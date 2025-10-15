Apple, yapay zekada iddialı yeni M5 çipini tanıttı: İşte performansı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, yapay zeka performansında önemli bir sıçrama sağlayan yeni M5 çipini ve bu çipi kullanan yeni iPad Pro, Macbook Pro ve Vision Pro’yu duyurdu. Üçüncü nesil 3 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen M5, çipin neredeyse her alanın iyileştirmeler bulunuyor. Apple, özellikle M5 çipi ile grafik performansında önemli bir sıçrama yaptığını belirtiyor.

GPU ve AI'da iddialı

Her çekirdekte yer alan Neural Accelerator, yeni nesil 10 çekirdekli GPU, güçlendirilmiş CPU, daha hızlı 16 çekirdekli Neural Engine ve yaklaşık yüzde 30 artışla 153 GB/sn’ye ulaşan birleşik bellek bant genişliği M5’in öne çıkan özellikleri arasında.

Yeni GPU mimarisi, yapay zeka iş yükleri için optimize edilmiş durumda. 10 çekirdekli GPU’nun her çekirdeği, M4’e kıyasla 4 kat, M1’e göre ise 6 kat daha yüksek GPU işlem gücü sunuyor. GPU aynı zamanda gelişmiş gölgelendirici çekirdekleri ve üçüncü nesil ışın izleme motoruyla, M4’e göre yüzde 45’e kadar daha yüksek grafik performansı, M1’e göre ise 2,5 kat daha hızlı performans sağlıyor. Güncellenen ikinci nesil dynamic caching teknolojisi ise oyunlarda ve 3D uygulamalarda daha gerçekçi ve akıcı görseller sunuyor.

CPU tarafında GPU tarafı kadar olmasa da önemli iyileştirmeler var. M5, 6 verimlilik çekirdeği ve 4 performans çekirdeği ile yapılandırılabiliyor. Bu sayede çok iş parçacıklı işlemlerde M4’e kıyasla yüzde 15’e kadar daha hızlı performans elde ediliyor.

32 GB kapasiteli M5’in 153 GB/sn birleşik bellek bant genişliği, M4’ten (120 GB/sn) yaklaşık yüzde 30, M1’den ise 2 kat daha fazla. Bu sayede CPU, GPU ve Neural Engine tümüyle büyük bir bellek havuzuna erişebiliyor. Bu özellik, MacBook Pro, iPad Pro ve Apple Vision Pro’nun büyük yapay zekâ modellerini cihaz üzerinde çalıştırmasına ve çok iş parçacıklı görevlerde yüksek performans sunmasına olanak tanıyor.

M5 çip, yeni 14 inç MacBook Pro, iPad Pro ve Apple Vision Pro modellerinde kullanılacak ve bugünden itibaren ön sipariş verilebiliyor. Öte yandan Apple henüz M5 Pro ve M5 Max özelinde herhangi bir açıklama yapmadı. Muhtemelen bu çipler daha sonra çıkacaktır.

