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    M2 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi: RTX 4080 ile yarışıyor

    Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi M2 Ultra'dan ilk performans sonuçları paylaşıldı. GPU performansıyla göz dolduran işlemci, RTX 4080'e yakın bir performans sunuyor. İşte ayrıntılar
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    M2 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi! RTX 4080 ile yarışıyor Tam Boyutta Gör
    WWDC 2023 etkinliği kapsamında bugüne kadarki en güçlü işlemcisi M2 Ultra'yı duyuran Apple, kullanıcılarda büyük bir heyecan yaratmayı başardı. Öyle ki Cuppertino devi, yeni yonga setinin en güçlü Intel tabanlı iMac'ten 4 kat daha hızlı olduğunu söyledi. Peki 134 milyar transistör, 24 CPU ve 76 GPU çekirdeği içeren işlemci neler sunuyor? İşte M2 Ultra benchmark sonuçları.

    M2 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi

    Bugün paylaşılan yeni bir raporda, yeni nesil Mac Pro ve Mac Studio'ya güç veren Apple M2 Ultra'nın Geekbench 6 hesaplama performansı sızdırıldı. Bu sayede işlemcinin M1 Ultra ve güncel ekran kartlarına karşı neler sunacağı da gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Gelin sonuçlara hep birlikte göz atalım. 

    M2 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi! RTX 4080 ile yarışıyor Tam Boyutta Gör
    Sızıntıya konu olan M2 Ultra'nın bu sürümü, 128 GB birleşik RAM ve 24 çekirdekli bir CPU yapılandırmasına sahip. Sızdırılan görüntüye baktığımızda ise, yonga setinin Geekbench Metal testlerinde 220.674 puan aldığını görüyoruz. Bu skorun benzer testlerden 150.407 puan alan M1 Ultra'dan yüzde 46 daha yüksek olduğunu belirtelim. Tabi ki bunun arkasında GPU çekirdeklerindeki sıçrama yer alıyor. 

    Diğer tarafta en şaşırtıcı nokta, M2 Ultra'nın Nvidia'nın en güçlü ikinci ekran kartlarından GeForce RTX 4080 ile yarışıyor olması. Benzer testlerde 245.808'lik puana imza atan RTX 4080, M2 Ultra'dan yalnızca yüzde 10 daha yüksek performans gösteriyor. Ayrıca bir diğer ilginç nokta, RTX 4080'in 48 TFlops, M2 Ultra'nın ise 27 TFlops işlem performansına sahip olması. 

    Diğer Apple M serisi işlemcilerinin performans sonuçları (Geekbench Metal):

    • Apple M1: 22,718
    • Apple M1 Pro: 40,991
    • Apple M1 Max: 71,614
    • Apple M1 Ultra: 102,106
    • Apple M2: 28,874
    • Apple M2 Pro: 52,691
    • Apple M2 Max: 82,015
    • Apple M2 Ultra: 220,674

    GPU testleriyle ortaya konan sonuçlar yeni Mac Pro ve Mac Studio'nun özellikle grafik konusunda önemli bir ilerleme kaydedeceğini gösteriyor. M2 Ultra ile ilgili daha fazla bilgi için bu yazımıza göz atmayı unutmayın.

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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    teknolojikolik.com 23 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 2 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

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