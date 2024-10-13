Uygun fiyatlı Apple Vision Pro detaylanıyor: Fiyatı ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
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Apple’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve geliştirilme sürecinde milyonlarca dolar harcadığı
Vision Pro, başarılı donanımı ve yazılımı ile dikkatleri üzerine çekse de ürünün fiyatı, Vision Pro’nun popüler olmasının önüne geçti. Bu doğrultuda Apple, geçtiğimiz aylarda cihazın uygun fiyatlı versiyonu için çalışmalara başlamıştı. Merakla beklenen cihazdan yeni detaylar ortaya çıktı.
Uygun fiyatlı Vision Pro; plastik gövdeye ve A serisi işlemciye sahip olabilir
Apple’a yakın kaynaklarıyla bilinen
Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde Vision Pro hakkında konuştu. Gurman’a göre firmanın Vision ekibi, en az 4 farklı cihaz üzerinde çalışıyor ve bu cihazlardan biri uygun fiyatlı Vision Pro olarak belirtilmiş.
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Gurman’a göre Apple’ın uygun fiyatlı Viison Pro başlığı,
önümüzdeki yıl tanıtılabilir. Rapora göre 2000$ seviyesinde olacak bu cihaz, standart sürümden daha düşük seviye işlemciye sahip olacak ve daha uygun fiyatlı malzemeler ile üretilecek. Bu da bu ürünün iPhone modellerinde kullanılan A18 Pro veya benzeri bir A serisi işlemciye ve plastik gövdeye sahip olacağını işaret ediyor. Daha düşük çözünürlüklü lensler ve EyeSight özelliğinin olmayacağı da gelen bilgiler arasında. Gurman’a göre Apple, önümüzdeki yıl uygun fiyatlı Vision Pro’yu daha sonraki yıl ise Vision Pro 2’yi piyasaya sürecek. Bakalım firma, uygun fiyatlı bir başlık ile karma gerçeklik pazarında daha popüler hale gelebilecek mi?
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...