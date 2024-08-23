macOS Sequoia, iOS 18 ile birlikte çıkacak

Apple, bu yıl macOS 15’i Ekim ayında kadar bekletmek yerine iOS 18 ile hemen hemen aynı zamanda yayınlamayı planlıyor. Her iki güncellemenin de aynı anda gelecek olması, iPhone Yansıtma gibi platformlar arası özelliklerin hemen kullanılabilmesini sağlayacak. iPhone Mirroring, iOS 18 yüklü iPhone’un macOS Sequoia çalıştıran Mac kullanılarak kontrol edilmesini sağlıyor.
macOS 15 ile gelecek yeni özellikler
Ancak, Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özellikleri, iOS 18’de olduğu gibi sonraki sürümle gelecek. Muhtemelen macOS 15.1 güncellemesinde göreceğiz. Apple Intelligence şu anda betada ve yalnızca cihaz dili İngilizce, bölgesi Amerika olarak ayarlandığında kullanılabiliyor.
macOS 15 Sequoia ne zaman çıkacak?
macOS Sequoia ne zaman gelecek sorusu henüz netlik kazanmadı. Apple Eylül etkinliği 10 Eylül’de gerçekleşirse, macOS 15 güncellemesi 20 Eylül’de çıkabilir. Yeni iOS güncellemeleri genelde yeni iPhone’lar piyasaya sürülmeden önceki Çarşamba günü yayınlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.