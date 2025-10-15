Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, yapay zekada iddialı yeni M5 çipini tanıttı: İşte performansı

    Apple, yapay zeka performansında güçlü M5 çipini tanıttı. 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine ile yeni MacBook Pro, iPad Pro ve Apple Vision Pro’da hız ve verimliliği artıyor.

    Apple, yapay zekada iddialı yeni M5 çipini tanıttı: İşte performa Tam Boyutta Gör
    Apple, yapay zeka performansında önemli bir sıçrama sağlayan yeni M5 çipini ve bu çipi kullanan yeni iPad Pro, Macbook Pro ve Vision Pro’yu duyurdu. Üçüncü nesil 3 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen M5, çipin neredeyse her alanın iyileştirmeler bulunuyor. Apple, özellikle M5 çipi ile grafik performansında önemli bir sıçrama yaptığını belirtiyor.

    GPU ve AI'da iddialı

    Her çekirdekte yer alan Neural Accelerator, yeni nesil 10 çekirdekli GPU, güçlendirilmiş CPU, daha hızlı 16 çekirdekli Neural Engine ve yaklaşık yüzde 30 artışla 153 GB/sn’ye ulaşan birleşik bellek bant genişliği M5’in öne çıkan özellikleri arasında.

    Yeni GPU mimarisi, yapay zeka iş yükleri için optimize edilmiş durumda. 10 çekirdekli GPU’nun her çekirdeği, M4’e kıyasla 4 kat, M1’e göre ise 6 kat daha yüksek GPU işlem gücü sunuyor. GPU aynı zamanda gelişmiş gölgelendirici çekirdekleri ve üçüncü nesil ışın izleme motoruyla, M4’e göre yüzde 45’e kadar daha yüksek grafik performansı, M1’e göre ise 2,5 kat daha hızlı performans sağlıyor. Güncellenen ikinci nesil dynamic caching teknolojisi ise oyunlarda ve 3D uygulamalarda daha gerçekçi ve akıcı görseller sunuyor.

    CPU tarafında GPU tarafı kadar olmasa da önemli iyileştirmeler var. M5, 6 verimlilik çekirdeği ve 4 performans çekirdeği ile yapılandırılabiliyor. Bu sayede çok iş parçacıklı işlemlerde M4’e kıyasla yüzde 15’e kadar daha hızlı performans elde ediliyor.

    32 GB kapasiteli M5’in 153 GB/sn birleşik bellek bant genişliği, M4’ten (120 GB/sn) yaklaşık yüzde 30, M1’den ise 2 kat daha fazla. Bu sayede CPU, GPU ve Neural Engine tümüyle büyük bir bellek havuzuna erişebiliyor. Bu özellik, MacBook Pro, iPad Pro ve Apple Vision Pro’nun büyük yapay zekâ modellerini cihaz üzerinde çalıştırmasına ve çok iş parçacıklı görevlerde yüksek performans sunmasına olanak tanıyor.

    M5 çip, yeni 14 inç MacBook Pro, iPad Pro ve Apple Vision Pro modellerinde kullanılacak ve bugünden itibaren ön sipariş verilebiliyor. Öte yandan Apple henüz M5 Pro ve M5 Max özelinde herhangi bir açıklama yapmadı. Muhtemelen bu çipler daha sonra çıkacaktır.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    promil kaç saatte düşer clonex kullananlar yorumları dizel araba rampada gitmiyor yıllar sonra ameliyat yerinin ağrıması levmont muadili

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum