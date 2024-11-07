macOS Sequoia 15.2, yeni AirPlay seçenekleri getiriyor

AirPlay ile Mac ekranının istenilen bölümü yansıtılabilecek
macOS 15.2 güncellemesiyle AirPlay, tüm ekranınızı, belirli bir pencereyi/uygulamayı veya genişletilmiş ekranınızı gösterme seçenekleri sunacak. Bu, AirPlay ile yansıtırken Mac’teki tüm içeriği göstermek istemeyen kullanıcılar için faydalı olacak.
Mevcut macOS sürümünde Apple, Mac'in ekranının Apple TV'ye yansıtılmasına izin veriyor ancak ekranın yalnızca bir bölümünü paylaşma seçeneği yok.
macOS Sequoia 15.2 şu anda beta aşamasında. Apple’ın yeni yapay zeka özelliklerini de getirecek macOS 15.2 sürümünü iOS 18 güncellemesiyle birlikte Aralık ayı başında sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über