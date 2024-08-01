Resmi duyuru yapıldı: Mafia Definitive Edition 13 Ağustos’ta Xbox Game Pass’te

Mafia: Definitive Edition 13 Ağustos'ta resmen Xbox Game Pass'te
Mafia: Definitive Edition'ın Xbox Game Pass’e geleceği yönündeki iddiaları sizlerle paylaşmıştık ve nihayet beklenen duyuru geldi. 2K Games, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Organize suçun acımasız dünyasında sıfırdan yeniden yaratılan Mafia: Definitive Edition ile rütbelerde yükselin. Oyun, 13 Ağustos’ta Xbox Game Pass ile Xbox ve PC’ye geliyor” ifadelerini kullandı.
Mafia: Definitive Edition, ilk olarak 2020’de PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülmüştü. Oyun, 2002’de piyasaya çıkan orijinal Mafia oyununun baştan aşağı yenilenmiş bir versiyonu olacak. Definitive Edition, sadece görsel ve teknik iyileştirmelerle kalmayıp aynı zamanda genişletilmiş bir hikaye ve yeni oyun modları ile de dikkat çekiyor.
Geliştirilmiş Grafikler ve Görsel Kalite: Mafia: Definitive Edition, modern grafik teknolojileri kullanılarak baştan aşağı yenilendi. Oyuncular, Lost Heaven’ın ayrıntılı sokaklarında dolaşırken 1930’ların atmosferini tam anlamıyla yaşayacaklar. Araçlardan binalara, karakter modellemelerinden çevresel detaylara kadar her şey orijinal oyunun ruhuna sadık kalınarak yeniden tasarlandı.
Genişletilmiş Hikaye: Orijinal Mafia oyununun hikayesi, organize suç dünyasının derinliklerine inen etkileyici bir yolculuktu. Definitive Edition, bu hikayeyi daha da genişleterek oyunculara daha zengin bir deneyim sunuyor. Yeni görevler, karakterler ve diyaloglar eklenerek hikaye daha derin ve karmaşık bir hale getirildi.
Free Ride Modu: Mafia: Definitive Edition, oyunculara zorunlu görevleri tamamlamalarına gerek kalmadan şehri keşfetme özgürlüğü sunan Free Ride modu ile geliyor. Bu mod, oyuncuların Lost Heaven’ı kendi hızlarında keşfetmelerine, yan görevlerle uğraşmalarına veya sadece şehrin tadını çıkarmalarına olanak tanıyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.