Tam Boyutta Gör Apple, genelde yeni iPhone’ları tanıttığı Eylül ayı etkinliğinde yeni iOS sürümünü de yayınlar. Ancak, macOS söz konusu olduğunda şirket, büyük güncellemeyi Ekim ayına kadar erteler. Ancak, bu yıl Apple’ın Eylül ayında iOS 18 ile birlikte macOS 15 Sequoia güncellemesini yayınlaması bekleniyor.

iPhone 16 çıkışından önceki son iOS 18 betası yayınlandı 1 gün önce eklendi

Apple, bu yıl macOS 15’i Ekim ayında kadar bekletmek yerine iOS 18 ile hemen hemen aynı zamanda yayınlamayı planlıyor. Her iki güncellemenin de aynı anda gelecek olması, iPhone Yansıtma gibi platformlar arası özelliklerin hemen kullanılabilmesini sağlayacak. iPhone Mirroring, iOS 18 yüklü iPhone’un macOS Sequoia çalıştıran Mac kullanılarak kontrol edilmesini sağlıyor.

macOS 15 ile gelecek yeni özellikler

Tam Boyutta Gör macOS 15 ile gelen diğer yeni özellikler arasında ayrı Parolalar uygulaması, Apple uygulamalarına (Safari, Mesajlar, Harita, Notlar ve diğer) yönelik güncellemeler, yeni pencere konumlandırma seçenekleri ve Apple Intelligence yer alıyor.

Ancak, Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özellikleri, iOS 18’de olduğu gibi sonraki sürümle gelecek. Muhtemelen macOS 15.1 güncellemesinde göreceğiz. Apple Intelligence şu anda betada ve yalnızca cihaz dili İngilizce, bölgesi Amerika olarak ayarlandığında kullanılabiliyor.

macOS 15 Sequoia ne zaman çıkacak?

macOS Sequoia ne zaman gelecek sorusu henüz netlik kazanmadı. Apple Eylül etkinliği 10 Eylül’de gerçekleşirse, macOS 15 güncellemesi 20 Eylül’de çıkabilir. Yeni iOS güncellemeleri genelde yeni iPhone’lar piyasaya sürülmeden önceki Çarşamba günü yayınlanıyor.

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macOS Sequoia, iOS 18 ile birlikte çıkacak