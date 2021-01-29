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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mads Mikkelsen, Hannibal'ın yeni sezonunun yapılması için tartışmaların başladığını söylüyor

    2010'lu yılların en başarılı dizilerinden biri olan Hannibal dizisinin başrolü Mads Mikkelsen, dördüncü sezonun gelmesi için tartışmaların yapıldığını söylüyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mads Mikkelsen, Hannibal'ın yeni sezonunun yapılması için tartışmaların başladığını söylüyor
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    İlk sezonu 2013 yılında yayınlanan toplamda 3 sezon süren ve 2015 yılında da final yapan Hannibal dizisinin başrolü Mads Mikkelsen, Hannibal dizisi hakkında umutlandıran açıklamalarda bulundu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mads Mikkelsen, Hannibal'ın 4. sezonunu yapmak istediğini söyledi

    Ayrıca Bkz. "İptal edilen Deadpool 3, Wolverine ve Deadpool'a odaklanacaktı"

    Geçtiğimiz saatlerde Happy Sad Confused'un podcast'ine katılan Mads Mikkelsen, Hannibal dizisinin Netflix'e eklenmesinden sonra yakaladığı başarı ve popülerliği sebebiyle şu anda yeni bir sezon için tekrar görüşüldüğünü söyledi. Burada ufak bir hatırlatma yapmakta fayda var. Hannibal, ülkemizdeki Netflix'te ne yazık ki bulunmuyor.

    Ancak yine de böylesine başarılı bir dizinin tekrar tartışılıyor olması fazlasıyla sevindirici. Mads Mikkelsen zaten daha öncesinde dördüncü sezonu yapmak istediğini söylemişti. Umuyoruz ki bu konuşmaların sonucunda güzel bir haber alırız.

    Mads Mikkelsen'in başrolünde bulunduğu dizinin şu anda üç sezonu bulunuyor. İzlemeyenlere kesinlikle tavsiye ederiz.



    https://screenrant.com/hannibal-show-season-4-updates-mads-mikkelsen-netflix/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    9 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    10 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (Heisenberg ) 5 sn. ( Mesaj Silindi )
    Güzel diziydi, umarım devamı çekilir.
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tartışmalar mı başlamış? Görüşmeler başlamış olmasın?
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