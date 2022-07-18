Makyajlı 2023 Kia XCeed tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Kısa süre önce çizimleri paylaşılan makyajlı 2023 Kia XCeed bugün resmi olarak tanıtıldı. Tasarımı ve motor seçenekleri güncellenen otomobil, aileye katılan GT-Line donanım seviyesiyle de daha sportif bir görünüm sunuyor.

Makyajlı Kia XCeed, özellikleriyle neler sunuyor?

Makyajlı 2023 Kia XCeed'in ön bölümünde yeni LED farlar ve panjur dikkat çekiyor. Parlak siyah ve gümüş renkli parçalarla süslenen ön tampon ise kenarlardaki dikey hava girişleriyle eskiye göre daha agresif görünüyor. Profilden bakıldığında opsiyon olarak sunulan çift renkli 18 inç jantların görüldüğü XCeed'in arkasında da yenilenen stoplar, parlak siyah difüzör ve sahte egzoz çıkışı görünümü sunan krom detaylar göze çarpıyor.

İç mekan

Makyajlı Kia XCeed'in iç mekanındaki güncellemeler çoğunlukla bağlanabilirlik tarafında yapılan iyileştirmelerle sınırlı. Kia Connect'in son versiyonuyla donatılan araçta Google ve Apple takvim entegrasyonu ile kullanıcıların yolculuk rotalarını telefondan araç navigasyonuna aktarmaları kolaylaşıyor. Ayrıca yenilenen XCeed'de ön ve arka yolcular için USB-C girişleri de bulunuyor.

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Satışa sunulduğu pazara göre giriş seviyesinde 5 inçlik DAB radyo ünitesiyle gelen makyajlı XCeed'in orta seviyelerinde kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunan 8 inç dokunmatik ekran karşımıza çıkıyor. Üst versiyonlarda ise iki telefonun aynı anda bağlanmasına imkan tanıyan 10.25 inç ekranlı multimedya sistemi ve 12.3 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Yeni navigasyon destekli hız sabitleyici de daha güvenli yolculuklar sunuyor.

XCeed GT-Line

Aileye eklenen GT-Line donanım seviyesi ise önde farklı bir panjur tasarımı ve daha geniş hava girişleri sunarken arka bölümde bal peteği desenli stop lambaları ve gövde rengi arka difüzörüyle fark yaratıyor. Bu versiyonun iç mekanında ise deri kaplı altı düz direksiyon simidi, delikli deri vites topuzu, siyah tavan döşemesi ve sportif GT-Line koltuklar gibi özel dokunuşlar karşımıza çıkıyor.

Motor seçenekleri

Makyajlı XCeed ailesinde en güçlü motor seçeneği 158 hp güç üreten 1.5 litre T-GDI dört silindirli benzinli motor olarak karşımıza çıkıyor. GT-Line'da ise bu güç 201 hp ve 265 Nm'ye kadar çıkıyor. Otomobilin bu güçlü ünite ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuyla 0'dan 100 km/s hıza ulaşması 7.5 saniye sürüyor.

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Diğer motor seçenekleri ise 118 hp güç ve 172 Nm tork üreten 1.0 litre T-GDI MHEV (hafif hibrit) motor ile başlıyor. Ayrıca 134 hp güç üreten 1.6 litre dizel motor da seçenekler arasında. Bu motor, 7 ileri DCT ile eşlendiğinde 320 Nm, 6 ileri manuel ile 280 Nm tork değeri sunuyor.

XCeed'de ayrıca PHEV yani şarj edilebilir hibrit seçenek de mevcut. 1.6 litre ünite ve bir elektrik motorundan güç alan sistem toplam 139 hp güç ve 265 Nm tork üretiyor. 6 ileri çift kavramalı şanzımanla eşlenen modelde 8.9 kWsa kapasiteli batarya paketi bulunuyor. Bu da aracın 48 km saf elektrikli sürüş menziline sahip olmasını sağlıyor. Ancak Kia, şehir içinde bu menzilin 60 km'ye kadar çıktığını iddia ediyor.

Kia XCeed, hatchback kardeşi Ceed'e göre yerden 44 mm daha yüksek bir model. Aracın yerden yüksekliği 18 inç jantlarla birlikte 184 mm'ye ulaşıyor. İki model 2650 mm'lik aks mesafesini paylaşsa da XCeed'in ön-arka çıkıntıları sırasıyla 25 mm ve 60 mm daha uzun.

Makyajlı XCeed'in üretimi bu yaz Slovakya'da başlayacak. Avrupa satışları ise Eylül ayına planlanmış. Modelin fiyatı henüz belli değil ancak mevcut versiyonun ülkemizdeki fiyatı 850 bin TL olarak karşımıza çıkıyor.

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Makyajlı 2023 Kia XCeed tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri