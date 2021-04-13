Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq tanıtıldı

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Kısa süre önce ipucu görselleriyle karşımızda olan makyajlı 2021 Skoda Kodiaq bugün resmi olarak tanıtıldı. Markanın SUV atağında önemli bir yeri olan Kodiaq, bu operasyonla birlikte hem tasarım hem de teknoloji açısından tazelendi.

Makyajlı Skoda Kodiaq'ın tasarımındaki dokunuşlar ön bölüme yoğunlaşmış. Bu alanı domine eden panjur yenilenmiş ve genişlemiş. Eskiye göre daha ince olan farlarda da standart olarak LED teknolojisine ve ilk kez Matrix LED opsiyonuna yer verilmiş. Bunun yanı sıra tampon da yenilenmiş ve boydan boya uzanan merkez hava girişinin kenarlarına L şekilli detaylar eklenmiş.

Makyajlı Kodiaq'ın arka bölümündeyse yeni LED stopları görmekteyiz. Üst paketlerde bu alanda dinamik sinyaller karşımıza çıkıyor. Yeni Kodiaq'ın jant seçenekleri de 17 ila 20 inç arasında değişiyor. İç mekanda da donanım seviyesine göre iki veya üç kollu tasarımla alınabilen yeni direksiyon göze çarpıyor. Ayrıca yeni dekoratif şeritler, döşemeyle kontrast oluşturan dikişler ve yeni bir ortam aydınlatması da makyajlı Kodiaq'ın detayları arasında.

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Makyajlı SUV masaj fonksiyonuna sahip ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklarla tercih edilebiliyor ki bu özellik en üst donanım seviyesinde standart. Bunun yanında opsiyonel olarak sunulan Canton ses sistemi artık 10 hoparlörlü düzene sahip. Merkezde 8 ve 9.2 inç olarak tercih edilebilen multimedya ekranı, sürücünün önündeyse 10.25 inç dijital gösterge ekranı mevcut. Multimedya sisteminde akıllı telefon bağlantısı, navigasyon ve Skoda'nın Laura sesli asistan yazılımı bulunuyor.

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2021 Skoda Kodiaq'taki sürücü asistan ve güvenlik teknolojilerinin de yenilendiğini görüyoruz. Özelliklere Proaktif Yolcu Koruma Sistemi (Crew Protect Assist) de dahil edilmiş. Aracın arka tarafındaki ek radarlardan da faydalanan bu sistem, çarpışmaya veya takla atmaya yol açabilecek durumlarda ön koltuklardaki yolcu korumasını artırıyor.

Kodiaq'ın benzinli ve dizel motor seçeneklerinde değişiklik yapılmamış. Motor gamı 150 beygirlik 1.5 TSI üniteyle başlıyor. Bu versiyonda üretilen güç ön tekerleklere 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG opsiyonuyla aktarılıyor. Ayrıca dört tekerlekten çekiş düzenine sahip 190 beygirlik 2.0 litrelik benzinli ünite de seçenekler arasında.

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Dizel tarafındaysa 150 beygir ve 190 beygir güç çıkışlarına sahip 2.0 litre TDI ünite karşımıza çıkıyor. İlk seçenek önden çekişli ve dört tekerlekten çekiş sistemi opsiyonel. Güçlü olan seçenekte ise dört tekerlekten çekişi standart olarak görüyoruz. Dizel seçeneklerin ikisinde de 7 ileri DSG standart olarak geliyor.

Makyajla birlikte kaputun altındaki asıl değişim Kodiaq RS versiyonunda yaşanmış. Daha önce dizel motor kullanan bu performanslı SUV'da artık 245 beygirlik 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli ünite görüyoruz. Söz konusu motor aracın gücünü 5 beygir arttırmakla kalmayıp eskiye göre 60 kilogram daha hafif olduğu da verilen bilgiler arasında.

Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq bu yılın Temmuz ayından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak. Makyaj öncesi kasanın ülkemizdeki fiyatı şu anda nisan kampanyasıyla birlikte 414.600 TL'den başlıyor.

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-kits/the-new-skoda-kodiaq-press-kit/

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