İptal edilen Deadpool 3, Wolverine ve Deadpool'a odaklanacaktı

Her şeyden önce şunu berlirterek başlayalım. İptal edilen bu Deadpool 3 filmi, şu anda Disney'in üzerinde çalıştığı film değil. Daha önceden filmin haklarını elinde bulunduran Fox'un üzerinde çalıştığı film. Disney'in Fox'u satın alması ile birlikte bu proje iptal oldu. Ancak şu anda Disney, Deadpool 3'ü geliştiriyor.

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Geçtiğimiz saatlerde Deadpool'u canlandıran başarılı oyuncu Ryan Reynolds, akıl sağlığına farkındalığı artırmak amacıyla #BellLetsTalk etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda ayrıca iptal edilen Deadpool 3 filmi hakında bir şeyler de yazdı.

Söylediğine göre Fox'un yapmayı planladığı Deadpool 3 filminde, çizgi romanlarda fazlasıyla "iyi anlaşan" Deadpool ve Wolverine ikilisine odaklanılacaktı. Hatta ikili bir yolculuğa çıkacaktı ve filmin ana teması bu olacaktı. Bu ikiliyi oyuncu olarak da karakter olarak da yanyana görmek her zaman çok eğlenceli olmuştur. Ancak proje iptal olmuş durumda.

Kesin olmasa da Disney'in şu anda geliştirdiği Deadpool 3 projesinde de belki bu tarz bir şey görebiliriz ancak çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtelim.

https://www.ign.com/articles/deadpool-3-fox-version-canceled-wolverine-road-trip-rashomon

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