Apple’a şok: Meta, VR/AR alanında yüzde 73’lük pazar payına sahip

Meta’nın stratejisi basit
Hem VR hem de AR veya ikisinin karışımı MR, uzunca bir süredir hayatımızda olsa da kullanıcıların bu ürünleri benimsemediğini görüyoruz. Öte yandan Meta, düşük maliyetli başlıkları önceliklendiren stratejisiyle bu zorlu pazarda hakimiyet sağlamış durumda. Şirket, Quest Pro 2 lansmanını erteleyerek 299 dolarlık Quest 3S modelini piyasaya sürerken uygun fiyatlı model, sevkiyatlarda yıllık yüzde 11’lik bir artışa neden oldu.
Rapora göre, Apple Vision Pro, sektörde OLED on Silicon (OLEDoS) ekran teknolojisine sahip ilk başlık olarak öne çıkıyor. 3.499 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan cihaz, 2024 yılında yüzde 5’lik bir pazar payı elde etti. Premium fiyatına rağmen, Vision Pro, VR/MR cihazlarını yalnızca eğlence odaklı bir üründen çıkarıp çok işlevli bir üretkenlik aracı haline getirme yönünde büyük bir adım attı.
Apple, trend belirliyor
Vision Pro, belge düzenleme, sanal toplantılar, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi çeşitli uygulamalar sunarak, kullanıcı deneyimini genişletiyor. Rapora göre, bu paradigma değişimi diğer markaları da kendi VR/MR cihazlarının işlevsel özelliklerini yeniden değerlendirmeye teşvik ediyor.
TrendForce, Apple’ın bir yandan premium pazarı hedeflerken, diğer yandan daha uygun fiyatlı modellerle geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayan çift yönlü bir strateji geliştirdiğini belirtiyor. 2026 yılı gibi erken bir tarihte yeni nesil cihazların piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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