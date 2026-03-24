iOS 26.4 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple bugün, iOS 26 ve iPadOS 26 işletim sistemlerinin en son güncellemeleri olan iOS 26.4 ve iPadOS 26.4'ü yayınladı. Yeni yazılım, Apple'ın iOS 26.3 ve iOS 26.4'ü yayınlamasından altı hafta sonra geldi.

iOS 26.4 güncellemesi neler getiriyor?

Apple'a göre, iOS 26.4 güncellemesi Apple Music'te Konserler ile 8 yeni emoji sunuyor. Ayrıca iPhone için yeni özellikler, hata düzeltmelerini ve güvenlik güncellemeleri içeriyor. Sürüm notlarında iOS 26.4 ile gelen tüm yenilikler şöyle listeleniyor:

Apple Music

Konserler , arşivinizdeki sanatçıların yakınlardaki gösterilerini keşfetmenize yardımcı olur ve dinlediklerinize göre yeni sanatçılar önerir

, internet bağlantısı yokken de parçaları tanır ve çevrimiçi olduğunuzda sonuçları otomatik olarak iletir Uyku, Rahatlatıcı, Üretkenlik ve Sağlık için Ambiyans Müziği araç takımı , özel hazırlanmış müzik listelerini Ana Sayfa'ya getirir

Erişilebilirlik

Parlak Efektleri Azalt ayarı , düğmeler gibi öğelere dokunulduğunda parlak yanıp sönmeleri en aza indirir

İyileştirmeler

AirPods Max 2 desteği

Katil balina, trombon, heyelan, bale dansçısı ve bozulmuş yüz dahil olmak üzere emoji klavyesinde kullanabileceğiniz 8 yeni emoji

Freeform, Apple Creator Studio'ya katılarak gelişmiş görüntü yaratma ve düzenleme araçları ile özel içerik arşivine kavuşur

Anımsatıcıları Hızlı Araç Çubuğu'ndan veya dokunup basılı tutarak acil olarak işaretleyin ve Akıllı Listeler'inizde acil anımsatıcıları filtreleyin

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: