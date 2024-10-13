Uygun fiyatlı Apple Vision Pro detaylanıyor: Fiyatı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve geliştirilme sürecinde milyonlarca dolar harcadığı Vision Pro, başarılı donanımı ve yazılımı ile dikkatleri üzerine çekse de ürünün fiyatı, Vision Pro’nun popüler olmasının önüne geçti. Bu doğrultuda Apple, geçtiğimiz aylarda cihazın uygun fiyatlı versiyonu için çalışmalara başlamıştı. Merakla beklenen cihazdan yeni detaylar ortaya çıktı.

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Uygun fiyatlı Vision Pro; plastik gövdeye ve A serisi işlemciye sahip olabilir

Apple’a yakın kaynaklarıyla bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde Vision Pro hakkında konuştu. Gurman’a göre firmanın Vision ekibi, en az 4 farklı cihaz üzerinde çalışıyor ve bu cihazlardan biri uygun fiyatlı Vision Pro olarak belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör Gurman’a göre Apple’ın uygun fiyatlı Viison Pro başlığı, önümüzdeki yıl tanıtılabilir. Rapora göre 2000$ seviyesinde olacak bu cihaz, standart sürümden daha düşük seviye işlemciye sahip olacak ve daha uygun fiyatlı malzemeler ile üretilecek. Bu da bu ürünün iPhone modellerinde kullanılan A18 Pro veya benzeri bir A serisi işlemciye ve plastik gövdeye sahip olacağını işaret ediyor. Daha düşük çözünürlüklü lensler ve EyeSight özelliğinin olmayacağı da gelen bilgiler arasında. Gurman’a göre Apple, önümüzdeki yıl uygun fiyatlı Vision Pro’yu daha sonraki yıl ise Vision Pro 2’yi piyasaya sürecek. Bakalım firma, uygun fiyatlı bir başlık ile karma gerçeklik pazarında daha popüler hale gelebilecek mi?

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