Mads Mikkelsen, Hannibal'ın yeni sezonunun yapılması için tartışmaların başladığını söylüyor

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İlk sezonu 2013 yılında yayınlanan toplamda 3 sezon süren ve 2015 yılında da final yapan Hannibal dizisinin başrolü Mads Mikkelsen, Hannibal dizisi hakkında umutlandıran açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz saatlerde Happy Sad Confused'un podcast'ine katılan Mads Mikkelsen, Hannibal dizisinin Netflix'e eklenmesinden sonra yakaladığı başarı ve popülerliği sebebiyle şu anda yeni bir sezon için tekrar görüşüldüğünü söyledi. Burada ufak bir hatırlatma yapmakta fayda var. Hannibal, ülkemizdeki Netflix'te ne yazık ki bulunmuyor.

Ancak yine de böylesine başarılı bir dizinin tekrar tartışılıyor olması fazlasıyla sevindirici. Mads Mikkelsen zaten daha öncesinde dördüncü sezonu yapmak istediğini söylemişti. Umuyoruz ki bu konuşmaların sonucunda güzel bir haber alırız.

Mads Mikkelsen'in başrolünde bulunduğu dizinin şu anda üç sezonu bulunuyor. İzlemeyenlere kesinlikle tavsiye ederiz.

https://screenrant.com/hannibal-show-season-4-updates-mads-mikkelsen-netflix/

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