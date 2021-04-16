Mads Mikkelsen, Indiana Jones 5'in kadrosuna katıldı

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Sinema dünyasının en ikonik karakterlerinden birisi olan Indiana Jones'un yeni filminin kadrosuna başarılı bir oyuncu katıldı.

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Deadline'ın haberine göre birbirinden kaliteli yapımlarda oynayan başarılı oyuncu Mads Mikkelsen, Indiana Jones 5'in kadrosua katıldı. Ne yazık ki oyuncunun rolü açıklanmadı. Aynı şekilde filmin konusu da Mikkelsen'in karakteri gibi gizli tutuluyor.

Normalde 2021 yılında yayınlanması beklenen film ne yazık ki salgın sebebiyle 2022 yılına ertelenmişti. Şu an için filmin vizyon tarihi 29 Temmuz 2022.

Filmin yönetmenliğini ise daha önce Logan, Ford v Ferrari ve 3:10 to Yuma gibi filmlerin yönetmenliğini yapan James Mangold üstlenecek. Steven Spielberg, aylar önce filmden ayrılmıştı. Filmin oyuncu kadrosunda belli olan isimler ise şöyle: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge ve Mads Mikkelsen.

https://screenrant.com/indiana-jones-5-movie-mads-mikkelsen-cast/

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