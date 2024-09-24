Apple, Mac'lerde düşük güç moduna almayı kolaylaştırıyor

Düşük güç moduna hızlı erişim
Geliştirici ve meraklılara iOS 18.1 ile birlikte sunulan macOS 15.1 beta 5, Pil menüsüne Düşük Güç Modu geçişi ekliyor. Bu, kullanıcıların artık çift tıklamayla düşük pil modunu etkinleştirebileceği veya devre dışı bırakabileceği anlamına geliyor. Etkinleştirildiğinde, pil simgesi iPhone’larda olduğu gibi sarıya dönecek. Ancak, düşük güç modu için daha gelişmiş seçeneklere ulaşmak için Sistem Ayarları’na gitmek gerekecek.
Düşük Güç Modu açıkken sistem, enerji tasarrufu için bilgisayarın ayarlarını otomatik olarak optimize ediyor. Biraz performans kaybı yaşanabiliyor ve arka planda yenileme işlemleri duraklatılabiliyor. Ayrıca daha düşük ekran parlaklığında kullanım sunuyor. ProMotion teknolojisini kullanan MacBook'larda ekran yenileme hızı da 60 Hz'e kadar düşüyor.
macOS 15.1 güncellemesi ne zaman çıkacak?
Düşük güç moduna hızlı erişim dışında Apple Intelligence özelliklerini getirecek macOS 15.1 güncellemesinin Ekim ayında, iOS 18.1 ile birlikte indirilmeye açılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)