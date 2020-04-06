Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resident Evil 8, seneye gelebilir: İşte ilk sızıntı bilgiler

    Resident Evil 8'in önümüzdeki yıl yayınlanacağı ve hikaye/düşmanlar anlamında seriye birçok yenilik getireceği söyleniyor. Oyun ayrıca RE7 gibi yine birinci-şahış perspektifinde olacak.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    2,9b
    1
    9
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Resident Evil 8, seneye gelebilir: İşte ilk sızıntı bilgiler
    Tam Boyutta Gör

    Capcom'un efsanevi oyun serilerinden olan Resident Evil, yeni bir devam oyunuyla yakında geri dönecek gibi görünüyor. Bugün ortaya çıkan sızıntılara göre; uzun süredir konuşulan Resident Evil 8 önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek ve seriye yepyeni bir soluk kazandıracak.

    Yeni sızıntı, AestheticGamer isimli Twitter hesabından geliyor. Korku oyunlarıyla ilgili verdiği 'çoğunlukla' güvenilir sızıntılardan tanıdığımız AestheticGamer, daha önce Resident Evil 3 Remake konusunda da doğru bilgiler vermişti. 

    Yeni oyunun aslında ilk aşamada 'RE: Revelations 3' olarak hazırlandığı ancak yapılan testlerde müthiş olumlu tepkiler alınınca Capcom'un kararını değiştirip oyunu Resident Evil 8 yapmak istediği belirtilmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Resident Evil serisi 90 milyonluk satış rakamına ulaştı

    AestheticGamer,"Resident Evil 2021, Resident Evil 8 olacak ancak bu durum aslında önceden böyle değildi. Geliştirme sürecinin büyük bir kısmında oyun Revelations 3 olarak hazırlanıyordu. Capcom RE7 ve RE8 arasında uzun bir ara olmasını istemedi ve Rev 3 üzerinde yapılan testler müthiş pozitif olunca bu oyunu RE8 yapma kararı alındı. Elbette bu kararın ardından oyunda hikaye ve karakterler üzerinde epey bir değişikliğe gidildi." ifadelerini kullanmış.

    Oyunun yapısıyla ilgili de bazı ifadeler kullanan AestheticGamer,"RE8, birinci-şahış perspektifinde olacak. Resident Evil hayranlarının birçoğunun ilk aşamada oyundan hoşlanmayacağını söyleyebilirim çünkü Capcom bu oyunda hikaye/düşmanlar kısmında bazı ciddi değişikliklere gidiyor. Halüsinasyonlar, okültizm, delilik ve kimseye güvenememe gibi şeyler oyunun büyük parçası olacak. Bu konularda şüphesi olanlara açık görüşlü olmalarını öneriyorum çünkü oyunu deneyenlerin tepkileri gerçekten de çok ama çok iyi. Yüksek kalitede bir oyun olmasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

    Son olarak Resident Evil 8'in cross-gen olacağı belirtilmiş; yani PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X platformlarında aynı anda yayınlanacak. AestheticGamer oyun hakkında bu ay daha fazla yeni bilgilerin ortaya çıkacağını ve resmi tanıtımın ise önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapılacağını söylüyor.

    Resident Evil 8, seneye gelebilir: İşte ilk sızıntı bilgiler
    Tam Boyutta Gör

    Resident Evil eski günlerine geri döndü

    Resident Evil serisi açık ara farkla Capcom'un en çok satan ürünü konumunda. Japon firma bu nedenle seriye büyük önem veriyor. RE5 ve RE6 bildiğiniz gibi pek beğenilmemişti. Ancak RE7, RE2 Remake ve RE3 Remake ile birlikte Capcom seriyi tekrar eski günlerine geri getirmiş durumda. Özellikle de RE2 Remake son 10 yılın en iyi oyunlarından birisi olarak gösteriliyor. 

    Capcom'un son yıllarda yakaladığı bu başarıda yeni oyun motoru RE Engine'in de payı büyük. Müthiş bir mühendislik örneği olarak nitelendirebileceğimiz RE Engine, üstün grafikleri ve inanılmaz gerçekçi karakter modellerinin yanı sıra tüm platformlarda sunduğu akıcı performansıyla da büyük övgü almayı başardı. Resident Evil 8 de yine RE Engine üzerinde geliştiriliyor.



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-04-05-report-resident-evil-8-is-first-person-takes-serious-departures-and-will-be-out-next-year Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Guardians of the Galaxy 3'ten ilk resmi bilgiler geldi
    2 sa.
    The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda
    2 sa.
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    shinji mikami (fetullah zeyrek) 1 gün
    Resident evil 7 içinde şöyle olacak böyle olacak sonuç koskoca bir hayal kırıklığı, çöp. Shinji Mikami ustayı başa getirmedikten sonra oyunun ruhunu yakalayacaklarını sanmıyorum. Umarım ilk 3 oyun gibi olur da ölmeden adam gibi bir Resident Evil oynarız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 1 gün
    Sadece yeni oyun motoru değil, oyunun eski ruhunun payı var başarıda. Resident evil ruhu ekseriyetle ilk 3 oyunda mevcut, sonrasında saçma sapan uçuk fantastik bir hale gelince oyunun tadı kaçmıştı haliyle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    İnşallah fps olur
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    orhanyıldırım 2 gün yeni yorumcu
    dönsün artık bee
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 gün
    Umarım bu fps olayı doğru diyildir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    murdocklawless (Murdock Lawless) 3 gün
    resident evil "sekiz seneye" mi gelebilir, yoksa "resident evil 8" seneye mi gelebilir, anlayamadık?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 3 gün murdocklawless
    Yazarken düşünememişim nedense :) düzelttim teşekkürler uyarı için.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Oppo yarın ilk akıllı hoparlörünü tanıtabilir 2 gün AMD StoreMI’yi geliştirmeyi durdurdu 2 gün Windows 10 2004’te güncelleme bildirimi değişiyor 2 gün Vivo Y50 tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil 2 gün Audi RS 6 Avant, ABT dokunuşuyla çok daha hırçın ve güçlü 2 gün Binance’den Sağlık Bakanlığına 10 bin koruyucu giysi bağışı 2 gün Nvidia GeForce RTX 2060 Super mobil detayları sızdırıldı 2 gün NextVR sanal gerçeklik firması Apple tarafından satın alınıyor 2 gün Yeni Huawei Vision TV'nin görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı 2 gün GDDR5 stokları tükeniyor 2 gün Volkswagen: "İçten yanmalı motorların ömrü sanılandan uzun" 2 gün Zen 3’te tek çekirdek performansı artıyor-Zen 4’le birlikte AVX512 desteği geliyor 2 gün Google Haritalar artık teslimat yapan restoranları öne çıkarıyor 2 gün İngiltere’de gündüz kullanılan elektrik için abonelere geri ödeme yapılacak 2 gün Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Aşk 101’in fragmanı yayınlandı 2 gün Samsung Birleşik Krallık, 8K TV alana 4K Frame TV hediye ediyor 2 gün Apple sağlık çalışanları için yüz koruması tasarlıyor ve üretiyor 2 gün Samsung: Exynos 990 yonga seti Snapdragon 865 ile aynı perfromansa sahip 2 gün iOS 14 kodları, LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro’yu açık etti 3 gün IKEA, 2018 kataloğunun %70’inde yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullandı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Resident Evil 8, seneye gelebilir: İşte ilk sızıntı bilgiler Sonraki NASA, Ay’a kalıcı olarak gitmek üzere icra edilecek görevin detaylarını paylaştı 3 gün New York City, 1 milyonu aşkın öğrenci için Zoom ile eğitimi yasakladı 3 gün Koronavirüs günlük konuşmada saçılan aerosoller ile bulaşabilir 3 gün Samsung Galaxy Tab S6 için One UI 2.1 ile Android 10 güncellemesi yayınlandı 3 gün Yarın tanıtılabilir: iPhone SE 2 nasıl olacak? 3 gün PTT ücretsiz maske dağıtacak [Güncelleme] 3 gün Türkiye'de toplam vaka sayısı 27069'a çıktı 3 gün Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları 3 gün Samsung, Galaxy Buds'ı yeniden hayal etti: İşte kuru fasulyeyi andıran yeni Galaxy Buds tasarımı 3 gün 2020 yılının en iyi su fotoğrafları yayımlandı 3 gün İngiltere'de koronavirüsün 5G bağlantısı ile yayıldığına inanan gruplar baz istasyonlarını ateşe veriyor 3 gün Hyundai koronavirüs nedeniyle logosunu güncelledi 3 gün Elektrikli Lucid Air tek şarjla 640 km yol kat etti [Video] 3 gün Exynos 850 işlemcili Samsung Galaxy A21s, Geekbench'te ortaya çıktı 3 gün Apple, iOS 14 ile birlikte ana ekran Widget'larını kullanıma sunabilir 3 gün Samsung'un Kamera Denetleyicisi uygulaması artık bir Galaxy Watch kullanarak Galaxy S20'den fotoğraf çekmenize izin veriyor 3 gün Apple'ın kamera açıklarını bulan güvenlik uzmanına 75 bin dolar ödül 3 gün O sakallar gidecek! Braun S3 310 BT inceleme 3 gün Koronavirüs pandemisi sırasında Dünya artık daha az hareket ediyor! 3 gün Yakında piyasaya sürülecek olan Galaxy A51 5G'nin yeni detayları ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim