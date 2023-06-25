Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, YouTube platformuna oyun eklemeyi düşünüyor

    Reklam gelirlerini düşüş ile başa çıkmak isteyen Google, YouTube’a yeni bir özellik eklemeyi düşünüyor. “Playables” adlı özellik, masaüstü ve mobil YouTuba uygulamalarına basit oyunlar getirecek.
    1
    YouTube, mobil ve masaüstü için oyunlar test ediyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda oyunculara yönelik yatırımlar yapan Google, yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Wall Street Journal’dan gelen bilgilere göre YouTube, yakında platformunda basit oyunlar sunacak.

    YouTube üzerinden basit oyunlar oynayabileceksiniz

    WSJ’nin haberine göre YouTube, “Playables” adlı bir özellik üzerinde çalışıyor. Playables ile YouTube kullanıcıları, mobil ve masaüstü fark etmeksizin platform üzerinde basit oyunlar oynayabilecek. Bu sayede YouTube sitesi, iOS, Android ve ChromeOS uygulamaları ufak oyunlara ev sahipliği yapacak.

    YouTube, mobil ve masaüstü için oyunlar test ediyor Tam Boyutta Gör
    Rapora göre firma, birçok basit oyunu platform için test etse de yalnızca Stack Bounce isimli yapımın kesin olduğu belirtiliyor. Reklam gelirlerindeki düşüş ile başa çıkmak isteyen firma, muhtemelen bu özelliği reklam verenler için çekici bir yere dönüştürecek. Oyunlar, muhtemelen birkaç dakikada bir reklam sunacak. Bazı oyunlar ise, basitleştirilmiş versiyonlarını YouTube üzerinden oyunculara pazarlayacaktır. Stadia ile oyun pazarından çekilen Google, Netflix’e benzer bir hamle ile basit oyunları platformuna getirmeyi düşünüyor. Bahsi geçen özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? YouTube üzerinden basit oyunlar oynama fikri ilginizi çekiyor mu?
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    b2 ingilizce kaç ayda öğrenilir say say para say yaratıcı iddia fikirleri en ağır veda cümlesi bedelli askerlik mantıklı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro
    Apple iPhone 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız