Resmi duyuru yapıldı: Mafia Definitive Edition 13 Ağustos’ta Xbox Game Pass’te

Tam Boyutta Gör 2K Games, merakla beklenen haberini sonunda duyurdu. Mafia: Definitive Edition, 13 Ağustos’ta Xbox ve PC için Game Pass üzerinden yayınlanacak. Bu duyuru Mafia serisinin hayranları için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Mafia: Definitive Edition 13 Ağustos'ta resmen Xbox Game Pass'te

Mafia: Definitive Edition'ın Xbox Game Pass’e geleceği yönündeki iddiaları sizlerle paylaşmıştık ve nihayet beklenen duyuru geldi. 2K Games, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Organize suçun acımasız dünyasında sıfırdan yeniden yaratılan Mafia: Definitive Edition ile rütbelerde yükselin. Oyun, 13 Ağustos’ta Xbox Game Pass ile Xbox ve PC’ye geliyor” ifadelerini kullandı.

Mafia: Definitive Edition, ilk olarak 2020’de PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülmüştü. Oyun, 2002’de piyasaya çıkan orijinal Mafia oyununun baştan aşağı yenilenmiş bir versiyonu olacak. Definitive Edition, sadece görsel ve teknik iyileştirmelerle kalmayıp aynı zamanda genişletilmiş bir hikaye ve yeni oyun modları ile de dikkat çekiyor.

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Geliştirilmiş Grafikler ve Görsel Kalite: Mafia: Definitive Edition, modern grafik teknolojileri kullanılarak baştan aşağı yenilendi. Oyuncular, Lost Heaven’ın ayrıntılı sokaklarında dolaşırken 1930’ların atmosferini tam anlamıyla yaşayacaklar. Araçlardan binalara, karakter modellemelerinden çevresel detaylara kadar her şey orijinal oyunun ruhuna sadık kalınarak yeniden tasarlandı.

Genişletilmiş Hikaye: Orijinal Mafia oyununun hikayesi, organize suç dünyasının derinliklerine inen etkileyici bir yolculuktu. Definitive Edition, bu hikayeyi daha da genişleterek oyunculara daha zengin bir deneyim sunuyor. Yeni görevler, karakterler ve diyaloglar eklenerek hikaye daha derin ve karmaşık bir hale getirildi.

Free Ride Modu: Mafia: Definitive Edition, oyunculara zorunlu görevleri tamamlamalarına gerek kalmadan şehri keşfetme özgürlüğü sunan Free Ride modu ile geliyor. Bu mod, oyuncuların Lost Heaven’ı kendi hızlarında keşfetmelerine, yan görevlerle uğraşmalarına veya sadece şehrin tadını çıkarmalarına olanak tanıyor.

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