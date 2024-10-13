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    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı Apple Vision Pro detaylanıyor: Fiyatı ortaya çıktı

    Vision Pro isimli karma gerçeklik gözlüğü ile dikkatleri üzerine çeken Apple, bu ürünün uygun fiyatlı versiyonu üzerinde çalışıyor. Merakla beklenen cihazın detayları ortaya çıktı.
    Apple Vision Pro Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve geliştirilme sürecinde milyonlarca dolar harcadığı Vision Pro, başarılı donanımı ve yazılımı ile dikkatleri üzerine çekse de ürünün fiyatı, Vision Pro’nun popüler olmasının önüne geçti. Bu doğrultuda Apple, geçtiğimiz aylarda cihazın uygun fiyatlı versiyonu için çalışmalara başlamıştı. Merakla beklenen cihazdan yeni detaylar ortaya çıktı.

    Uygun fiyatlı Vision Pro; plastik gövdeye ve A serisi işlemciye sahip olabilir

    Apple’a yakın kaynaklarıyla bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde Vision Pro hakkında konuştu. Gurman’a göre firmanın Vision ekibi, en az 4 farklı cihaz üzerinde çalışıyor ve bu cihazlardan biri uygun fiyatlı Vision Pro olarak belirtilmiş. 

    Uygun fiyatlı Vision Pro detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Gurman’a göre Apple’ın uygun fiyatlı Viison Pro başlığı, önümüzdeki yıl tanıtılabilir. Rapora göre 2000$ seviyesinde olacak bu cihaz, standart sürümden daha düşük seviye işlemciye sahip olacak ve daha uygun fiyatlı malzemeler ile üretilecek. Bu da bu ürünün iPhone modellerinde kullanılan A18 Pro veya benzeri bir A serisi işlemciye ve plastik gövdeye sahip olacağını işaret ediyor. Daha düşük çözünürlüklü lensler ve EyeSight özelliğinin olmayacağı da gelen bilgiler arasında. Gurman’a göre Apple, önümüzdeki yıl uygun fiyatlı Vision Pro’yu daha sonraki yıl ise Vision Pro 2’yi piyasaya sürecek. Bakalım firma, uygun fiyatlı bir başlık ile karma gerçeklik pazarında daha popüler hale gelebilecek mi?
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 2 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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