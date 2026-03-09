MacBook Neo 2 geliyor: Dokunmatik ekran, performans ve RAM artışı

Tam Boyutta Gör Yepyeni Apple MacBook Neo, 38.000 TL’den başlayan fiyatla açık ara en ucuz MacBook olma özelliğini taşıyor. Renkli alüminyum gövdesi, 500 nit parlak ekranı ve çoklu dokunmatik trackpad’i ile dizüstü bilgisayar, ilgi çekici özellikler sunuyor. Halef modelinin ise en büyük iki zayıf noktasını gidermesi bekleniyor.

Apple MacBook Neo vs MacBook Air M2 karşılaştırması 4 gün önce eklendi

MacBook Neo 2 özellikleri: A19 Pro, 12GB RAM ve dokunmatik ekran

Apple iPhone 16 Pro’daki Apple A18 Pro işlemci, benzer fiyatlı rakip dizüstü bilgisayarlarda kullanılan Intel, AMD veya Qualcomm işlemcilerinden önemli ölçüde daha yavaş kalıyor.

MacBook Neo'nun RAM'i 8 GB ile sınırlı olduğundan, dizüstü bilgisayar daha talepkar kullanıcılar için uygun değil. Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın ikinci nesil MacBook Neo'da bu zayıflıkları kısmen gidereceğini öngörüyor. Bunun nedeni, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarın iPhone 17 Pro'nun işlemcisi olan Apple A19 Pro'ya yükseltilecek olması. Bununla birlikte RAM de 12 GB’a çıkacak.

Ayrıca, MacBook Neo 2'nin ekranı dokunmatik olacak. Dokunmatik katman doğrudan IPS panele entegre edilecek, böylece MacBook Neo'nun kalınlığı artmayacak. Bu sonbaharda piyasaya sürülecek ilk dokunmatik ekranlı MacBook olması beklenen MacBook Ultra'dan sonra, MacBook Neo 2 geldiğinde dokunmatik ekran için optimize edilmiş bir macOS sürümü zaten yayınlanmış olacak.

MacBook Neo 2'nin 2027’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: