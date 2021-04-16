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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in Resident Evil animasyon dizisi Infinite Darkness'tan fragman paylaşıldı

    Netflix'in geçtiğimiz yıl duyurusunu yaptığı Resident Evil: Infinite Darkness animasyon dizisinden yeni bir fragman paylaşıldı. Fragmanı haberimizde bulabilirsiniz.
    16 Nisan 2021, 13:00 (14 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in Resident Evil animasyon dizisi Infinite Darkness'tan fragman paylaşıldı
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    Capcom'un başarılı ve popüler video oyunu serisi Resident Evil'ın geçtiğimiz yıl duyurulan animasyon dizisi Resident Evil: Infinite Darkness'tan yeni bir fragman daha paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village'ın demo tarihleri ve konsollardaki çözünürlük-FPS değerleri paylaşıldı"

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    Bu yeni dizinin yapımcılığını ve yaratıcılığını, Resident Evil serisindeki birçok yapımın hayata geçirilmesinden de sorumlu olan Capcom'dan Hiroyuki Kobayashi üstleniyor. Animasyon tarafı ise çok sayıda anime diziye hayat veren TMS Entertainment tarafından gerçekleştirilecek olan dizinin tamamen 3 boyutlu bilgisayar destekli animasyon yapımından ise Resident Evil: Vendetta'nın yapımcısı, Kei Miyamoto liderliğindeki Quebico sorumlu olacak.

    Bu korku-aksiyon dizisinin odağında ise serinin popüler karakterleri Leon S. Kennedy ve Claire Redfield'in hikâyeleri yer alacak. Aksiyon konusunda iddialı olan dizi daha önce görmediğimiz farklı bir Resident Evil dünyasını gözler önüne serecek.

    Dizide Leon S. Kennedy karakterini Nick Apostolides, Claire Redfield'ı ise Stephanie Panisello seslendirecek. Dizinin Temmuz 2021'de Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    WINTER IS COMING (Engin E.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    re6 yı diziye çevirip netflix e çakmış adamlar
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    BekirHan (Bekir Han) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu oyunu bile ABD başkanına bağladınız ya, e yuh yani!
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    bobsantino (Burak ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    6.oyunda da vardı ki
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    Mion 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Istırırım! Yalarım bilem! Torrent akar!
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    BekirHan (Bekir Han) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) Mion
    Allah iyiliğini versin birader, kahkaha attırdın durduk yere.
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