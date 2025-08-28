Skoda, pickup modeli Felicia Fun'ı günümüze uyarladı

Konseptin tasarımı, Julien Petitseigneur imzası taşıyor. Petitseigneur, 1990’ların “plaj ruhunu” yakalamak amacıyla Vision 7S’in ikinci ve üçüncü koltuk sırasını kaldırarak aracı açık kasalı bir pick-up hâline getirdi. Yeni Felicia Fun konsepti, Skoda tasarımcılarının geçmişten gelen modelleri modern çizgilerle yeniden yorumlama serisinin son halkası oldu.
Petitseigneur’ün iç mekân çizimlerinde, tüm gösterge paneli boyunca uzanan dijital bir ekran dikkat çekiyor. Bu ekran, eski tip tüplü bilgisayar monitörlerinden esinlenen bir çerçeveye sahip. Grafikler ise Windows 95 gibi dönemsel işletim sistemlerinden ilham alınarak oldukça sade tutulmuş.
Daha önce Ljudmil Slavov'un kaleminden çıkan Favorit konsepti de aynı seride tanıtılmış, orijinal Bertone imzasını korurken aşırı retro detaylardan kaçınılmıştı. Favorit konseptinden farklı olarak yeni Felicia Fun, markanın güncel "Tech Deck" ön tasarımını benimsemiyor ve daha çok ilk nesline sadık bir görünüm sergiliyor.