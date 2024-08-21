Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18 beta sürümlerde iPhone’a gelen yeni özellikleri kademeli olarak sundu. Geliştiriciler için iOS 18 beta 7 ile birlikte iOS 18 public beta 5 sürümü yayınlanırken, Apple Intelligence özelliklerini getiren iOS 18.1 betanın yeni sürümü henüz yayınlanmadı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın paylaşımına göre Apple, işletim sisteminde son rötuşları yapıyor.

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Gurman, dün yayınlanan iOS 18 betanın mevcut iPhone’lar için son beta sürüm olduğunu iddia ediyor. iOS 18 ve diğer işletim sistemlerinin yeni beta sürümü yayınlanacak olursa halihazırda piyasadaki cihazlar için hiçbir yeni özellik getirmeyeceğini, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içereceğini söylüyor.

iOS 18 RC, iPhone 16 etkinliğinde yayınlanabilir

Apple’ın iOS 18 RC’yi (finale en yakın sürüm) Eylül ayında iPhone 16 etkinliğiyle aynı gün yayınlaması bekleniyor. Bu RC sürümü, iPhone 16 serisine özgü özellikleri içerecektir. iOS 18 güncellemesi, iPhone XS ve daha yeni modeller için yayınlanacakken; Apple Intelligence iPhone 15 Pro ve sonraki modellere gelecek.

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iPhone 16 çıkışından önceki son iOS 18 betası yayınlandı