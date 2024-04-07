Tron: Ares'in vizyon tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör 80'lerin en akılda kalıcı bilim-kurgu filmlerinden olan Tron, yıllar sonra yeni bir devam filmine daha kavuşuyor. Son olarak 2010 yılında Tron: Legacy ile sinemaseverlerin karşısına çıkan bu seri, önümüzdeki yıl yepyeni bir filmle geri dönecek. Tron: Ares adını taşıyan bu yeni filmin vizyon tarihi nihayet belli oldu. CinemaCon fuarı öncesi vizyon takvimini şekillendiren Disney, yeni Tron filminin 10 Ekim 2025'te vizyona gireceğini açıkladı.

Tron: Ares'in yönetmen koltuğunda Joachim Rønning oturuyor. Rønning daha önce Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ve Maleficent: Mistress of Evil gibi büyük bütçeli yapımlara imza atmıştı.

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Tron: Ares Gerçek Dünyaya Adım Atan Bir Yazılımı Takip Edecek

Filmin başrolünde ise ünlü oyuncu Jared Leto yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Leto'ya Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan ve Jodie Turner-Smith eşlik ediyor.

İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çevirecek. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz.

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