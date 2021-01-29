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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İptal edilen Deadpool 3, Wolverine ve Deadpool'a odaklanacaktı

    Deadpool karakterini canlandıran Ryan Reynolds, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda iptal edilen Deadpool 3 ile ilgili bir açıklama yaptı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    İptal edilen Deadpool 3, Wolverine ve Deadpool'a odaklanacaktı

    Her şeyden önce şunu berlirterek başlayalım. İptal edilen bu Deadpool 3 filmi, şu anda Disney'in üzerinde çalıştığı film değil. Daha önceden filmin haklarını elinde bulunduran Fox'un üzerinde çalıştığı film. Disney'in Fox'u satın alması ile birlikte bu proje iptal oldu. Ancak şu anda Disney, Deadpool 3'ü geliştiriyor.

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    Geçtiğimiz saatlerde Deadpool'u canlandıran başarılı oyuncu Ryan Reynolds, akıl sağlığına farkındalığı artırmak amacıyla #BellLetsTalk etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda ayrıca iptal edilen Deadpool 3 filmi hakında bir şeyler de yazdı.

    Söylediğine göre Fox'un yapmayı planladığı Deadpool 3 filminde, çizgi romanlarda fazlasıyla "iyi anlaşan" Deadpool ve Wolverine ikilisine odaklanılacaktı. Hatta ikili bir yolculuğa çıkacaktı ve filmin ana teması bu olacaktı. Bu ikiliyi oyuncu olarak da karakter olarak da yanyana görmek her zaman çok eğlenceli olmuştur. Ancak proje iptal olmuş durumda.

    Kesin olmasa da Disney'in şu anda geliştirdiği Deadpool 3 projesinde de belki bu tarz bir şey görebiliriz ancak çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtelim. 



    https://www.ign.com/articles/deadpool-3-fox-version-canceled-wolverine-road-trip-rashomon Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    47 dakika önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    4 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    4 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Chromer 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Deadpoolu hiç sevmiyorum esprileri 9gag kalitesinde.
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    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    herşey konaminin p.t yi iptal etmesiyle başladı.
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    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke çekilse
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    Nachtsicht93 (Eyüp Aksu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hep böyle güzel şeyler iptal oluyor
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