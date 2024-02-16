Apple katlanabilir iPhone projesini askıya aldı: İşte nedeni

Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Samsung Display tarafından tedarik edilen prototip ekranlar Apple'ın oldukça katı kalite standartlarını karşılayamadı ve proje geçici olarak durduruldu. Söz konusu bilgi yaklaşık 1.7 milyon takipçisi olan Çinli duyumcu Fixed Focus Digital'den geliyor.
Apple, piyasanın büyük beklentileri ve yıllar süren araştırma-geliştirme çalışmalarına rağmen katlanabilir iPhone projesini beklemeye almış durumda. Görünüşe bakılırsa ekranlar Apple'ın ana ekran tedarikçisi Samsung Display tarafından tedarik edilmesine rağmen testleri geçemedi. Bu nedenle proje şimdilik rafa kaldırıldı.
Apple kusursuz olmasını istiyor
Katlanabilir ekran üretimindeki uzmanlığıyla bilinen Samsung, Apple'ın 2019'dan beri beklenen katlanabilir telefon talebini karşılamak amacıyla şirkete numuneler sağladı ve hatta operasyonel verimliliğini artırdı. Ancak en son katlanabilir ekran prototipleri, katlanabilir telefon trendini karşılamak için acele etmek yerine ürün kalitesi ve dayanıklılığına öncelik veren Apple'ın testlerini geçemedi.
Apple'ın yüksek standartlarını karşılamayan bir ürünü piyasaya sürmeme kararlılığı açıkça ortada olduğu için katlanabilir iPhone'ların geleceği şu an için belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.