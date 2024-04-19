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    Netflix, The Platform'un devam filminden ilk görselleri paylaştı

    Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden olan The Platform'un dört yıl sonra gelen devam filminden ilk görseller paylaşıldı. The Platform 2 yakında Netflix'te izleyici ile buluşacak.

    The Platform 2'den ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör

    İspanya yapımı bir bilim-kurgu filmi olan The Platform, 2019 yılında Netflix'te yayınlandı ve hiç kimsenin öngöremeyeceği bir başarıya imza attı. İzleyiciler tarafından ilgiyle karşılanan film, Netflix'in o güne kadar en çok izlenen orijinal filmlerinden biri oldu.

    The Platform'un yakaladığı bu büyük başarı, hem devam filminin hem de olası İngilizce uyarlamasının önünü açtı. Nitekim Netflix de o dönemde yaptığı açıklamada bu tarz yapımların hazırlanacağını duyurmuştu. Ancak bu projelerin hayata geçirilmesi beklenenden uzun sürdü. Neyse ki The Platform'un uzun süredir beklenen devam filmini nihayet bu yıl izleme şansı yakalayacağız.

    The Platform 2'den İlk Görseller Yayınlandı

    Bu yıl içinde izleyici ile buluşması beklenen The Platform 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, merakla beklenen filmden ilk görselleri paylaştı. Bu görsellerle birlikte kısa bir sinopsis de paylaşıldı. Filmin Netflix tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle:

    "Gizemli bir figür Platform'da yeni bir nizam kurmayı başardı. Ama cehennemde gerçekten adelet sağlanabilir mi? Ve bu adaleti kim sağlayacak?"

    The Platform 2'den ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör

    Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönettiği The Platform, her katında mahkumların bulunduğu kule şeklindeki bir tesiste geçiyordu. Bu kulenin tam ortasında yer alan boşluğa yerleştirilen platform, her gün üzerine yiyecekler boca edilmiş şekilde tepeden aşağıya indiriliyor, tepedekiler doya doya yerken en alttakiler açlıktan ölmeye mahkum ediliyordu. Bu alegori üzerinden sınıfsal ayrıma vurgu yapan film, bu sayede önemli bir meseleye dikkat çekmeyi başarmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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