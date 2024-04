Netflix, The Platform'un devam filminden ilk görselleri paylaştı

Tam Boyutta Gör

İspanya yapımı bir bilim-kurgu filmi olan The Platform, 2019 yılında Netflix'te yayınlandı ve hiç kimsenin öngöremeyeceği bir başarıya imza attı. İzleyiciler tarafından ilgiyle karşılanan film, Netflix'in o güne kadar en çok izlenen orijinal filmlerinden biri oldu.

The Platform'un yakaladığı bu büyük başarı, hem devam filminin hem de olası İngilizce uyarlamasının önünü açtı. Nitekim Netflix de o dönemde yaptığı açıklamada bu tarz yapımların hazırlanacağını duyurmuştu. Ancak bu projelerin hayata geçirilmesi beklenenden uzun sürdü. Neyse ki The Platform'un uzun süredir beklenen devam filmini nihayet bu yıl izleme şansı yakalayacağız.

The Platform 2'den İlk Görseller Yayınlandı

Bu yıl içinde izleyici ile buluşması beklenen The Platform 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, merakla beklenen filmden ilk görselleri paylaştı. Bu görsellerle birlikte kısa bir sinopsis de paylaşıldı. Filmin Netflix tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle:

"Gizemli bir figür Platform'da yeni bir nizam kurmayı başardı. Ama cehennemde gerçekten adelet sağlanabilir mi? Ve bu adaleti kim sağlayacak?"

Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönettiği The Platform, her katında mahkumların bulunduğu kule şeklindeki bir tesiste geçiyordu. Bu kulenin tam ortasında yer alan boşluğa yerleştirilen platform, her gün üzerine yiyecekler boca edilmiş şekilde tepeden aşağıya indiriliyor, tepedekiler doya doya yerken en alttakiler açlıktan ölmeye mahkum ediliyordu. Bu alegori üzerinden sınıfsal ayrıma vurgu yapan film, bu sayede önemli bir meseleye dikkat çekmeyi başarmıştı.

