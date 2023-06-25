Google, YouTube platformuna oyun eklemeyi düşünüyor

Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yıllarda oyunculara yönelik yatırımlar yapan
Google, yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Wall Street Journal’dan gelen bilgilere göre YouTube, yakında platformunda basit oyunlar sunacak.
YouTube üzerinden basit oyunlar oynayabileceksiniz
WSJ’nin haberine göre YouTube, “
Playables” adlı bir özellik üzerinde çalışıyor. Playables ile YouTube kullanıcıları, mobil ve masaüstü fark etmeksizin platform üzerinde basit oyunlar oynayabilecek. Bu sayede YouTube sitesi, iOS, Android ve ChromeOS uygulamaları ufak oyunlara ev sahipliği yapacak.
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Rapora göre firma, birçok basit oyunu platform için test etse de yalnızca
Stack Bounce isimli yapımın kesin olduğu belirtiliyor. Reklam gelirlerindeki düşüş ile başa çıkmak isteyen firma, muhtemelen bu özelliği reklam verenler için çekici bir yere dönüştürecek. Oyunlar, muhtemelen birkaç dakikada bir reklam sunacak. Bazı oyunlar ise, basitleştirilmiş versiyonlarını YouTube üzerinden oyunculara pazarlayacaktır. Stadia ile oyun pazarından çekilen Google, Netflix’e benzer bir hamle ile basit oyunları platformuna getirmeyi düşünüyor. Bahsi geçen özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? YouTube üzerinden basit oyunlar oynama fikri ilginizi çekiyor mu?
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D