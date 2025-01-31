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    M. Night Shyamalan yeni bir film hazırlıyor; Başrolde Jake Gyllenhaal olacak

    Son olarak Trap'e imza atan M. Night Shyamalan sıradaki filmini belirledi. Shyamalan'ın ünlü yazar Nicholas Sparks ile birlikte hazırladığı filmin başrolünde Jake Gyllenhaal yer alacak.
    M. Night Shyamalan Tam Boyutta Gör
    Kariyerinin başında Altıncı His, Ölümsüz, İşaretler gibi oldukça başarılı filmlere imza atan M. Night Shyamalan, bir dönem Hollywood'un en dikkat çekici yönetmenlerinden biriydi. Ancak 2004 yapımı Köy (The Village) sonrası filmlerinin kalitesi hızla düşünce, Shyamalan'a olan ilgi ve güven de epey azaldı. Ne var ki üst üste gelen hayal kırıklıklarına rağmen yeni bir M. Night Shyamalan filmi hâlâ merak uyandırıyor. Zira kendisi arada bir Split ve Servant gibi dikkat çekici işlere de imza atabiliyor.

    Son olarak pek iyi yorumlar almayan Tuzak (Trap) filmini yöneten M. Night Shyamalan, sıradaki projesini belirledi. Üstelik Shyamalan'ın yeni projesi, son yıllarda hazırladığı en dikkat çekici film olabilir. Çünkü Shyamalan bu yeni filmi ünlü yazar Nicholas Sparks ile birlikte hazırlıyor. Sparks; Not Defteri, Unutulmaz Aşk, Aşk Limanı gibi çok satan aşk romanlarının yazarı olarak tanınıyor.

    M. Night Shyamalan'ın yeni filminin başrolünde Jake Gyllenhaal yer alacak

    M. Night Shyamalan ve Nicholas Sparks, birlikte geliştirdikleri orijinal bir fikirden yola çıkarak birbiriyle bağlantılı iki farklı eser hazırlayacaklar. Shyamalan bu hikâyeyi bir filme dönüştürürken, Sparks da aynı karakterleri ve hikâyeyi kullanarak yeni bir roman yazacak. İkilinin birlikte şekillendirdiği bu hikâyenin detayları bilinmiyor ama "doğaüstü bir aşk hikâyesi" olarak tanımlanıyor.

    M. Night Shyamalan'ın yeni filminin başrolünde ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal yer alacak. Bu, ikilinin ilk işbirliği olacak. Gyllenhaal, son olarak Apple TV+ dizisi Presumed Innocent'ta izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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