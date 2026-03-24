iOS 26.4 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

iOS 26.4 güncellemesi neler getiriyor?
Apple'a göre, iOS 26.4 güncellemesi Apple Music'te Konserler ile 8 yeni emoji sunuyor. Ayrıca iPhone için yeni özellikler, hata düzeltmelerini ve güvenlik güncellemeleri içeriyor. Sürüm notlarında iOS 26.4 ile gelen tüm yenilikler şöyle listeleniyor:
Apple Music
- Konserler, arşivinizdeki sanatçıların yakınlardaki gösterilerini keşfetmenize yardımcı olur ve dinlediklerinize göre yeni sanatçılar önerir
- Denetim Merkezi'ndeki Çevrimdışı Müzik Tanıma, internet bağlantısı yokken de parçaları tanır ve çevrimiçi olduğunuzda sonuçları otomatik olarak iletir
- Uyku, Rahatlatıcı, Üretkenlik ve Sağlık için Ambiyans Müziği araç takımı, özel hazırlanmış müzik listelerini Ana Sayfa'ya getirir
- Tam ekran arka planlar, albüm ve müzik listesi sayfalarına daha sürükleyici bir görünüm verir
Erişilebilirlik
- Parlak Efektleri Azalt ayarı, düğmeler gibi öğelere dokunulduğunda parlak yanıp sönmeleri en aza indirir
- Altyazı ve açıklama ayarları, ortamları görüntülerken altyazı simgesinden ulaşılabilir; bu, ayarların bulunmasını, özelleştirilmesini ve önizlemesini kolaylaştırır
- Hareketi Azalt ayarı, harekete duyarlı kullanıcılar için ekrandaki Liquid Glass animasyonlarını daha güvenilir biçimde azaltır
İyileştirmeler
- AirPods Max 2 desteği
- Katil balina, trombon, heyelan, bale dansçısı ve bozulmuş yüz dahil olmak üzere emoji klavyesinde kullanabileceğiniz 8 yeni emoji
- Freeform, Apple Creator Studio'ya katılarak gelişmiş görüntü yaratma ve düzenleme araçları ile özel içerik arşivine kavuşur
- Anımsatıcıları Hızlı Araç Çubuğu'ndan veya dokunup basılı tutarak acil olarak işaretleyin ve Akıllı Listeler'inizde acil anımsatıcıları filtreleyin
- Satın Alma Paylaşımı, Aile Paylaşımı gruplarındaki yetişkin üyelerin satın alım yaparken aile düzenleyicisine bağlı kalmadan, kendi ödeme yöntemlerini kullanmalarına olanak tanır
- Hızlı yazarken iyileştirilmiş klavye doğruluğu
