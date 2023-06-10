M2 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi: RTX 4080 ile yarışıyor

Tam Boyutta Gör WWDC 2023 etkinliği kapsamında bugüne kadarki en güçlü işlemcisi M2 Ultra'yı duyuran Apple, kullanıcılarda büyük bir heyecan yaratmayı başardı. Öyle ki Cuppertino devi, yeni yonga setinin en güçlü Intel tabanlı iMac'ten 4 kat daha hızlı olduğunu söyledi. Peki 134 milyar transistör, 24 CPU ve 76 GPU çekirdeği içeren işlemci neler sunuyor? İşte M2 Ultra benchmark sonuçları.

M2 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi

Bugün paylaşılan yeni bir raporda, yeni nesil Mac Pro ve Mac Studio'ya güç veren Apple M2 Ultra'nın Geekbench 6 hesaplama performansı sızdırıldı. Bu sayede işlemcinin M1 Ultra ve güncel ekran kartlarına karşı neler sunacağı da gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Gelin sonuçlara hep birlikte göz atalım.

Tam Boyutta Gör Sızıntıya konu olan M2 Ultra'nın bu sürümü, 128 GB birleşik RAM ve 24 çekirdekli bir CPU yapılandırmasına sahip. Sızdırılan görüntüye baktığımızda ise, yonga setinin Geekbench Metal testlerinde 220.674 puan aldığını görüyoruz. Bu skorun benzer testlerden 150.407 puan alan M1 Ultra'dan yüzde 46 daha yüksek olduğunu belirtelim. Tabi ki bunun arkasında GPU çekirdeklerindeki sıçrama yer alıyor.

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Diğer tarafta en şaşırtıcı nokta, M2 Ultra'nın Nvidia'nın en güçlü ikinci ekran kartlarından GeForce RTX 4080 ile yarışıyor olması. Benzer testlerde 245.808'lik puana imza atan RTX 4080, M2 Ultra'dan yalnızca yüzde 10 daha yüksek performans gösteriyor. Ayrıca bir diğer ilginç nokta, RTX 4080'in 48 TFlops, M2 Ultra'nın ise 27 TFlops işlem performansına sahip olması.

Diğer Apple M serisi işlemcilerinin performans sonuçları (Geekbench Metal):

Apple M1: 22,718

22,718 Apple M1 Pro: 40,991

40,991 Apple M1 Max: 71,614

71,614 Apple M1 Ultra: 102,106

102,106 Apple M2: 28,874

28,874 Apple M2 Pro: 52,691

52,691 Apple M2 Max: 82,015

82,015 Apple M2 Ultra: 220,674

GPU testleriyle ortaya konan sonuçlar yeni Mac Pro ve Mac Studio'nun özellikle grafik konusunda önemli bir ilerleme kaydedeceğini gösteriyor. M2 Ultra ile ilgili daha fazla bilgi için bu yazımıza göz atmayı unutmayın.

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