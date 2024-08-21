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    iPhone 16 çıkışından önceki son iOS 18 betası yayınlandı

    Apple, geliştiriciler için iOS 18 beta 7 ile birlikte iOS 18 public beta 5 sürümünü yayınladı. Bu güncellemenin iPhone 16 hariç tüm modeller için son beta olduğu söyleniyor.
    ios 18 beta 7 / public beta 5 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18 beta sürümlerde iPhone’a gelen yeni özellikleri kademeli olarak sundu. Geliştiriciler için iOS 18 beta 7 ile birlikte iOS 18 public beta 5 sürümü yayınlanırken, Apple Intelligence özelliklerini getiren iOS 18.1 betanın yeni sürümü henüz yayınlanmadı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın paylaşımına göre Apple, işletim sisteminde son rötuşları yapıyor.

    Gurman, dün yayınlanan iOS 18 betanın mevcut iPhone’lar için son beta sürüm olduğunu iddia ediyor. iOS 18 ve diğer işletim sistemlerinin yeni beta sürümü yayınlanacak olursa halihazırda piyasadaki cihazlar için hiçbir yeni özellik getirmeyeceğini, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içereceğini söylüyor.

    iOS 18 RC, iPhone 16 etkinliğinde yayınlanabilir

    Apple’ın iOS 18 RC’yi (finale en yakın sürüm) Eylül ayında iPhone 16 etkinliğiyle aynı gün yayınlaması bekleniyor. Bu RC sürümü, iPhone 16 serisine özgü özellikleri içerecektir. iOS 18 güncellemesi, iPhone XS ve daha yeni modeller için yayınlanacakken; Apple Intelligence iPhone 15 Pro ve sonraki modellere gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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