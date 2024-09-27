Apple geleneği bozmadı: macOS Sequoia güncellemesi USB sorunlarına yol açıyor

macOS 15 Sequoia yayınlandı: İşte gelen özellikler 1 hf. önce eklendi

macOS Sequoia şikayetleri: USB diskleri algılamıyor

Apple’ın destek forumunda ve Reddit’te, macOS 15’e güncelleyen bazı kullanıcıların USB portunda sorunlar yaşadığını iddia ettiği birkaç rapor var. Kullanıcılar, USB-C bağlantı noktasına takılan diskin ve şarj cihazının algılanmadığını veya kullanılabilir hale gelmesinin uzun zaman aldığını dile getirdi. Güncellemeden sonra Mac’in bağlanan USB flash diski algılamadığı, Disk İzlencesi’nde de görülmediğini söyleyenler var.

Kullanıcı raporlarına göre, USB sorunu belli bir model veya işlemcili Mac’lerle sınırlı değil. Şikayetler, M1, M2, M3 işlemcili MacBook Air ve iMac modellerini kullananlardan geliyor. Apple’ın sorundan haberdar olup olmadığı bilinmiyor. Sorun yaygınsa geçen yıl olduğu gibi Apple yakın zamanda hata düzeltmesi içeren bir güncelleme yayınlayacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

macOS Sequoia güncellemesi USB sorunlarına yol açıyor