Tam Boyutta Gör Samsung gibi üreticiler katlanabilir telefon pazarında hızla yükselirken, Apple katlanabilir telefon tasarlamakta zorlanıyor. Cupertino merkezli firmadan Samsung Galaxy Fold'a rakip bekleyen tüketicileri üzecek bir haber geldi. Apple'ın "iPhone Fold" projesini askıyla aldığı belirtiliyor.

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Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Samsung Display tarafından tedarik edilen prototip ekranlar Apple'ın oldukça katı kalite standartlarını karşılayamadı ve proje geçici olarak durduruldu. Söz konusu bilgi yaklaşık 1.7 milyon takipçisi olan Çinli duyumcu Fixed Focus Digital'den geliyor.

Apple, piyasanın büyük beklentileri ve yıllar süren araştırma-geliştirme çalışmalarına rağmen katlanabilir iPhone projesini beklemeye almış durumda. Görünüşe bakılırsa ekranlar Apple'ın ana ekran tedarikçisi Samsung Display tarafından tedarik edilmesine rağmen testleri geçemedi. Bu nedenle proje şimdilik rafa kaldırıldı.

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Apple kusursuz olmasını istiyor

Katlanabilir ekran üretimindeki uzmanlığıyla bilinen Samsung, Apple'ın 2019'dan beri beklenen katlanabilir telefon talebini karşılamak amacıyla şirkete numuneler sağladı ve hatta operasyonel verimliliğini artırdı. Ancak en son katlanabilir ekran prototipleri, katlanabilir telefon trendini karşılamak için acele etmek yerine ürün kalitesi ve dayanıklılığına öncelik veren Apple'ın testlerini geçemedi.

Apple'ın yüksek standartlarını karşılamayan bir ürünü piyasaya sürmeme kararlılığı açıkça ortada olduğu için katlanabilir iPhone'ların geleceği şu an için belirsizliğini koruyor.

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Apple katlanabilir iPhone projesini askıya aldı: İşte nedeni