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    Anlık Bildirim

    Apple katlanabilir iPhone projesini askıya aldı: İşte nedeni

    Apple iş ortaklarından tedarik ettiği katlanabilir ekran prototiplerini beğenmedi. Gelen bilgiler şirketin iPhone Fold projesini geçici olarak rafa kaldırdığını gösteriyor.
    Apple katlanabilir iPhone projesini askıya aldı: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Samsung gibi üreticiler katlanabilir telefon pazarında hızla yükselirken, Apple katlanabilir telefon tasarlamakta zorlanıyor. Cupertino merkezli firmadan Samsung Galaxy Fold'a rakip bekleyen tüketicileri üzecek bir haber geldi. Apple'ın "iPhone Fold" projesini askıyla aldığı belirtiliyor.

    Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Samsung Display tarafından tedarik edilen prototip ekranlar Apple'ın oldukça katı kalite standartlarını karşılayamadı ve proje geçici olarak durduruldu. Söz konusu bilgi yaklaşık 1.7 milyon takipçisi olan Çinli duyumcu Fixed Focus Digital'den geliyor.

    Apple, piyasanın büyük beklentileri ve yıllar süren araştırma-geliştirme çalışmalarına rağmen katlanabilir iPhone projesini beklemeye almış durumda. Görünüşe bakılırsa ekranlar Apple'ın ana ekran tedarikçisi Samsung Display tarafından tedarik edilmesine rağmen testleri geçemedi. Bu nedenle proje şimdilik rafa kaldırıldı.

    Apple katlanabilir iPhone projesini askıya aldı: İşte nedeni Tam Boyutta Gör

    Apple kusursuz olmasını istiyor

    Katlanabilir ekran üretimindeki uzmanlığıyla bilinen Samsung, Apple'ın 2019'dan beri beklenen katlanabilir telefon talebini karşılamak amacıyla şirkete numuneler sağladı ve hatta operasyonel verimliliğini artırdı. Ancak en son katlanabilir ekran prototipleri, katlanabilir telefon trendini karşılamak için acele etmek yerine ürün kalitesi ve dayanıklılığına öncelik veren Apple'ın testlerini geçemedi.

    Apple'ın yüksek standartlarını karşılamayan bir ürünü piyasaya sürmeme kararlılığı açıkça ortada olduğu için katlanabilir iPhone'ların geleceği şu an için belirsizliğini koruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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