hızlı şarj cihazı ve şık yeni bir tasarımla yükseltirken 33.000 doların altında başlayan fiyatıyla da alanından en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden birisi oldu.

    Kaynakça https://fueleconomy.gov/feg/topten.jsp https://electrek.co/2024/04/17/hyundai-six-top-ten-most-fuel-efficient-evs-us/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anafranil etkisini nezaman gösterir paxil nasıl bırakılır tambur temizleme nedir 1.3 multijet beyaz duman ve koku triger kayışı ömrü kaç yıldır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10s
    Xiaomi Redmi Note 10s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.5500-BV00X-G-F
    Casper Nirvana X600.5500-BV00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız