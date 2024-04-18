En verimli elektrikli araçlar belli oldu: Hyundai adeta şov yapıyor

Tam Boyutta Gör ABD Enerji Bakanlığı ve EPA verilerine göre, en verimli elektrikli araçlar belirlendi. Hyundai Motor (Kia dahil) 2024 yılı özelinde ABD'de en yüksek yakıt verimliliğine sahip ilk on elektrikli araçtan altısına sahip olurken elektrikli otomobil devi Tesla’nın hiçbir modeli listeye giremedi. Verilere göre en verimli elektrikli araç ise 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD modeli oldu.

En verimli elektrikli araçlar (2024 Q1) Sıra Model MPGe (kombine) 1 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD /18” jant 140 2 2024 Lucid Air Pure RWD /19” jant 137 3 2024 Hyundai Ioniq 6 standart menzil RWD 135 4 2024 Lucid Air Pure RWD /20" jant 130 5 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil AWD /18" jant 121 6 2024 BMW i4 eDrive35 Gran Coupe /18" 120 7 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD / 20" jant

2024 Kia EV6 uzun menzil RWD

2024 Kia EV6 standart menzil RWD 117 8 2024 Hyundai Kona Elektrikli uzun menzil 116 9 2024 Polestar 2 tek motor /19" Jant 115 10 2024 Hyundai Ioniq 5 uzun menzil RWD 114

Yukarıdaki tabloda yer alan araçlar EPA kombine şehir/otoyol derecelerine göre sıralanmış durumda. Tamamen elektrikli araçlardaki yakıt ekonomisi Galon Başına Mil eşdeğeri (MPGe) olarak veriliyor. Buna göre 33,7 kWh = 3.78 litreye denk geliyor.

En verimli elektrikli araçlar listesinde ilk üç marka ve model ise şu şekilde gerçekleşti: 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD, 2024 Lucid Air Pure RWD ve 2024 Hyundai Ioniq 6 standart menzil RWD. Listeye 6 adet Hyundai girerken iki adet de Kia modeli giriş yapıyor.

Çift motorlu Togg T10X ve sedan Togg T10F için tarih verildi 4 sa. önce eklendi

Kia'nın da dahil olduğu Hyundai Motor, yılın ilk üç ayında Ford ve GM'yi geride bırakarak ABD'de en çok satan ikinci elektrikli araç markası olmuştu. Firma, yılın ilk çeyreğinde 18.500'den fazla elektrikli araç sattı. Bu rakama Kona Electric, Kia Niro EV veya Genesis satışları dahil değil. Bunlar da dahil edildiğinde rakamın 30 bin adedin üzerine çıkacağı belirtiliyor.

Hyundai, 2024 Kona Electric'i daha fazla menzil, daha hızlı şarj cihazı ve şık yeni bir tasarımla yükseltirken 33.000 doların altında başlayan fiyatıyla da alanından en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden birisi oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

En verimli elektrikli araçlar belli oldu: Hyundai şov yaptı