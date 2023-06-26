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    Apple yeni bir iMac Pro üzerinde çalışıyor: 27 inçten büyük olacak

    Geçtiğimiz haftalarda düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde Mac Pro’yu tanıtarak tüm Mac ailesini Apple Silcon’a geçiren Apple, iddialara göre yeni bir iMac Pro üzerinde çalışıyor.
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    M3 Pro işlemcili iMac Pro yolda Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen WWDC 2023 etkinliğinde Mac Pro’yu tanıtarak Intel işlemcileri tamamen terk eden Apple, yeni Mac modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Güvenilir bir kaynağa göre Cupertino merkezli firma, gelecek yıl için bir iMac Pro hazırlıyor.

    M3 Pro işlemcili iMac Pro yolda

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg köşe yazısında Apple’ın gelecek yıllar için yaptığı planlar hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, iMac ailesini M2 işlemcisi ile güncellemeyecek ve gelecek yıl doğrudan M3 işlemcili iMac modellerini tanıtacak. Ayrıca Gurman, firmanın 30 inç ekran boyutuna sahip bir iMac Pro modeli hakkında çalıştığını da belirtti. 

    M3 Pro işlemcili iMac Pro yolda Tam Boyutta Gör
    Devasa ekran boyutu ile yüksek hacme sahip olacak iMac Pro, muhtemelen başarılı bir soğutma sistemine sahip olacak ve bu durum, Apple’ın cihaza üst seviye işlemcileri getirmesine izin verecek. Detaylar belli olmasa da Apple’ın bu iMac Pro modeli için M3 Pro ve M3 Max seçenekleri sunması bekleniyor. Gelecek yıl tanıtılması beklenen M3 Pro, muhtemelen 12 çekirdek işlemci, 18 çekirdek grafik birimi ve 36GB RAM seçeneği sunacak. Cihazda kullanılacak ekran bilinmese de panelin IPS ve ProMotion olması bekleniyor.
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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