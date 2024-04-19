Netflix, The Platform'un devam filminden ilk görselleri paylaştı

İspanya yapımı bir bilim-kurgu filmi olan The Platform, 2019 yılında Netflix'te yayınlandı ve hiç kimsenin öngöremeyeceği bir başarıya imza attı. İzleyiciler tarafından ilgiyle karşılanan film, Netflix'in o güne kadar en çok izlenen orijinal filmlerinden biri oldu.
The Platform'un yakaladığı bu büyük başarı, hem devam filminin hem de olası İngilizce uyarlamasının önünü açtı. Nitekim Netflix de o dönemde yaptığı açıklamada bu tarz yapımların hazırlanacağını duyurmuştu. Ancak bu projelerin hayata geçirilmesi beklenenden uzun sürdü. Neyse ki The Platform'un uzun süredir beklenen devam filmini nihayet bu yıl izleme şansı yakalayacağız.
The Platform 2'den İlk Görseller Yayınlandı
Bu yıl içinde izleyici ile buluşması beklenen The Platform 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, merakla beklenen filmden ilk görselleri paylaştı. Bu görsellerle birlikte kısa bir sinopsis de paylaşıldı. Filmin Netflix tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle:
"Gizemli bir figür Platform'da yeni bir nizam kurmayı başardı. Ama cehennemde gerçekten adelet sağlanabilir mi? Ve bu adaleti kim sağlayacak?"
Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönettiği The Platform, her katında mahkumların bulunduğu kule şeklindeki bir tesiste geçiyordu. Bu kulenin tam ortasında yer alan boşluğa yerleştirilen platform, her gün üzerine yiyecekler boca edilmiş şekilde tepeden aşağıya indiriliyor, tepedekiler doya doya yerken en alttakiler açlıktan ölmeye mahkum ediliyordu. Bu alegori üzerinden sınıfsal ayrıma vurgu yapan film, bu sayede önemli bir meseleye dikkat çekmeyi başarmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)