    iOS 26.4 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

    Apple, iPhone'lar için iOS 26.4 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 26 sürümü, 8 yeni emoji karakteri, Apple Music'te değişiklikler, klavye iyileştirmeleri ve daha fazlasını içeriyor.

    Apple bugün, iOS 26 ve iPadOS 26 işletim sistemlerinin en son güncellemeleri olan iOS 26.4 ve iPadOS 26.4'ü yayınladı. Yeni yazılım, Apple'ın iOS 26.3 ve iOS 26.4'ü yayınlamasından altı hafta sonra geldi.

    iOS 26.4 güncellemesi neler getiriyor?

    Apple'a göre, iOS 26.4 güncellemesi Apple Music'te Konserler ile 8 yeni emoji sunuyor. Ayrıca iPhone için yeni özellikler, hata düzeltmelerini ve güvenlik güncellemeleri içeriyor. Sürüm notlarında iOS 26.4 ile gelen tüm yenilikler şöyle listeleniyor:

    Apple Music

    • Konserler, arşivinizdeki sanatçıların yakınlardaki gösterilerini keşfetmenize yardımcı olur ve dinlediklerinize göre yeni sanatçılar önerir
    • Denetim Merkezi'ndeki Çevrimdışı Müzik Tanıma, internet bağlantısı yokken de parçaları tanır ve çevrimiçi olduğunuzda sonuçları otomatik olarak iletir
    • Uyku, Rahatlatıcı, Üretkenlik ve Sağlık için Ambiyans Müziği araç takımı, özel hazırlanmış müzik listelerini Ana Sayfa'ya getirir
    • Tam ekran arka planlar, albüm ve müzik listesi sayfalarına daha sürükleyici bir görünüm verir

    Erişilebilirlik

    • Parlak Efektleri Azalt ayarı, düğmeler gibi öğelere dokunulduğunda parlak yanıp sönmeleri en aza indirir
    • Altyazı ve açıklama ayarları, ortamları görüntülerken altyazı simgesinden ulaşılabilir; bu, ayarların bulunmasını, özelleştirilmesini ve önizlemesini kolaylaştırır
    • Hareketi Azalt ayarı, harekete duyarlı kullanıcılar için ekrandaki Liquid Glass animasyonlarını daha güvenilir biçimde azaltır

    İyileştirmeler

    • AirPods Max 2 desteği
    • Katil balina, trombon, heyelan, bale dansçısı ve bozulmuş yüz dahil olmak üzere emoji klavyesinde kullanabileceğiniz 8 yeni emoji
    • Freeform, Apple Creator Studio'ya katılarak gelişmiş görüntü yaratma ve düzenleme araçları ile özel içerik arşivine kavuşur
    • Anımsatıcıları Hızlı Araç Çubuğu'ndan veya dokunup basılı tutarak acil olarak işaretleyin ve Akıllı Listeler'inizde acil anımsatıcıları filtreleyin
    • Satın Alma Paylaşımı, Aile Paylaşımı gruplarındaki yetişkin üyelerin satın alım yaparken aile düzenleyicisine bağlı kalmadan, kendi ödeme yöntemlerini kullanmalarına olanak tanır
    • Hızlı yazarken iyileştirilmiş klavye doğruluğu
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
