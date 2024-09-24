Apple, Mac'lerde düşük güç moduna almayı kolaylaştırıyor

Tam Boyutta Gör Apple, macOS Monterey ile iPhone’lardaki düşük güç modunu Mac’lere taşıdı ancak erişimi kolay tutmadı. macOS 15.1 güncellemesiyle Mac bilgisayar düşük güç moduna almak için Sistem Ayarları’na gitmek gerekmeyecek.

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Düşük güç moduna hızlı erişim

Geliştirici ve meraklılara iOS 18.1 ile birlikte sunulan macOS 15.1 beta 5, Pil menüsüne Düşük Güç Modu geçişi ekliyor. Bu, kullanıcıların artık çift tıklamayla düşük pil modunu etkinleştirebileceği veya devre dışı bırakabileceği anlamına geliyor. Etkinleştirildiğinde, pil simgesi iPhone’larda olduğu gibi sarıya dönecek. Ancak, düşük güç modu için daha gelişmiş seçeneklere ulaşmak için Sistem Ayarları’na gitmek gerekecek.

Düşük Güç Modu açıkken sistem, enerji tasarrufu için bilgisayarın ayarlarını otomatik olarak optimize ediyor. Biraz performans kaybı yaşanabiliyor ve arka planda yenileme işlemleri duraklatılabiliyor. Ayrıca daha düşük ekran parlaklığında kullanım sunuyor. ProMotion teknolojisini kullanan MacBook'larda ekran yenileme hızı da 60 Hz'e kadar düşüyor.

macOS 15.1 güncellemesi ne zaman çıkacak?

Düşük güç moduna hızlı erişim dışında Apple Intelligence özelliklerini getirecek macOS 15.1 güncellemesinin Ekim ayında, iOS 18.1 ile birlikte indirilmeye açılması bekleniyor.

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