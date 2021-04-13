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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq tanıtıldı

    Makyajlı Skoda Kodiaq, ön bölüme yoğunlaşan tasarım değişiklikleri ve yenilenen teknolojileriyle geldi. Ayrıca Kodiaq RS'te artık 245 beygirlik benzinli motor bulunuyor. İşte detaylar:
    13 Nisan 2021, 13:30 (1 gün)
    2,4b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq tanıtıldı
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    Kısa süre önce ipucu görselleriyle karşımızda olan makyajlı 2021 Skoda Kodiaq bugün resmi olarak tanıtıldı. Markanın SUV atağında önemli bir yeri olan Kodiaq, bu operasyonla birlikte hem tasarım hem de teknoloji açısından tazelendi.

    Makyajlı Skoda Kodiaq'ın tasarımındaki dokunuşlar ön bölüme yoğunlaşmış. Bu alanı domine eden panjur yenilenmiş ve genişlemiş. Eskiye göre daha ince olan farlarda da standart olarak LED teknolojisine ve ilk kez Matrix LED opsiyonuna yer verilmiş. Bunun yanı sıra tampon da yenilenmiş ve boydan boya uzanan merkez hava girişinin kenarlarına L şekilli detaylar eklenmiş.

    Makyajlı Kodiaq'ın arka bölümündeyse yeni LED stopları görmekteyiz. Üst paketlerde bu alanda dinamik sinyaller karşımıza çıkıyor. Yeni Kodiaq'ın jant seçenekleri de 17 ila 20 inç arasında değişiyor. İç mekanda da donanım seviyesine göre iki veya üç kollu tasarımla alınabilen yeni direksiyon göze çarpıyor. Ayrıca yeni dekoratif şeritler, döşemeyle kontrast oluşturan dikişler ve yeni bir ortam aydınlatması da makyajlı Kodiaq'ın detayları arasında.

    Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq tanıtıldı
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    Makyajlı SUV masaj fonksiyonuna sahip ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklarla tercih edilebiliyor ki bu özellik en üst donanım seviyesinde standart. Bunun yanında opsiyonel olarak sunulan Canton ses sistemi artık 10 hoparlörlü düzene sahip. Merkezde 8 ve 9.2 inç olarak tercih edilebilen multimedya ekranı, sürücünün önündeyse 10.25 inç dijital gösterge ekranı mevcut. Multimedya sisteminde akıllı telefon bağlantısı, navigasyon ve Skoda'nın Laura sesli asistan yazılımı bulunuyor.

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    2021 Skoda Kodiaq'taki sürücü asistan ve güvenlik teknolojilerinin de yenilendiğini görüyoruz. Özelliklere Proaktif Yolcu Koruma Sistemi (Crew Protect Assist) de dahil edilmiş. Aracın arka tarafındaki ek radarlardan da faydalanan bu sistem, çarpışmaya veya takla atmaya yol açabilecek durumlarda ön koltuklardaki yolcu korumasını artırıyor.

    Kodiaq'ın benzinli ve dizel motor seçeneklerinde değişiklik yapılmamış. Motor gamı 150 beygirlik 1.5 TSI üniteyle başlıyor. Bu versiyonda üretilen güç ön tekerleklere 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG opsiyonuyla aktarılıyor. Ayrıca dört tekerlekten çekiş düzenine sahip 190 beygirlik 2.0 litrelik benzinli ünite de seçenekler arasında.

    Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Dizel tarafındaysa 150 beygir ve 190 beygir güç çıkışlarına sahip 2.0 litre TDI ünite karşımıza çıkıyor. İlk seçenek önden çekişli ve dört tekerlekten çekiş sistemi opsiyonel. Güçlü olan seçenekte ise dört tekerlekten çekişi standart olarak görüyoruz. Dizel seçeneklerin ikisinde de 7 ileri DSG standart olarak geliyor.

    Makyajla birlikte kaputun altındaki asıl değişim Kodiaq RS versiyonunda yaşanmış. Daha önce dizel motor kullanan bu performanslı SUV'da artık 245 beygirlik 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli ünite görüyoruz. Söz konusu motor aracın gücünü 5 beygir arttırmakla kalmayıp eskiye göre 60 kilogram daha hafif olduğu da verilen bilgiler arasında.

    Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq bu yılın Temmuz ayından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak. Makyaj öncesi kasanın ülkemizdeki fiyatı şu anda nisan kampanyasıyla birlikte 414.600 TL'den başlıyor.



    https://www.skoda-storyboard.com/en/press-kits/the-new-skoda-kodiaq-press-kit/
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    A auto_man 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Birazdan makyajla kasa değişimi arasındaki farkı anlayamayan arkadaşlar gelir
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    bamorex (baha berk) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Otomobil güzel ama fiyatlarıda çok güzel ..!
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    A alkgs (hasan kaya) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel araç ama dolu paketi 600 bin tl'ye vuracak bu gidişle. İkinci el range rover, q5 veya x3 hiç mantıksız durmuyor bu fiyatları görünce.
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 21 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    DSG7 ile geldiğini görünce detayları okuma gereği bulmadım.ateca da aynı sabıkalı şanzımana sahip.aynı sıfır fiyata tiguan DSG6 ile satılırken alt model kodiaq çok mantıksız
    2 Yanıt Yanıtla
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    R Ray Kurzweil 19 sa. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    DSG6 hangi Tiguanlarda var makyajlı 2021 modellerde mi yoksa makyajsız versiyonda mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    CapriceClassic 19 sa. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Yanlız şunu bilmekte fayda var her dsg7 aynı değil. Islağı var kurusu var. Kurusu sıkıntılı...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arac cok kasli duruyor, fakat ic platformun eski olmasi uzdu.
    Yanıtla
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    sonofisiris2 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu aracı tasarlayan ekip kör olsun hiç mi estetik olmaz hiç mi ruhu olmaz bu nedir böyle ya. ilk çıktığında da berbattı halen berbat. alanda kusura bakmasın yani bedford kamyonların bile bir tasarım dili var şunun yanında.
    Yanıtla
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kıç kısmı düzelmiş
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    X xxl567 (Ahmet Faruk EĞİT) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Süreyya Hanım...
    Yanıtla +1
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    C cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sınıfının en iyisi ya bayılıyorum
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    cormen 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zaman hızlı geçiyor. Ne ara çıktı da makyaj yedi yahu


    Edit: 2016'da çıkmış.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    A auto_man 1 gün ( Mesaj Silindi ) cormen
    110 bin TL gibi dönemin şartları içinde gayet uygun bir başlangıç fiyatı vardı. Bayiye gidip incelediğimizde bu kadar büyük bir aracın manuel vitesle şehir içinde zor olacağı düşüncesiyle vazgeçmiştik.



    Keşke alıp köşeye atsaymışız
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    osmanli64 (Osmanlı 64) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İç tasarım olarak daha yenilikçi bir yaklaşım beklerdim. D sınıfı bir SUV için fazla sıradan olmuş. Eski multimedya sistemi ve eski klima kumandaları hiç yakışmamış. En azından Octavia vari bir tasarıma bürünmüş olsaydı iç tasarım açısından daha çok göze hitap ederdi.
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    5 etiket daha makyajlı kodiaq skoda SUV kodiaq fiyat Bilim ve Teknoloji
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