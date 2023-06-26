Apple yeni bir iMac Pro üzerinde çalışıyor: 27 inçten büyük olacak

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg köşe yazısında Apple’ın gelecek yıllar için yaptığı planlar hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, iMac ailesini M2 işlemcisi ile güncellemeyecek ve gelecek yıl doğrudan M3 işlemcili iMac modellerini tanıtacak. Ayrıca Gurman, firmanın 30 inç ekran boyutuna sahip bir iMac Pro modeli hakkında çalıştığını da belirtti.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D