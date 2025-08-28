Skoda, pickup modeli Felicia Fun'ı günümüze uyarladı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında eskilerin ikonik modellerini elektrikli araç olarak hayata döndürmek son yıllarda moda haline geldi. Skoda da bu kapsamda Felicia Fun pick-up’ı elektrikli bir arazi aracı olarak yeniden yorumladı. Araç, markanın daha önce tanıttığı Vision 7S konsepti temel alınarak geliştirildi.

Konseptin tasarımı, Julien Petitseigneur imzası taşıyor. Petitseigneur, 1990’ların “plaj ruhunu” yakalamak amacıyla Vision 7S’in ikinci ve üçüncü koltuk sırasını kaldırarak aracı açık kasalı bir pick-up hâline getirdi. Yeni Felicia Fun konsepti, Skoda tasarımcılarının geçmişten gelen modelleri modern çizgilerle yeniden yorumlama serisinin son halkası oldu.

Tam Boyutta Gör Aracın arkasında, tıpkı orijinal Felicia Fun’da olduğu gibi dikkat çeken büyük bir spoyler yer alıyor. Ayrıca stop lambaları, deniz kenarı esintisini yansıtacak şekilde pembe tonlarda tasarlandı. Orijinal modelin ikonik açılır ikinci sıra koltukları yeni tasarımda bulunmuyor ancak Skoda, konseptin bu özelliği “rahatlıkla barındırabileceğini” açıkladı.

Petitseigneur’ün iç mekân çizimlerinde, tüm gösterge paneli boyunca uzanan dijital bir ekran dikkat çekiyor. Bu ekran, eski tip tüplü bilgisayar monitörlerinden esinlenen bir çerçeveye sahip. Grafikler ise Windows 95 gibi dönemsel işletim sistemlerinden ilham alınarak oldukça sade tutulmuş.

Tam Boyutta Gör Skoda, 1998 ile 2000 yılları arasında yalnızca 4216 adet Felicia Fun üretmişti. Araçların tamamı sarı renkte üretilmiş, papatya tarzı alaşım jantlarla donatılmıştı. Gövde kaplamaları ise sarıya ek olarak parlak yeşil veya turuncu seçenekleriyle tercih edilebiliyordu.

Daha önce Ljudmil Slavov’un kaleminden çıkan Favorit konsepti de aynı seride tanıtılmış, orijinal Bertone imzasını korurken aşırı retro detaylardan kaçınılmıştı. Favorit konseptinden farklı olarak yeni Felicia Fun, markanın güncel “Tech Deck” ön tasarımını benimsemiyor ve daha çok ilk nesline sadık bir görünüm sergiliyor.

