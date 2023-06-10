M2 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi: RTX 4080 ile yarışıyor

- M2 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi
- Diğer Apple M serisi işlemcilerinin performans sonuçları (Geekbench Metal):
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M2 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi
Bugün paylaşılan yeni bir raporda, yeni nesil Mac Pro ve Mac Studio'ya güç veren Apple M2 Ultra'nın Geekbench 6 hesaplama performansı sızdırıldı. Bu sayede işlemcinin M1 Ultra ve güncel ekran kartlarına karşı neler sunacağı da gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Gelin sonuçlara hep birlikte göz atalım.
Diğer tarafta en şaşırtıcı nokta, M2 Ultra'nın Nvidia'nın en güçlü ikinci ekran kartlarından GeForce RTX 4080 ile yarışıyor olması. Benzer testlerde 245.808'lik puana imza atan RTX 4080, M2 Ultra'dan yalnızca yüzde 10 daha yüksek performans gösteriyor. Ayrıca bir diğer ilginç nokta, RTX 4080'in 48 TFlops, M2 Ultra'nın ise 27 TFlops işlem performansına sahip olması.
Diğer Apple M serisi işlemcilerinin performans sonuçları (Geekbench Metal):
- Apple M1: 22,718
- Apple M1 Pro: 40,991
- Apple M1 Max: 71,614
- Apple M1 Ultra: 102,106
- Apple M2: 28,874
- Apple M2 Pro: 52,691
- Apple M2 Max: 82,015
- Apple M2 Ultra: 220,674
GPU testleriyle ortaya konan sonuçlar yeni Mac Pro ve Mac Studio'nun özellikle grafik konusunda önemli bir ilerleme kaydedeceğini gösteriyor. M2 Ultra ile ilgili daha fazla bilgi için bu yazımıza göz atmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi