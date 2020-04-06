Resident Evil 8, seneye gelebilir: İşte ilk sızıntı bilgiler

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Capcom'un efsanevi oyun serilerinden olan Resident Evil, yeni bir devam oyunuyla yakında geri dönecek gibi görünüyor. Bugün ortaya çıkan sızıntılara göre; uzun süredir konuşulan Resident Evil 8 önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek ve seriye yepyeni bir soluk kazandıracak.

Yeni sızıntı, AestheticGamer isimli Twitter hesabından geliyor. Korku oyunlarıyla ilgili verdiği 'çoğunlukla' güvenilir sızıntılardan tanıdığımız AestheticGamer, daha önce Resident Evil 3 Remake konusunda da doğru bilgiler vermişti.

Yeni oyunun aslında ilk aşamada 'RE: Revelations 3' olarak hazırlandığı ancak yapılan testlerde müthiş olumlu tepkiler alınınca Capcom'un kararını değiştirip oyunu Resident Evil 8 yapmak istediği belirtilmiş.

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AestheticGamer,"Resident Evil 2021, Resident Evil 8 olacak ancak bu durum aslında önceden böyle değildi. Geliştirme sürecinin büyük bir kısmında oyun Revelations 3 olarak hazırlanıyordu. Capcom RE7 ve RE8 arasında uzun bir ara olmasını istemedi ve Rev 3 üzerinde yapılan testler müthiş pozitif olunca bu oyunu RE8 yapma kararı alındı. Elbette bu kararın ardından oyunda hikaye ve karakterler üzerinde epey bir değişikliğe gidildi." ifadelerini kullanmış.

Oyunun yapısıyla ilgili de bazı ifadeler kullanan AestheticGamer,"RE8, birinci-şahış perspektifinde olacak. Resident Evil hayranlarının birçoğunun ilk aşamada oyundan hoşlanmayacağını söyleyebilirim çünkü Capcom bu oyunda hikaye/düşmanlar kısmında bazı ciddi değişikliklere gidiyor. Halüsinasyonlar, okültizm, delilik ve kimseye güvenememe gibi şeyler oyunun büyük parçası olacak. Bu konularda şüphesi olanlara açık görüşlü olmalarını öneriyorum çünkü oyunu deneyenlerin tepkileri gerçekten de çok ama çok iyi. Yüksek kalitede bir oyun olmasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

Son olarak Resident Evil 8'in cross-gen olacağı belirtilmiş; yani PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X platformlarında aynı anda yayınlanacak. AestheticGamer oyun hakkında bu ay daha fazla yeni bilgilerin ortaya çıkacağını ve resmi tanıtımın ise önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapılacağını söylüyor.

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Resident Evil eski günlerine geri döndü

Resident Evil serisi açık ara farkla Capcom'un en çok satan ürünü konumunda. Japon firma bu nedenle seriye büyük önem veriyor. RE5 ve RE6 bildiğiniz gibi pek beğenilmemişti. Ancak RE7, RE2 Remake ve RE3 Remake ile birlikte Capcom seriyi tekrar eski günlerine geri getirmiş durumda. Özellikle de RE2 Remake son 10 yılın en iyi oyunlarından birisi olarak gösteriliyor.

Capcom'un son yıllarda yakaladığı bu başarıda yeni oyun motoru RE Engine'in de payı büyük. Müthiş bir mühendislik örneği olarak nitelendirebileceğimiz RE Engine, üstün grafikleri ve inanılmaz gerçekçi karakter modellerinin yanı sıra tüm platformlarda sunduğu akıcı performansıyla da büyük övgü almayı başardı. Resident Evil 8 de yine RE Engine üzerinde geliştiriliyor.

https://www.eurogamer.net/articles/2020-04-05-report-resident-evil-8-is-first-person-takes-serious-departures-and-will-be-out-next-year

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