Tam Boyutta Gör macOS Sequoia 15.2 beta sürümde göze çarpan yeniliklerden biri de Apple’ın AirPlay’e eklediği yeni ekran yansıtma seçenekleri. Apple TV veya AirPlay özellikli TV’ye AirPlay ile yansıtma yaparken ekranda daha sınırlı alanı paylaşmanız için yeni seçenekler mevcut.

macOS 15 Sequoia yayınlandı: İşte gelen özellikler 1 ay önce eklendi

AirPlay ile Mac ekranının istenilen bölümü yansıtılabilecek

macOS 15.2 güncellemesiyle AirPlay, tüm ekranınızı, belirli bir pencereyi/uygulamayı veya genişletilmiş ekranınızı gösterme seçenekleri sunacak. Bu, AirPlay ile yansıtırken Mac’teki tüm içeriği göstermek istemeyen kullanıcılar için faydalı olacak.

Mevcut macOS sürümünde Apple, Mac'in ekranının ‌Apple TV‌'ye yansıtılmasına izin veriyor ancak ekranın yalnızca bir bölümünü paylaşma seçeneği yok.

‌macOS Sequoia‌ 15.2 şu anda beta aşamasında. Apple’ın yeni yapay zeka özelliklerini de getirecek macOS 15.2 sürümünü iOS 18 güncellemesiyle birlikte Aralık ayı başında sunması bekleniyor.

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macOS Sequoia 15.2, yeni AirPlay seçenekleri getiriyor