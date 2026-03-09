Giriş
    MacBook Neo 2 geliyor: Dokunmatik ekran, performans ve RAM artışı

    MacBook Neo, Apple ürün gamındaki en ucuz dizüstü bilgisayar olup, giriş seviyesi olduğundan birçok noktada eksik. Halefi MacBook Neo 2, mevcut modeldeki iki zayıf noktayı gideriyor.

    apple macbook neo özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Yepyeni Apple MacBook Neo, 38.000 TL’den başlayan fiyatla açık ara en ucuz MacBook olma özelliğini taşıyor. Renkli alüminyum gövdesi, 500 nit parlak ekranı ve çoklu dokunmatik trackpad’i ile dizüstü bilgisayar, ilgi çekici özellikler sunuyor. Halef modelinin ise en büyük iki zayıf noktasını gidermesi bekleniyor.

    MacBook Neo 2 özellikleri: A19 Pro, 12GB RAM ve dokunmatik ekran

    Apple iPhone 16 Pro’daki Apple A18 Pro işlemci, benzer fiyatlı rakip dizüstü bilgisayarlarda kullanılan Intel, AMD veya Qualcomm işlemcilerinden önemli ölçüde daha yavaş kalıyor.

    MacBook Neo'nun RAM'i 8 GB ile sınırlı olduğundan, dizüstü bilgisayar daha talepkar kullanıcılar için uygun değil. Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın ikinci nesil MacBook Neo'da bu zayıflıkları kısmen gidereceğini öngörüyor. Bunun nedeni, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarın iPhone 17 Pro'nun işlemcisi olan Apple A19 Pro'ya yükseltilecek olması. Bununla birlikte RAM de 12 GB’a çıkacak.

    Ayrıca, MacBook Neo 2'nin ekranı dokunmatik olacak. Dokunmatik katman doğrudan IPS panele entegre edilecek, böylece MacBook Neo'nun kalınlığı artmayacak. Bu sonbaharda piyasaya sürülecek ilk dokunmatik ekranlı MacBook olması beklenen MacBook Ultra'dan sonra, MacBook Neo 2 geldiğinde dokunmatik ekran için optimize edilmiş bir macOS sürümü zaten yayınlanmış olacak.

    MacBook Neo 2'nin 2027’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 2 saat önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 1 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

