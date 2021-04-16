Netflix'in Resident Evil animasyon dizisi Infinite Darkness'tan fragman paylaşıldı

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Capcom'un başarılı ve popüler video oyunu serisi Resident Evil'ın geçtiğimiz yıl duyurulan animasyon dizisi Resident Evil: Infinite Darkness'tan yeni bir fragman daha paylaşıldı.

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Bu yeni dizinin yapımcılığını ve yaratıcılığını, Resident Evil serisindeki birçok yapımın hayata geçirilmesinden de sorumlu olan Capcom'dan Hiroyuki Kobayashi üstleniyor. Animasyon tarafı ise çok sayıda anime diziye hayat veren TMS Entertainment tarafından gerçekleştirilecek olan dizinin tamamen 3 boyutlu bilgisayar destekli animasyon yapımından ise Resident Evil: Vendetta'nın yapımcısı, Kei Miyamoto liderliğindeki Quebico sorumlu olacak.

Bu korku-aksiyon dizisinin odağında ise serinin popüler karakterleri Leon S. Kennedy ve Claire Redfield'in hikâyeleri yer alacak. Aksiyon konusunda iddialı olan dizi daha önce görmediğimiz farklı bir Resident Evil dünyasını gözler önüne serecek.

Dizide Leon S. Kennedy karakterini Nick Apostolides, Claire Redfield'ı ise Stephanie Panisello seslendirecek. Dizinin Temmuz 2021'de Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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