iPhone 16 çıkışından önceki son iOS 18 betası yayınlandı

Gurman, dün yayınlanan iOS 18 betanın mevcut iPhone’lar için son beta sürüm olduğunu iddia ediyor. iOS 18 ve diğer işletim sistemlerinin yeni beta sürümü yayınlanacak olursa halihazırda piyasadaki cihazlar için hiçbir yeni özellik getirmeyeceğini, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içereceğini söylüyor.
iOS 18 RC, iPhone 16 etkinliğinde yayınlanabilir
Apple’ın iOS 18 RC’yi (finale en yakın sürüm) Eylül ayında iPhone 16 etkinliğiyle aynı gün yayınlaması bekleniyor. Bu RC sürümü, iPhone 16 serisine özgü özellikleri içerecektir. iOS 18 güncellemesi, iPhone XS ve daha yeni modeller için yayınlanacakken; Apple Intelligence iPhone 15 Pro ve sonraki modellere gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.