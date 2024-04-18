En verimli elektrikli araçlar belli oldu: Hyundai adeta şov yapıyor

|Sıra
|Model
|MPGe (kombine)
|1
|2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD /18” jant
|140
|2
|2024 Lucid Air Pure RWD /19” jant
|137
|3
|2024 Hyundai Ioniq 6 standart menzil RWD
|135
|4
|2024 Lucid Air Pure RWD /20" jant
|130
|5
|2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil AWD /18" jant
|121
|6
|2024 BMW i4 eDrive35 Gran Coupe /18"
|120
|7
|2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD / 20" jant
2024 Kia EV6 uzun menzil RWD
2024 Kia EV6 standart menzil RWD
|
117
|8
|2024 Hyundai Kona Elektrikli uzun menzil
|116
|9
|2024 Polestar 2 tek motor /19" Jant
|115
|10
|2024 Hyundai Ioniq 5 uzun menzil RWD
|114
Yukarıdaki tabloda yer alan araçlar EPA kombine şehir/otoyol derecelerine göre sıralanmış durumda. Tamamen elektrikli araçlardaki yakıt ekonomisi Galon Başına Mil eşdeğeri (MPGe) olarak veriliyor. Buna göre 33,7 kWh = 3.78 litreye denk geliyor.
En verimli elektrikli araçlar listesinde ilk üç marka ve model ise şu şekilde gerçekleşti: 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD, 2024 Lucid Air Pure RWD ve 2024 Hyundai Ioniq 6 standart menzil RWD. Listeye 6 adet Hyundai girerken iki adet de Kia modeli giriş yapıyor.
Kia'nın da dahil olduğu Hyundai Motor, yılın ilk üç ayında Ford ve GM'yi geride bırakarak ABD'de en çok satan ikinci elektrikli araç markası olmuştu. Firma, yılın ilk çeyreğinde 18.500'den fazla elektrikli araç sattı. Bu rakama Kona Electric, Kia Niro EV veya Genesis satışları dahil değil. Bunlar da dahil edildiğinde rakamın 30 bin adedin üzerine çıkacağı belirtiliyor.
Hyundai, 2024 Kona Electric'i daha fazla menzil, daha hızlı şarj cihazı ve şık yeni bir tasarımla yükseltirken 33.000 doların altında başlayan fiyatıyla da alanından en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden birisi oldu.Kaynakça https://fueleconomy.gov/feg/topten.jsp https://electrek.co/2024/04/17/hyundai-six-top-ten-most-fuel-efficient-evs-us/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)